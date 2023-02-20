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        Стратегия для бинарных опционов Luna FX

        Стратегия Luna FX может использоваться как для торговли бинарными опционами, так и для Forex. Три разных шаблона дают сигналы разной частоты и позволяют применять стратегию на таймфреймах от M1 до H4. Удобная панель с продуманной визуализацией различных индикаторов является изюминкой Luna FX и может быть крайне полезна именно для торговли бинарными опционами.

        Обратите внимание, что стратегия Luna FX является платной, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

        Содержание:

        Стратегия Luna FX в действии

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Luna FX

        • Терминал: MetaTrader 4;
        • Таймфрейм: M1-H4;
        • Экспирация: 3 свечи;
        • Типы опционов: Call/Put;
        • Индикаторы: LunaM1.ex4, LunaM2.ex4, LunaM3.ex4, LunaFX_Dash.ex4;
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции;
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК;
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Deriv, Binarium;

        Установка стратегии для бинарных опционов Luna FX

        Индикаторы стратегии Luna FX устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикаторов стратегии Luna FX для бинарных опционов

        В пакет торговой стратегии Luna FX входят три шаблона, три файла с индикаторами и индикаторная панель. Каждый из шаблонов вызывает сигнальный индикатор с соответствующими настройками: Luna-M1 для агрессивной торговли на M1-M5 с наиболее частыми сигналами, Luna-M2 для среднесрочной торговли на H1 и наиболее консервативный Luna-M3, который мало подходит для торговли бинарными опционами и предназначен для получения сигналов на H4-D1.

        Стратегия Luna FX визуализирует график, разделяя его на периоды с красными и зелеными барами, обозначая таким образом направление тренда. Наиболее удачные точки для покупки бинарных опционов отмечаются на графике метками соответствующего цвета. Красные для покупки Put-опционов, зеленые – для Call-опционов. Сигналы Luna FX не перерисовываются при обновлении графика или смене таймфрейма.

        Типы сигналов Luna FX

        Настроек, которые позволяли бы изменить параметры получения торговых сигналов, в Luna FX не предусмотрено. Изменить можно только цвета баров и сигнальных меток, а также алерты.

        Настройки торговых сигналов Luna FX

        Тем не менее из пояснений автора стратегии мы знаем, что торговая система Luna FX основана на таких базовых индикаторах как:

        Для получения торговых сигналов также используется параметр волатильности, для которого измеряется движение цены на последнем баре как процент от средневзвешенного движения за предыдущие четыре бара.

        Особенно интересной в плане практической пользы для адаптации торговой системы и получения подтверждений для сигналов является индикаторная панель Luna FX Dash. Она компактно отображает в правой части торгового терминала целых девять базовых индикаторов, полезных для определения направления и силы тренда. Каждый из элементов панели можно настраивать под свои пожелания в отношении параметров индикаторов.

        Настройки инфо-панели Luna FX

        Давайте рассмотрим эту панель подробнее и разберемся, как интерпретировать заложенную в ней информацию.

        Панель состоит из следующих элементов:

        • визуализация значений осциллятора Стохастик для таймфреймов от M1 до D1.
        • визуализация направления тренда по скользящим средним для таймфреймов от M1 до D1.
        • тренд-о-граф, визуализирующий волны краткосрочных и долгосрочных трендов для семи разных скользящих средних.
        • сигнал по Параболическому SAR .
        • значение спреда.
        • процент индикатора Вильямса.
        • сигнал по MACD.
        • сигнал по пересечению линейно-взвешенной и простой скользящей средней MA-X.
        • бар-%-метр.
        • общий сигнал.

        В целом вся панель настроена так, чтобы обеспечить быструю интерпретацию индикаторов через цветовую гамму. Чем зеленее и ярче элементы панели, тем сильнее сигнал на покупку Call-опциона. Красный обозначает вероятность падающего тренда согласно значений отдельного индикатора и, следовательно, сигнализирует о желательности покупки Put-опциона.

        Индикаторы информационной панели Luna FX

        Каждый индикатор для панели можно настроить, используя, например, разные периоды для скользящих средних и MACD, диапазоны для стохастика и процентов Вильямса. Кстати, очень похожая по функциональности панель индикаторов есть в стратегии DJ Market Pro, с обзором которой можно ознакомиться у нас на сайте.

        Сами сигналы на графике обусловлены авторскими настройками стратегии Luna FX и менять их нельзя. Выбирать подходящие настройки для них можно из трех готовых шаблонов, два из которых хорошо подходят для торговли бинарными опционами.

        Используйте шаблон Luna-M1 для торговли контрактами с быстрой экспирацией на мелких таймфреймах M1 и M5. Luna-M2 подойдет для торговли опционами со временем экспирации, превышающим 15 минут на таймфреймах от M15 и старше. Шаблон Luna-M3 предназначен по задумке автора для долгосрочной торговли на дневках, но в бинарных опционах его можно использовать на таймфрейме H4.

        Правильный шаблон позволяет получить оптимальное количество сигналов для соответствующего таймфрейма. Вот так, к примеру, выглядят сигналы торговой системы Luna FX из шаблона Luna-M2 для таймфрейма H1.

        Шаблон Luna-M2 для таймфрейма H1 стратегии Luna FX

        Правила торговли по стратегии LUNA FX для бинарных опционов

        Стратегия Luna FX для бинарных опционов является трендовой. Поэтому при торговле по ней важно понимать, как он работает. О том, почему направление и сила тренда так важны для торговли бинарными опционами, мы рассказывали в цикле статей:

        Правила торговли по данной торговой системе являются простыми, но включают в себя много разных условий, которые должны быть соблюдены.

        Для покупки Call-опциона следует:

        1. Выбрать нужный шаблон. Luna-M1 для минутных и пятиминутных графиков, Luna-M2 для M15-H1 и Luna-M3 для H4.
        2. Дождаться появления зеленой метки на графике (сопровождается алертом).
        3. Дождаться закрытия текущего бара.
        4. Убедиться, что основной сигнал на панели Luna горит зеленым.
        5. Убедиться, что показатель B1 бар-%-метра зеленый.
        6. Убедиться, что сигнал MA-Х горит зеленым.

        Для покупки Put-опциона следует:

        1. Выбрать нужный шаблон. Luna-M1 для минутных и пятиминутных графиков, Luna-M2 для M15-H1 и Luna-M3 для H4.
        2. Дождаться появления красной метки на графике (сопровождается алертом).
        3. Дождаться закрытия текущего бара.
        4. Убедиться, что основной сигнал на панели Luna горит красным.
        5. Убедиться, что показатель B1 бар-%-метра красный.
        6. Убедиться, что сигнал MA-Х горит красным.

        Экспирация в обеих случаях используется в три свечи.

        А теперь рассмотрим описанные выше правила подробнее. Появление зеленой метки на графике – это сигнал для покупки Call-опциона. Красная метка – для покупки Put-опциона. Для получения более точных сигналов следует наблюдать за панелью индикаторов и в особенности отслеживать изменения в показателях Бар-%-метра и в индикаторе пересечения простой и линейно-взвешенной скользящих средних. Именно эти два индикатора важны в применении торговой стратегии Luna FX.

        Бар-%-метр и сигнал пересечения на инфо-панели Luna FX

        Бар-%-метр вверху панели идентифицирует ускорение или замедление движения цены, что может служить сигналом возможного ценового разворота. Он измеряет движение цены на последнем баре и средневзвешенное движение за предыдущие четыре бара. Разницу, выраженную в процентах, бар-%-метр выводит на экран.

        Пересечение простой скользящей средней с линейно-взвешенной – MA-X служит еще одним чувствительным показателем смены тренда. При наличии сигнала о развороте он будет меняться первым, как и бар-%-метр.

        Покупку следует отложить, если получен сигнал, но индикаторы панели LunaDash указывают на возможную скорую смену тренда. Например, на рисунке ниже, несмотря на полученный на графике сигнал для покупки Put опциона, сделку следует отложить, так как значения Бар-%-метра, MA-X и общий сигнал сменились.

        Luna FX показывает возможную скорую смену тренда

        Открытие опциона Call

        Как только мы видим, что на графике появилась зеленая метка, являющаяся сигналом к росту цены, мы дожидаемся закрытия бара и покупаем Call опцион с экспирацией в 3 бара, если все остальные индикаторы панели не противоречат сигналу. 

        Покупка опциона Call в Luna FX

        Открытие опциона Put

        Как только мы видим, что на графике появилась красная метка, являющаяся сигналом к падению цены, мы дожидаемся закрытия бара и покупаем Put опцион с экспирацией в 3 бара, если все условия торговой системы соблюдены.

        Покупка опциона Put в Luna FX

        Заключение

        Стратегия Luna FX является сигнальной трендовой системой с жесткими настройками фильтров, поэтому она в совокупности с дополнительными индикаторами панели LunaDash дает сильные сигналы для торговли бинарными опционами.

        Каждую стратегию мы рекомендуем тестировать на демо-счету перед тем, как торговать на реальном, а соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента позволит вам минимизировать риски и использовать капитал максимально эффективно. Также  не забывайте вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию Luna FX

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        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

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        Комментарии

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        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Стратегия очень не плохо работает на демке.
        12 мая 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Да, панель очень удобна, согласен. Но к ней нужно привыкнуть. Да и с настройками надо по работать. А так в принципе ничего - и для БО и для Форексе сойдёт.
        24 марта 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        С настройками здесь нужно по работать. Хороший разбор стратегии.
        22 марта 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Вот еще одна информация к размышлению. Да сколько же их есть???
        28 февраля 2023
        Ответить
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