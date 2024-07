Обзор и отзывы брокера Binary.com

Binary.com краткий отзыв Binary.com - популярный международный брокер, успешно предоставляющий свои услуги уже более 16 лет. Уникальная торговая платформа, множество дополнительных опций и не большой депозит сделали Binary.com лидером рынка бинарных опционов. Регистрация Binary.com отзывы

Брокер Binary com (он же брокер Deriv) – детище компании RegenMarketsGroup, принявшей решение в 1999 г. заняться предоставлением услуг на рынке инвестиций. BetOnMarkets – предшественник Binary.com. Со временем он нашел свою нишу, начав работать с бинарными опционами.

Отзывы о BetOnMarkets были преимущественно негативными, доверие многих трейдеров оказалось потеряно, поэтому пришлось «сменить вывеску».

Binary.com имеет все необходимые для ведения деятельности международные лицензии, подтверждающие его надежность и прозрачность. Центральные офисы находятся на Британских островах и Мальте. Депозиты клиентов размещают только в самых надежных банках, имеющих высокие рейтинги. Об уже имеющемся неудачном опыте RegenMarketsGroup в этом сегменте представители предпочитают помалкивать.

На данный момент у Binary.com есть большой набор инструментов для торговли, в развитие программного обеспечения (торговой платформы бинарных опционов) вкладывается немало средств. Котировки берутся напрямую с межбанка, а не поставляются через посредников. Такой подход гарантирует их точность.

Binary com, как и другие брокеры бинарных опционов, вызывают у многих людей определенные опасения. Это во многом обусловлено тем, что об особенностях торговли цифровыми контрактами мало кто знает. А если учесть, что данный вид трейдинга отличается максимальной простой (для заработка достаточно угадать направление движения цены), опасения увеличиваются. Однако платформа Binary com, официальный сайт которой с момента основания несколько раз менялся, работает на финансовом рынке более 20 лет и за это время успела зарекомендовать себя как надежного брокера.

История брокера бинарных опционов Binary com

Компания, которая сегодня известна как Binary com, появилась в 1999 году при непосредственной поддержке инвестора из Гонконга. Брокер начал оказывать услуги по доступу к финансовым рынкам с 2000 года. Однако тогда у Binary com официальный сайт назывался Betonmarkets.com. Спустя некоторое время площадку переименовали в Xodds.com.

Несмотря на то, что компания не раз проводила ребрендинг, практически с первого года существования брокер развивался.

У Binary com официальный сайт содержит всю информацию о характере деятельности компании. Так, на платформе опубликовано несколько лицензий, на основании которых брокер имеет право предоставлять услуги на финансовых рынках в нескольких странах. То есть, Binary com сегодня является международной компанией.

Под текущим названием брокер вышел на мировой рынок в 2013 году. За время существования компания смогла добиться ежегодного оборота в 2 миллиарда долларов. Такие результаты показывают высокую надежность брокера, что способствует развитию и расширению клиентской базы. У Binary com кроме официального сайта есть множество стационарных офисов, которые представлены в разных странах: ОАЭ, Парагвай, Япония и другие.

Согласно отчету за 2019 год, клиентская база брокера насчитывает свыше 100 тысяч трейдеров. В настоящий момент Binary com – это безопасный вход на рынок бинарных опционов для людей, которые ранее не торговали цифровыми контрактами. Брокер дорожит заработанной за более чем 20 лет репутацией. Поэтому вероятность того, что клиент потеряет деньги из-за действий компаний минимальны. При этом Binary com продолжает активно развиваться. Помимо стандартной платформы, которая предлагает уникальные возможности, брокер успел зайти в сегмент мобильной торговли: есть Binary com на Андроид и iOS. Одновременно с этим компания постоянно добавляет новые инструменты и активы, благодаря которым трейдеры могут зарабатывать.

Регуляция брокера бинарных опционов Binary.com

До того, как пройти регистрацию на Binary com или на сайте других брокеров, рекомендуется проверить документы, на основании которых работает компания. То есть нужно выяснить, регулируется ли деятельность со стороны контролирующих органов. Этот наиболее важный момент проверки брокеров. Наличие лицензий, указывающих на то, что компания регулируется со стороны государственных или иных органов, свидетельствует о ее надежности.

Такие документы выдаются только тем брокерам, которые работают, согласно установленным правилам. Нарушение последних ведет к отзыву лицензии. Но компании после этого нередко продолжают оказывать финансовые услуги.

Binary com – лицензированный брокер. Причем компания Binary Limited, которой принадлежит одноименная площадка, прошла соответствующие проверки в разных контролирующих органах и организациях. Следует учесть, что в данный холдинг входит несколько дочерних платформ, для каждой из которых выдана отдельная лицензия:

Лицензия Мальты Лицензия Лабуана Лицензия Виргинских островов Лицензия Вануату №1 Лицензия Вануату №2

Binary Investments (Европа) LTD

Binary Investments LTD – это одна из дочерних компаний, которая действует на территории Европы и использует ту же торговую платформу, что и Binary com. Деятельность брокера регулируется Управлением финансовой службы Мальты (MFSA) на основании лицензии IS/70156. Благодаря этому документу компания вправе предоставлять финансовые услуги по всей территории Европы.

Binary (V) LTD

Компания была лицензирована Комиссией по финансовым услугам Вануату (VFSC). Документ позволяет брокеру оказывать услуги трейдерам, которые торгуют на рынке Forex или CFD.

Binary (BVI) LTD

Деятельность брокера контролируется со стороны Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов. Действие документа распространяется на операции с валютами и CFD.

Binary (FX) LTD

Деятельность этого брокера контролируется со стороны Лабуана и офиса финансового обслуживания.

Приведенная выше информация показывает, что после регистрации на Binary com каждый пользователь сможет работать с надежным брокером, который регулируется сразу несколькими контролирующими органами. Наличие лицензий исключает мошеннические действия со стороны компании.

Регистрация торгового счета у брокера Binary.com

При первом входе на официальный сайт Binary.com предлагается открыть счет с помощью аккаунтов Google или Facebook.

Однако, если зайти с помощью этих учетных записей, трейдерам предоставляется доступ только к демо-счету с виртуальными деньгами. Данный инструмент необходим для ознакомления с особенностями работы платформы и приобретения первых навыков торговли бинарными опционами. Также демо-счет трейдеры используют для проверки торговых стратегий для бинарных опционов.

Полноценная регистрация на Binary com возможна только после указания адреса электронной почты, после чего необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке из письма от брокера:

Демо-счет от брокера Binary.com

Демо-счет (виртуальный счет) – это один из главных и полезных инструментов, которые брокер предоставляет трейдерам. После регистрации пользователям доступен баланс на 10 тысяч виртуальных долларов. Эти деньги можно использовать для безопасной торговли на демо-счете. Данный счет доступен всем клиентам без ограничений. Открыть его можно без внесения реальных средств. Регистрируясь на сайте, у вас сразу же спросят, какой вид счета вы желаете иметь.

Демо помогает разобраться с непривычным терминалом без ущерба для депозита, протестировать новую стратегию. Его полезно изучить перед тем, как открывать реальный счет, ведь, возможно, площадка вам совсем не понравится.

Как было отмечено ранее, платформа Binary com отличается удобным функционалом. Это проявляется в особенностях торговли на виртуальные и реальные деньги: пользователи могут в любой момент переключиться на демо-счет по одному щелчку мыши

Вне зависимости от опыта торговли бинарными опционами каждому трейдеру необходимо приступать к работе с брокером, используя данный инструмент. Эта рекомендация особенно актуальна для начинающих пользователей, которые ранее не зарабатывали на цифровых контрактах. Перед началом торговли необходимо разобраться в особенностях платформы Binary.com. Также следует понять принципы трейдинга на бинарных опционах. Получить такие знания и навыки позволяет демо-счет, доступ к которому открывается в том числе и через приложения Binary com на Адроид и iOS. Кроме того, данный инструмент опытные трейдеры используют для проверки эффективности новых торговых стратегий.

Удобство пользования демо-счетом на Binary com заключается в следующем:

инструмент полностью бесплатный;

можно проверить эффективность новых стратегий и понять особенности торговли бинарными опционами;

тестирование новых стратегий и платформы проходит без использования реальных денег;

можно проверить торговые стратегии на новых рынках.

Демо-счет открывается сразу после входа на Binary.com.

Демо-счет против торговли на реальном счету

Реальный и демо-счет практически идентичны между собой. Существенная разница заключается в том, что в первом случае торговля ведется с использованием средств, которые хранятся на депозите, во втором – виртуальных денег, «выдаваемых» брокером. На реальном и демо-счете операции проводятся с одинаковой скоростью. То есть во втором случае трейдер как бы заключает настоящие сделки, не рискуя при этом собственными деньгами. Условия работы на обоих счетах также одинаковые.

Однако здесь прослеживается существенная разница. Трейдеры, торгуя на реальном счете, испытывают большей стресс, чем при работе с демо-версией. Объясняется это страхом перед потерей денег. Демо-счет эффективен тем, что позволяет научиться вести торговлю бинарными опционами без эмоций, что существенно повышает шансы на успешное заключение сделок.

В связи с этим, используя данный инструмент, трейдеры приобретают навыки, которые в дальнейшем помогут постоянно извлекать прибыль.

Как пополнить счет у брокера бинарных опционов Binary com

После входа в личный кабине Binary.com вы попадает на торговую платформу. Чтобы пополнить счет, необходимо нажать на кнопку «Пополнение» или перейти на вкладку «Касса». Там можно ознакомиться со способами пополнения баланса. Брокер поддерживает около 15 вариантов зачисления и снятия средств. Эти способы доступны трейдерам также через приложение Binary.com на Адроид и iOS:

Для пополнения баланса и снятия наличности можно использовать банковские карты или электронные кошельки. При этом необходимо учитывать, что брокер вводит определенные ограничения на такие операции:

минимальная сумма зачисления на депозит – 5 долларов;

снятие средств – до одного дня.

Помимо банковской карты для пополнения счета на Binary com можно использовать WebMoney, Perfect Money, Skrill и другие электронные кошельки. Также доступны банковские переводы. Кроме того, брокер поддерживает торговлю криптовалютой, поэтому данный актив можно использовать для пополнения баланса. Комиссии за такие операции не взимаются.

Согласно отзывам о Binary.com, не все способы пополнения баланса и снятия средств доступны в каждой стране. Полный список можно узнать в личном кабинете либо через службу поддержки.

Перед пополнением счета также советуем ознакомиться с нашей статьей – «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

Как вывести деньги от брокера Binary com

Снятие денег с депозита проводится по тому же алгоритму, что и пополнение. Для этого нужно на официальном сайте или в приложении Binary com на Андроид перейти в раздел «Касса» и нажать на «Вывод»:

Во избежание вывода средств злоумышленниками рекомендуется установить пароль, который торговая платформа будет постоянно запрашивать при проведении подобных операций.

Каждая заявка на снятие денег с депозита обрабатывается в течение суток. Нередко данный процесс занимает несколько часов. После окончания обработки платформа автоматически отправляет электронное письмо трейдеру с уведомлением о снятии. Однако в ряде случаев брокер может запросить дополнительные документы, если операция покажется сомнительной. Из-за этого процесс обработки заявки на снятие средств затягивается на больший срок.

Верификация у брокера бинарных опционов Binary com

Чтобы свободно выводить прибыль от торговли бинарными опционами, нужно пройти верификацию. Для этого необходимо осуществить вход в личный кабинет Binary com, заполнить все поля и загрузить документы, список которых указан на сайте. Данный перечень меняется в зависимости от страны, в которой проживает трейдер. В основном брокер запрашивает скан паспорта:

Заполнение указанных полей и отправка документов занимает несколько минут. Проверка новых пользователей занимает сутки. Эту процедуру рекомендуется провести сразу после регистрации на Binary.com и до начала торговли на реальные деньги.

Несмотря на то, что брокер обязан проверять личность своих клиентов, так как это обусловлено требованиям лицензий, которые выданы компании, при нажатии на кнопку «Аутентификация» может быть такое оповещение:

В таком случае верификацию можно будет пройти позже, и брокер сам оповестит вас об этом.

Обучение работе с бинарными опционами от брокера бинарных опционов Binary com

Как и другие брокеры, Binary com организовал на официальном сайте учебный центр, в котором собраны материалы, документы и книги, необходимые каждому трейдеру для работы на финансовых рынках. Вся эта информация доступна бесплатно для всех зарегистрированных пользователей:

При изучении материалов, предоставляемых брокером, вы почерпнете базовые знания о бинарных опционах, особенностях торговли. Все это доступно в любое время в личном кабинете.

Помимо указанных материалов, трейдеры могут воспользоваться обучающими вебинарами или видеороликами. Также открыт доступ к торговым сигналам, которые помогают принять правильное решение в зависимости от текущей ситуации на рынке. Кроме того, на официальном сайте приведены подробные разъяснения по каждому финансовому продукту, торговлю с которым поддерживает брокер.

Все обучающие вебинары проводятся в онлайн-режиме. Торговые сигналы рассылаются еженедельно. Поэтому последние необходимо всегда проверять на демо-счете.

Также вы всегда можете пройти бесплатное обучение по торговле бинарными опционами на нашем сайте.

Торговые условия брокера бинарных опционов Binary com

Торговля бинарными опционами обычно не вызывает сложностей. Объясняется это тем, что заработок в данном случае определяется тем, смог ли трейдер угадать направление движения цены в заданный отрезок времени. Также простота бинарных опционов объясняется тем, что еще до открытия сделки пользователи знают:

размер прибыли;

размер потенциальных убытков;

сроки проведения сделки;

размер минимальной инвестиции.

Клиентам Binary com доступны 3 варианта торговли:

бинарными опционами;

форекс;

CFD.

Есть 5 видов бинарных опционов, которые предлагаются к покупке:

повышение/падение; выше/ниже; касание/нет касания; закончится внутри/вне; останется между/выйдет за пределы.

При совершении сделки трейдер может настроить согласно своим предпочтениям любой из параметров. При этом брокер поддерживает свыше 100 торговых активов, включая:

биржевые индексы;

сырьевые товары;

криптовалюты;

индексы волатильности;

валютные пары.

При работе с бинарными опционами важно определиться с моментом для входа на рынок. Также следует подобрать правильный временной интервал, по окончании которого выставленный ордер автоматически закрывается. Не важно, будет ли цена изменяться против выбранного направления. Важно, чтобы по окончании заданного временного интервала курс поднялся или опустился так, как это определил трейдер. В этом случае пользователи получают доход с торговли бинарными опционами.

Минимальный размер инвестиции в одну сделку у брокера составляет 1 доллар. Несмотря на столь привлекательные условия, перед началом торговли рекомендуется проверить выбранную стратегию на демо-счете. При этом трейдинг на бинарных опционах в зависимости от их типа сводится к угадыванию:

поднимется или опустится цена;

пробьет ли заданный уровень;

коснется ли уровня;

сделка совершится между двумя уровнями.

Некоторое неудобство состоит в том, что нет доступа к индикаторам для бинарных опционов. Чтобы эту возможность получить, нужно скачать дополнительную программу, ссылка на нее есть в личном кабинете. Также платформы брокера Binary более подробно мы обсудим далее.

Брокер предлагает попробовать инструмент Random, его волатильность одинакова в любое время, не зависит от выхода новостей, торговля доступна в любой день. Индексы позиционируются как полезное новшество для новичков, поскольку они более стабильны ввиду их автоматической генерации, не подверженной резким всплескам, как на реальных рынках.

К преимуществам платформы можно отнести:

протокол безопасности;

обширный выбор времени экспирации для контрактов;

быстрота исполнения всех действий, несмотря на большую нагрузку: Binary com проводит более 1 млн. транзакций в день;

впечатляющий ассортимент торговых инструментов: более 25 валютных пар, акции, различные индексы, сырьевые товары, Random.

Бинари отличается от других подобных компаний низкими комиссионными сборами, взимаемыми за торговые операции. Брокер открывает доступ в основном к высоколиквидным активам, которые позволяют сравнительно быстро зарабатывать деньги на биржевых операциях.

Прежде чем остановить свой выбор на Binary.com, учтите преимущества и недостатки сотрудничества с ним.

Плюсы брокера:

низкая комиссия;

небольшой первоначальный депозит – всего 5 долларов сша, евро или фунтов;

оперативный ввод и вывод денег;

отмечен международными наградами;

наличие демо-счета;

ставка – от 1 доллара сша, евро или фунта.

Минусы:

сложная для восприятия торговая платформа, в которой новичкам легко запутаться;

небольшой объем обучающих материалов, представленных на сайте.

Торговые платформы брокера бинарных опционов Бинари

У брокера Бинари есть несколько своих торговых платформ, разработанных профессиональными программистами. Их можно назвать инновационными, учитывая целый ряд особенностей. Брокер предлагает трейдерам сразу 5 торговых площадок, отличающихся между собой интерфейсом и множеством других нюансов. Каждая такая платформа адаптирована под мобильные устройства. Клиенты Binary com могут торговать через:

SmartTrader . Рассчитана на работу с бинарными опционами;

. Рассчитана на работу с бинарными опционами; WebTrader . Для бинарных опционов;

. Для бинарных опционов; Binary.com bot . Для автоматической торговли бинарными опционами;

. Для автоматической торговли бинарными опционами; MetaTrader 5 . Популярная площадка для торговли на Forex и CFD;

. Популярная площадка для торговли на Forex и CFD; Deriv. Для бинарных опционов.

Каждая торговая платформа отличается простым интерфейсом, но при этом характеризуется широкой функциональностью. Для людей, которые не хотят тратить много времени на работу с бинарными опционами, предусматривается Binary.com бот. Данная разработка считается уникальной для рынка.

Торговая платформа SmartTrader

Эта платформа, которую клиенты Binary.com в отзывах называют надежной, ориентирована на работу с бинарными опционами. Трейдерам доступны разные варианты торговли:

широкий диапазон таймфреймов;

разные размеры инвестиций в сделку;

возможность зарабатывать на росте и падении цены.

Платформа выделяется простым интерфейсом, благодаря чему даже начинающие трейдеры могут сразу приступить к работе. Клиенты Binary com в отзывах обращают внимание на большой перечень графиков, которые поддерживает SmartTrader:

тики;

свечи;

линии;

точки;

бары;

сплайны и так далее.

Для составления торговой стратегии терминал поддерживает:

индикаторы;

инструменты для рисования на графике;

сравнение активов;

анализ по фундаментальным показателям.

При желании трейдеры могут настраивать доступные индикаторы в зависимости от личных предпочтений и особенностей торговой стратегии. SmartTrader, по мнению пользователей, считается одним из лучших терминалов для работы с бинарными опционами, доступных новичкам.

Торговая платформа WebTrader

Брокер Binary.com предлагает для опытных трейдеров платформу WebTrader, которая поддерживает вывод нескольких графиков и полноэкранный режим работы. Как и в предыдущем случае, данный терминал позволяет вносить индивидуальные настройки в доступные инструменты торговли. Также вы можете перемещать и увеличивать все элементы платформы в окне браузера по своему усмотрению.

В верхнем меню платформы располагаются следующие разделы:

торговое окно;

диаграммы;

настройки платформы;

инструменты для торговли.

Торговать с помощью этой платформы можно на Forex, сырьевыми товарами и индексом волатильности. Для каждого из указанных направлений WebTrader составляет собственные диаграммы, которые позволяют проанализировать ранее принятые решения и повысить эффективность работы с активами.

Платформа поддерживает следующие виды инструментов:

история сделок;

индекс активов;

исторические данные по активам и другие.

Также на платформе есть множество индикаторов, которые включают в себя как базовые индикаторы, так и индикаторы, основанные на Price Action и другие авторские индикаторы для бинарных опционов.

То есть трейдер может максимально адаптировать платформу в соответствии с личными предпочтениями и тем самым повысить эффективность и скорость проведения торговых операций. По функциональности и другим характеристикам WebTrader превосходит SmartTrader и многие другие подобные разработки.

Торговая платформа Binary Bot

Binary com bot является уникальной разработкой брокера. В основном компании, оказывающие финансовые услуги, исключают возможность автоматизированной торговли. То есть трейдеры вынуждены постоянно следить за изменениями на рынках. Но Binary com bot существенно упрощает торговлю бинарными опционами. Данное программное обеспечение не только самостоятельно принимает решения, но и позволяет вносить изменения в соответствии с выбранной стратегии.

Благодаря Binary com bot трейдер может автоматизировать процесс торговли. Причем, внося соответствующие изменения в настройки, пользователь получает в руки программное обеспечение, которое способно заменить его. При этом в обоих случаях эффективность работы трейдера и торговли с помощью Binary com бот будет примерно одинакова. Объясняется это тем, что пользователь и данная разработка принимают решения, основываясь на одинаковых показателях.

Однако Binary com bot не способен полностью заменить трейдера. Чтобы работать с этим программным обеспечением, необходимы соответствующие знания о финансовых рынках и навыки программирования. Без этого невозможно правильно настроить Binary com bot. Поэтому данная разработка подходит только для опытных трейдеров.

Автоматизация процесса торговли через Binary com bot осуществляется посредством написания соответствующего программного кода. Но брокер готов оказать помощь трейдерам, которые не имеют навыков программирования. На сайте компании представлены учебные материалы по Binary com bot. Здесь можно найти справочную информацию по настройке программного обеспечения. Также при необходимости следует обратиться к специализированным учебникам по программированию. Это поможет максимально адаптировать Binary com бот под торговую стратегию, выбранную трейдером.

Как работает Binary bot

Чтобы настроить Binary com bot, необходимо открыть перейти на платформу бота. В новом окне открываются строительные блоки, с помощью которых можно задать алгоритм, определяющий «поведение» программного обеспечения. Также трейдеру доступен вариант самостоятельной настройки бота с помощью написанного кода.

После настройки программного обеспечения последнее рекомендуется проверить на демо-счете. При выявлении ошибок можно сразу внести соответствующие изменения, не тратя при этом реальных денег.

Торговая платформа MetaTrader 5

MetaTrader 5 – это самая популярная торговая платформа, которую использует большинство трейдеров. Поэтому брокер бинарных опционов Binary com предлагает своим клиентам доступ к данной программе. Причем трейдеры могут использовать MetaTrader 5 совершенно бесплатно: брокер сам оплачивает стоимость лицензии. Торговый терминал можно устанавливать как на компьютер, так и на мобильные устройства.

MetaTrader 5, как и другие подобные разработки – это настраиваемый терминал. То есть трейдеры могут изменять графики и интерфейс торговли, используя встроенные инструменты. Работать через этот терминал можно на рынке Forex или с CFD. При желании в MetaTrader 5 можно запустить автоматическую торговлю.

Встроенные в терминал инструменты можно адаптировать по собственный стиль работы. Кроме того, MetaTrader 5 поддерживает установку дополнительных индикаторов, созданных или настроенных трейдерами.

Для работы через MT5 потребует открыть специальный счет, после чего можно будет скачать терминал и приступить к торговле:

Торговая платформа Deriv

Deriv – это онлайн-платформа для торговли бинарными опционами. В сравнении с другими подобными разработками, данная платформа отличается уникальным интерфейсом, который в первое время может вызвать затруднения у трейдеров. Однако Deriv также позволяет пользователям вносить настройки во все доступные инструменты, в том числе и графики.

Брокер Binary продолжает развивать эту онлайн-платформу. Поэтому в ближайшее время список функций, доступных в Deriv, будет расширен.

Мобильные приложения брокера бинарных опционов Binary com

Брокер Binary предлагает своим клиентам несколько мобильных приложений для торговли на финансовых рынках. Эти программы рассчитаны на устройства, работающие под управлением Android и iOS. Для торговли бинарными опционами и другими активами брокер предлагает следующие приложения:

Binary.com Tick Trade App;

MetaTrader 5;

Binary App.

Несмотря на кажущуюся простоту, каждое мобильное приложение отличается расширенной функциональностью. Как и в случае со стандартными торговыми терминалами, пользователи этих программ могут применять в торговле индикаторы и другие инструменты анализа. Через мобильное приложение постоянно открыт доступ к личному кабинету. Благодаря этому трейдеры могут в любой момент поменять настройки, внести изменения в профиль или проверить историю входа.

Мобильные приложения существенно повышают эффективность и улучшают результативность торговли. Такие программы позволяют сразу проводить сделки после выхода значимых новостей из любой точки мира. Главное, чтобы был постоянный доступ в интернет.

Техническая поддержка трейдеров от брокера бинарных опционов Бинари

Для решения вопросов, возникающих в процессе торговли или работы с терминалом, клиенты Бинари могут обратиться за помощью к службе поддержки:

по телефону;

через электронную почту;

в специальном чате;

через Twitter, Facebook, Telegram или Youtube.

Служба поддержки оказывает помощь клиентам на 10-и языках. Все поступающие вопросы рассматриваются круглосуточно, но только в рабочие дни. Также на сайте брокера предусматривается интеллектуальный помощник, который позволяет быстро получить ответы на распространенные вопросы.

Финансовая безопасность и отзывы о брокере бинарных опционов Binary com

Для проверки финансовой безопасности лучше обратиться к отзывам о Binary com. В них приведен опыт сотрудничества с данным брокером реальных трейдеров. Отзывы о Binary com говорят о том, что компания использует только регулируемые способы пополнения депозита и снятия заработанных средств. Трейдеры, сотрудничавшие с брокеров, указывают на то, что все отправленные деньги зачисляются на счет. Также у клиентов Binary com не возникали трудности со снятием средств с депозита.

Кроме того, брокер не использует денег трейдеров для проведения собственных операций (хеджирование рисков и другие). То есть пользователи после пополнения баланса получают полный доступ ко всей сумме. В частности, трейдеры могут потратить все деньги, которые отображаются на депозите после входа в личный кабинет Binary.com, только на одну сделку.

Вдох на Binary.com защищен от взлома со стороны третьих лиц. Брокер обеспечивает высокий уровень безопасности счетов и личной информации клиентов. При регистрации на Бинари трейдер может подключить двухфакторную верификацию, которая минимизирует вероятность взлома. Это дополнительное условие, которое рекомендуется соблюдать каждому трейдеру. При входе на Binary com пользователям, подключившим двухфакторную верификацию, необходимо подтвердить данную операцию с другого устройства.

Но только этим не ограничивается работа брокера по обеспечению безопасности. После входа в личный кабинет Binary com пользователи могут увидеть историю обо всех ранее совершенных операциях. В частности, здесь отображается каждый запуск платформы. При необходимости после входа в личный кабинет Бинари можно настроить пароль, который нужно будет вводить при снятии средств с депозита.

Выводы: стоит ли торговать через брокера Binary com

Компания Binary за более чем 20-летнюю работу смогла зарекомендовать себя как надежный брокер с мировым именем, открывающий доступ к торговле бинарными опционами, валютами на рынке Forex и CFD. Она работает во многих странах. На официальном сайте Binary com можно скачать 5 разных программ для трейдинга финансовыми активами, в том числе популярную платформу MetaTrader 5 и приложения для мобильных устройств.

Брокер предлагает широкий перечень возможностей для инвестиций. При этом, прежде чем приступать к торговле, рекомендуется проверить стратегию на демо-счете, доступ которого также открыт на официальном сайте.

Минимальный депозит у Binary.com составляет всего 5 долларов. А инвестировать в одну сделку трейдеры могут, начиная с одного доллара. В отличие от многих других брокеров, Binary com не вводит ограничения на объемы проводимых сделок. То есть трейдеры могут инвестировать любые суммы, тем самым увеличивая собственный доход.

Бинари предлагает и собственную платформу, которая позволяет вести торговлю бинарными опционами в автоматическом режиме. Трейдерам достаточно настроить программное обеспечение, воспользовавшись подсказками платформы, и запустить алгоритм.

Отзывы о Binary com говорят о том, что это надежный брокер, который предоставляет широкие возможности для заработка на финансовых рынках. Компания постоянно внедряет новые разработки и технологические решения. В частности, одна из торговых платформ, доступных на официальном сайте, сегодня активно развивается. Благодаря этому трейдеры получают возможность торговать на финансовых рынках, используя только современные и наиболее эффективные инструменты.

