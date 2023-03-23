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        Как торговать цифровыми контрактами в Quotex

        Как торговать цифровыми контрактами в Quotex в 2023 году

        Несмотря на привлекательные условия сотрудничества с Quotex, как торговать на платформе брокера, какие инструменты использовать и множество других вопросов требуют разъяснения. Суть трейдинга бинарными опционами сводится к прогнозированию направления движения цены в определенный временной промежуток. Однако успешность проведения операций на Квотекс зависит не только от умения и навыков пользователей, но и личных особенностей последних. В частности, есть люди, которым не подходит работа на средне- и долгосрочных графиках. А другие предпочитают выставлять ордера, которые закрываются через 3-5 дней.

        Определения понятия цифровые контракты (бинарные опционы) в 2023 году

        Прежде чем разбираться с условиями сотрудничества, необходимо определиться, что представляют собой цифровые контракты. Под этим понимается производный финансовый инструмент, который основывается на определенном активе:

        Спекулянты, которые ранее работали с акциями или облигациями, не всегда понимают особенности сотрудничества. Объясняется это тем, что в первом случае размер прибыли или убытков зависит от того, насколько повысилась либо снизилась цена в сравнении с той, что была указана при размещении заказа.

        Цифровые опционы предлагают другой тип заработка. При торговле контрактами размеры прибыли и убытков фиксируется до начала процесса. Пользователю при выставлении ордера нужно указать сумму сделки и в каком направлении будет двигаться курс за заданный временной интервал:

        торговая панель

        Если пользователь делает правильный прогноз, то возвращает вложенную сумму и получает определенный процент от последней, размер которого также заранее определен. В случае неудачи трейдер теряет деньги, инвестированные в один контракт.

        Второе важное отличие в такой работе - установлен точный временной промежуток (экспирация), по истечении которого ордер автоматически закрывается, и ранее купленный опцион продается. Вне зависимости от характера изменения котировок базового актива размер прибыли всегда фиксированный. Поэтому существует только один вариант решения вопроса, как торговать на Quotex в плюс: достаточно правильно прогнозировать направление движения тренда.

        Все риски такого трейдинга ограничиваются только той суммой, что была инвестирована в контракт. Даже если курс сильно отклонится от первоначального значения, пользователь не потеряет весь депозит. Это еще одно важное отличие данного вида трейдинга от традиционных спекулятивных действий на рынке:

        результат сделки

        Виды базовых активов

        Чтобы понять, как торговать на Quotex, необходимо разобраться с типами базовых финансовых инструментов, которые поддерживает брокер. Все прогнозы составляются по выбранному активу. То есть, выставляя ордер на покупку контракта, человек должен определить направление движения котировок по конкретному финансовому инструменту.

        В качестве последнего в основном используют наиболее волатильные активы. Поэтому, чтобы правильно работать с этими контрактами, необходимо изучить инвестиционные особенности:

        • ценных бумаг;
        • валютных пар;
        • биржевых индексов;
        • драгоценных металлов;
        • сырья;
        • криптовалют.

        Для уточнения условий сотрудничества на официальном сайте можно найти перечень всех доступных объектов для инвестирования. Этот список периодически корректируется с учетом ситуации на рынке:

        валютные пары

        Основная сложность в работе с Квотекс – поиск стратегии, приносящей постоянный доход. Результативность операций напрямую зависит от правильности выбора базового актива. Однако универсального решения данного вопроса не существует. Пользователи подбирают финансовый инструмент, исходя из собственных знаний, текущей рыночной ситуации и по другим причинам.

        Как торговать бинарными опционами на Quotex в 2023 году

        Торговые операции проводятся по стандартному алгоритму, который способны понять люди, ранее не занимавшиеся подобными процессами. Сначала необходимо найти подходящий инструмент из предложенных брокером. Для упрощения работы в платформе подкрашены все активы, доступные клиентам, в белый цвет. При желании пользователи могут торговать сразу несколькими финансовыми инструментами. Для этого нужно нажать на «+», расположенный слева от панели, и добавить дополнительные объекты для покупки:

        добавление нового актива в quotex

        Процент рядом с каждым инструментом показывает уровень доходности последнего. Такая информативность позволяет быстрее разобраться с вопросами, связанными с особенностями торговой платформы: как научиться торговать и так далее. Допустим, человек решил приобрести контракт с доходностью 80%. При вложении 10-ти долларов и правильности прогноза прибыль по такой сделке составит 8 долларов, а на баланс поступят 18 долларов (10 вложенных и 8 полученных).

        Сложности с торговыми операциями у новичков иногда возникают потому, что доходность может меняться в зависимости от срока экспирации и времени открытия ордера. Эти обстоятельства необходимо учитывать в используемой стратегии. То есть нельзя однозначно ответить на вопросы клиентов Квотекс. На это, как было отмечено, влияет множество факторов, включая время проведения торговой транзакции.

        Однако прибыль по всем операциям фиксирована. Пользователь получает именно тот процент, который был указан до покупки контракта:

        проценты прибыльности

        После выбора базового актива необходимо задать в платформе срок экспирации, или временной интервал, по истечении которого сделка закроется. По окончании этого промежутка фиксируется прибыль или убыток.

        Выбор срока экспирации зависит от типа используемой стратегии. В связи с этим дать универсальные ответы на вопросы, связанные с бинарным трейдингом, нельзя. Срок экспирации определяется с учетом ситуации на рынке, показаний индикаторов, личных предпочтений спекулянтов и типом ценных бумаг:

        экспирация

        На третьем этапе следует задать размер инвестиций. Брокер позволяет вкладывать в подобные операции от одного до тысячи долларов. В целях минимизации рисков рекомендуется инвестировать не более 10% от депозита. Новичкам рекомендуется уменьшить объем вложений. Не имея опыта, трейдер должен вкладывать не более 5% от депозита:

        сумма сделки

        На четвертом этапе следует определить, в каком направлении будет двигаться курс. Решить данный вопрос можно на основании анализа графика и применяя подсказки от торговых сигналов и индикаторов. Если трейдер решает, что цена будет двигаться вверх в течение заданного временного интервала (срока экспирации), то нужно нажать на зеленую кнопку («Вверх»); падать — красную («Вниз»):

        call и put

        После выполнения описанных действий нужно дождаться срока экспирации. Только после этого станет понятно, правильным ли был прогноз. Отслеживать изменения по операции можно в разделе «Сделки» и на графике:

        сделка на графике

        Часто задаваемые вопросы

        У новичков часто появляются дополнительные вопросы о том, как торговать цифровыми контрактами в Quotex. Ниже можно прочитать ответы на самые популярные из них.

        Какие бывают результаты при торговле бинарными опционами?

        Новички не всегда понимают, к каким результатам может привести бинарный трейдинг. На данном рынке бывают только 3 возможных исхода.

        Если трейдер угадывает направление движения цены, то получает доход в заданном объеме. При неправильном прогнозе по истечении срока экспирации пользователи теряют сумму, вложенную в сделку.

        При работе с платформой Quotex возможен третий вариант, когда цена базового актива по истечению срока экспирации не меняется. В этом случае трейдер возвращает сумму инвестиций, не получая прибыли и не неся убытки.

        От чего зависит прибыль трейдера?

        Прибыльность торговли определяется несколькими факторами:

        • ликвидность актива (чем популярнее, тем выше доход);
        • время заключения сделки (от этого параметра также зависит ликвидность и, как следствие, доходность);
        • тарифы брокера;
        • изменения ситуации на рынке, связанные с выходом новостей и других событий.

        Брокер не раскрывает подробно информацию о том, как формируется прибыль трейдеров, ограничиваясь только объемом дохода от суммы, вложенной в покупку контракта.

        Как рассчитать прибыль от сделки?

        В отличие от торговли обычными активами (акциями и другими), при работе с бинарными опционами трейдерам не нужно рассчитывать количество прибыли. Доход от одной сделки определяется как процент от суммы инвестиции в одну операцию. Прибыль не зависит от того, как сильно изменился курс. Даже если цена изменится на один пункт, трейдер получит определенную ранее сумму.

        Чтобы узнать размер прибыли, необходимо выбрать актив, указать сумму инвестиции и время покупки контракта. После этого платформа автоматически подсчитает, сколько клиент получит в случае успешного прогноза. Также можно указать сумму сделки в процентах от депозита:

        сумма выплаты сумма выплаты и проценты

         

        Максимальный размер прибыли достигает 98% от стоимости контракта.

        Прибыль фиксируется сразу до открытия ордера и не меняется, пока операция не будет завершена. После закрытия ордера весь доход и первоначальная инвестиция будут автоматически зачислены на баланс.

        В чем суть торговли бинарными опционами?

        Существует одно правило, как торговать на Quotex в плюс: нужно определить, будет ли цена базового актива увеличиваться или уменьшаться. Поняв, как изменится курс за конкретный временной промежуток, пользователю достаточно выставить ордер, выбрав направление вверх либо вниз. Если прогноз окажется верным, пользователь получает прибыль.

        Как научиться зарабатывать на бинарных опционах?

        Вариантов того, как правильно торговать на Квотекс, чтобы получать доход, существует множество. Но суть такого трейдинга сводится к следующему: необходимо спрогнозировать изменение цены. В связи с этим для стабильного извлечения прибыли нужно разрабатывать и корректировать торговые стратегии и диверсифицировать риски. Новичкам можно пройти обучение торговле бинарными опционами.

        Добиться положительных результатов на рынке можно, постоянно анализируя происходящие изменения, изучать статистическую и другую информацию, собирать данные от экспертов и так далее.

        Откуда брокер берет деньги на выплаты трейдерам?

        Брокер получает прибыль, из которой выплачивает успешным клиентам определенный процент, за счет неудачных сделок клиентов. В связи с этим от размера убытков, которые понесли все пользователи, зависит доход компании.

        Что такое торговая платформа?

        Торговая платформа – это специальная программа, с помощью которой спекулянты совершают операции на рынке. В состав такого ПО входят разные инструменты, предназначенные для анализа цен и решения других задач. Торговая платформа имеет доступ к разной информации, включая текущие котировкам.

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        Quotex

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        Комментарии

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        Option Bull
        Option Bull
        Я что-то не пойму, от чего зависит расчет прибыли при заключении сделки?
        Мирослава, зависит от ликвидности (популярности) выбранного вами актива + от времени сделки + тарифов брокера + новостей
        09 ноября 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Я что-то не пойму, от чего зависит расчет прибыли при заключении сделки?
        Мирослава, она зависит от выбранного актива и экспы
        09 ноября 2022
        Ответить
        Мирослава
        Мирослава
        Я что-то не пойму, от чего зависит расчет прибыли при заключении сделки?
        02 ноября 2022
        Ответить
        Ольга
        Мне нравится, что все риски такого трейдинга ограничиваются только той суммой, что была инвестирована в контракт. Очень удобно.
        02 ноября 2022
        Ответить
        Евгений
        за те годы что я в трейдинге я понял то, что без плана и дисциплины хоть с граалем, хоть с чем ты сольешь
        а как себя приучить к дисциплине?
        отслужить в армии)))
        22 апреля 2022
        Ответить
        Николай
        Николай
        за те годы что я в трейдинге я понял то, что без плана и дисциплины хоть с граалем, хоть с чем ты сольешь
        а как себя приучить к дисциплине?
        27 марта 2022
        Ответить
        Марк
        за те годы что я в трейдинге я понял то, что без плана и дисциплины хоть с граалем, хоть с чем ты сольешь
        03 февраля 2022
        Ответить
        Михаил Петров
        Михаил Петров
        просто торговать легко и может любой. а вот прибыльно........
        24 декабря 2021
        Ответить
        Веталь
        Веталь
        просто торговать легко и может любой. а вот прибыльно........
        и прибыльно легко, если понимаешь тренд, есть стратегия, и нет эмоций
        24 декабря 2021
        Ответить
        Егор
        просто торговать легко и может любой. а вот прибыльно........
        и прибыльно легко, если понимаешь тренд, есть стратегия, и нет эмоций
        ну это все на словах просто звучит и красиво, а на деле не всегда так что зарабатываешь
        24 декабря 2021
        Ответить
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