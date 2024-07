Velas japonesas: análisis gráfico de gráficos en línea

Si el widget de análisis gráfico no funciona, escríbanos a support@winoptionsignals.com

Esta sección aún está en proceso de optimización y tu opinión es importante para nosotros, para ello hemos habilitado la posibilidad de comentar directamente en la página del widget. Ahora puede hacer preguntas y, lo más importante, señalar deficiencias, si algún patrón en su opinión funcionó incorrectamente, asegúrese de informarlo y lo arreglaremos todo;

Pero el punto más importante en esta etapa será elegir el vencimiento óptimo, ahora está configurado en 3 velas para todos los patrones, pero quizás puedas optimizarlo con más éxito.

¿Cómo puede resultar útil el widget de velas japonesas?

Los patrones de velas japonesas son un indicador muy poderoso del mercado Forex , lo que significa que al operar con opciones binarias establecerá la dirección general de la tendencia y usted podrá usar sus señales como indicador principal de un cambio de tendencia, combinándolas con otros indicadores binarios. opciones o nuestras señales en línea .

Por el momento, el widget puede detectar 50 patrones de velas japonesas de este tipo: Martillo y martillo invertido, Harami alcista, Velas cortas envolventes alcistas en posición de estrella, Estrella de la mañana en posición de tres velas Vela corta en Harami, Velas japonesas Doji ", Harami cruz, Claro en las nubes, o Línea perforadora, Doble empujón Pinzas (Tongs) Absorción combinada con martillo, Línea perforadora en tenazas, Niño abandonado alcista Fondo fuerte, “fortaleza”, Contraataque rápido y tres nuevos mínimos, “Línea de encuentro alcista”, Triple brecha en velas negras, 8-10 nuevos mínimos, “ventana alcista”, juego “alcista” que termina con una brecha (brecha), “harami bajista”, “absorción bajista, cruce de harami bajista”, “estrella de tres líneas en el pensamiento " o en otras palabras "ataque rechazado de tres soldados blancos", "Cruz vespertina del sur", Doji en la posición de "inversión de estrella", "Pinzas alcistas", "Ventana bajista", "Estrella vespertina" de tres velas, "Bajista" línea de encuentro, "Línea de resistencia y ruptura de tres líneas bajista", "Ahorcado", "Niño abandonado bajista", Cima fuerte, "fortaleza", 8-10 nuevos máximos (situación inversa de 8-10 nuevos mínimos), "Juego bajista terminando con una brecha", "Tres soldados blancos", "Tres cuervos", "Método de tres declinaciones" y "Método de tres subidas", brecha "Bearish" y "Alcista" "Tasuki" " Brecha de Tasuki, tres alas simultáneas, desde el borde de la brecha alcista hasta el borde de las líneas blancas.

50 combinaciones básicas de velas japonesas. Determinando las tendencias

La mayoría de los expertos coinciden en que el gráfico más conveniente para mostrar el movimiento del precio de un activo es un gráfico de velas. El color de una vela japonesa, la proporción de los tamaños de los cuerpos y las sombras muestran la lucha entre "alcistas" y "osos" en un determinado intervalo de tiempo. Varias combinaciones de velas dan una idea de las tendencias del mercado y, junto con otros métodos y herramientas de análisis técnico (indicadores, modelos gráficos, niveles de soporte/resistencia), permiten predecir una inversión de tendencia. En este material veremos los principales patrones que indican un cambio de dirección o, por el contrario, una subida/bajada continua del precio. El término "patrón" significa una combinación o figura que consta de varias velas japonesas.

El tipo de gráfico de intervalos más popular en la actualidad se conoce desde el siglo XVIII. Se considera que el creador de las velas es el propietario de enormes plantaciones de arroz, Homma Munehisa, que participó activamente en el comercio en las bolsas de arroz japonesas. Quería ver claramente el precio más alto y más bajo, así como el costo del producto al principio y al final de un período de tiempo determinado. Debido al aislamiento y cierre de Japón al mundo exterior, el método de las velas para mostrar la dinámica de los precios se generalizó en Europa y Estados Unidos recién a finales del siglo XX, gracias a los libros del comerciante y analista Steve Nison. Los participantes en el intercambio apreciaron el alto contenido de información de las velas japonesas, por lo que desplazaron en gran medida a otros métodos de visualización de precios (barras, gráficos de líneas) y se convirtieron en una de las herramientas clave del análisis técnico. Las velas japonesas no sólo demuestran claramente la dirección del movimiento de las cotizaciones, sino que también permiten comprender el estado de ánimo actual de vendedores y compradores.

Patrones de velas que indican una reversión de una tendencia bajista

Las velas japonesas que describiremos primero se denominan “martillo” y “martillo invertido ”. El martillo se caracteriza por una mecha larga (sombra) en la parte inferior, sin sombra superior y un cuerpo luminoso corto. El martillo invertido tiene una sombra superior larga y un cuerpo corto y oscuro, sin mecha inferior. Normalmente, estas velas se forman al final de una tendencia bajista y (como todas las combinaciones que se describen a continuación) indican una reversión al alza del precio:

La combinación Bullish Harami incluye dos velas: la primera tiene un cuerpo largo y oscuro, la segunda tiene un cuerpo luminoso corto y está ubicada paralela a la primera. En sentido figurado, la primera vela está, por así decirlo, "embarazada" de la segunda. La palabra "embarazada" es "harami" en japonés:

La combinación inversa se llama “envolvente alcista” . En esta variante aparece primero la vela de cuerpo pequeño y oscuro, y luego la clara de cuerpo largo:

Las combinaciones consideradas son más comunes que todas las demás. Los que enumeramos a continuación se forman con mucha menos frecuencia.

Velas cortas en “posición de estrella”. Una estrella es una vela compacta de cuerpo corto y mechas. Debe formarse debajo de la vela anterior (generalmente con un cuerpo alargado) y tener una pequeña diferencia de precio con respecto a ella (brecha). La tercera vela oscura aparece encima de la segunda y también se distingue por la compacidad de su cuerpo y sus sombras:

"Estrella de la mañana en la posición de las 3 velas" . La combinación comienza con una vela larga y oscura, lo que indica una fuerte caída del precio. La segunda vela estrella tiene un cuerpo pequeño y comienza con una separación de la anterior. El tercero es ciertamente ligero, lo que significa un fuerte movimiento ascendente. En este caso, la vela final del patrón debería crecer hasta la mitad del cuerpo de la primera vela o más arriba. Idealmente, se debería formar una vela estrella con un espacio en relación con las velas izquierda y derecha, pero un espacio con una tercera vela es raro:

Vela corta en posición harami . La diferencia entre este patrón y el “harami alcista” es que la segunda vela no es clara, sino oscura. Pero también es paralela a la primera vela y está "dentro" de los límites de su cuerpo. La vela final debe estar encendida:

Los Doji son velas japonesas que se forman cuando los precios mínimo y máximo coinciden o difieren muy ligeramente. Son parecidas a las cruces, es decir, el cuerpo es muy corto o simplemente una línea, y las mechas son bastante largas. Los Dojis que se forman entre velas con cuerpos grandes pueden predecir una reversión del precio:

"Doji" en "posición de estrella" . Esta combinación es casi idéntica a las velas cortas en la “posición estrella”, sólo que las velas cortas son reemplazadas por esquivas. Si, después de que se formó la "esquiva", se forma la siguiente vela con una brecha en la dirección opuesta a la tendencia, podemos decir con seguridad que durante el período en que se creó la "esquiva", los "toros" ganaron en el mercado. :

Cruz Harami . Todo aquí es similar a las posiciones harami anteriores, solo que la segunda vela es una "esquiva". La combinación incluye dos velas. El primero con una carrocería larga, dentro de cuyos límites se encuentra el Dodge:

La línea penetrante tiene otro nombre figurado - “espacio libre en las nubes” . El patrón incluye dos velas. El primero tiene un gran cuerpo oscuro, el segundo tiene un gran cuerpo luminoso. En este caso, la vela derecha se abre por debajo del nivel de precio mínimo de la izquierda y crece hasta al menos la mitad de su cuerpo. Es típico que cuanto más fuerte crezca la segunda vela, mayor será la probabilidad de un cambio de tendencia:

"Doble Empuje" . Aquí, después de la vela oscura de tendencia bajista, hay una vela clara que se abre por debajo del valor mínimo del precio de la vela oscura y no llega a su centro. La siguiente vela también debe estar encendida y situada más arriba. Es decir, los ligeros parecen “empujar” al alza la tendencia bajista. Si esta combinación se repite dos veces, es posible revertirla:

Fórceps o pinzas. El patrón incluye al menos dos velas que se forman en un mercado a la baja. En este caso, las velas deben tener mínimos de precio iguales. No importa cómo se vea la vela (cuerpo grande, mecha larga, esquiva, etc.). Se debe prestar especial atención a esta combinación después de una larga caída, aunque en general no da un pronóstico muy preciso:

"Absorción" combinada con "martillo" . Este es un patrón de tres velas. La primera vela es un "martillo", la combinación de la segunda y la tercera es una "envoltura alcista":

"Línea penetrante en pinzas" : el patrón incluye dos velas y, como seguramente comprenderá, combina dos combinaciones descritas anteriormente:

“Niño abandonado” alcista. La combinación incluye tres velas. El primero es largo y oscuro, el segundo es un Dodge y el tercero es largo y claro. La vela central se encuentra debajo y con un hueco de izquierda a derecha:

Fondo fuerte o fortaleza. Este patrón suele marcar el final inminente de una tendencia bajista o una posible corrección. Consta de 3 o más elementos y termina con una vela que se abre con un hueco y crece hacia arriba:

Contraataque + tres nuevos mínimos – En este modelo, una vela oscura comienza con un hueco durante una tendencia bajista, luego le siguen dos velas oscuras más, tras las cuales también se abre una vela clara con un hueco alcista:

Línea de encuentro alcista. Una combinación de dos velas. Se forma una vela oscura en el primer período de tiempo y una vela clara en el segundo. En este caso, ambos cierran al mismo o aproximadamente al mismo nivel:

Triple hueco en velas oscuras . Este patrón en el gráfico diario consta de tres velas oscuras, y cada una de ellas posterior se abre con una diferencia de precio con respecto a la anterior. Una buena señal de un cambio de tendencia, ya que después de tres días de caída el activo está muy sobrevendido:

8-10 fondos nuevos . Se forman durante un fuerte movimiento bajista, cuando el nivel mínimo de precio disminuye varios períodos de tiempo seguidos. Por lo general, los operadores cierran una operación cuando se forma una vela o combinación de reversión después de una larga caída. Si durante una corrección se encienden velas que forman entre ocho y diez nuevos mínimos, se puede predecir un cambio de tendencia. Si es menos, la cuenta atrás comienza de nuevo:

Ventana alcista . En un mercado en caída a largo plazo, se forma una vela encendida. Después de esto, es posible un salto brusco hacia arriba. La siguiente vela se abre con un hueco, lo que confirma la reversión:

Un juego alcista que acaba con un hueco . El modelo se caracteriza por la alternancia de velas claras y oscuras en aproximadamente el mismo rango de precios, lo que indica una lucha entre "alcistas" y "osos". Como resultado, se produce una brecha alcista y se produce un cambio de tendencia:

A continuación, vea una combinación de cuatro combinaciones diferentes: martillo invertido, fondo fuerte, doji y envolvente alcista :

Velas y patrones de velas que indican una reversión de una tendencia alcista

Oso Harami. Similar a alcista. La diferencia es que primero se forma un gran cuerpo luminoso y luego uno pequeño y oscuro, que entra en sus límites.

Envolvente bajista . Al revés del patrón anterior. La vela izquierda es corta, clara, la derecha es grande, oscura. El cuerpo del 1º “dentro” del cuerpo del 2º:

Estrella fugaz. Tiene un cuerpo ligero compacto, la mecha superior es muy larga y falta la inferior:

Una cruz harami bajista se forma a partir de una combinación de una vela encendida grande y una vela esquiva, que actúa como un "bebé":

La estrella de tres líneas está pensativa. Un patrón con un nombre tan largo tiene otro aún más largo: "ataque rechazado de tres soldados blancos". Además, detrás de un nombre tan complejo se esconde un modelo muy común, cuya imagen se puede ver en la figura. Se suceden tres velas encendidas, coincidiendo el nivel de cierre de la anterior con el nivel de apertura de la siguiente. Las sombras están ausentes o son muy cortas. Si el cuerpo de la tercera vela (y a veces de la segunda) se vuelve más pequeño y las sombras se alargan, significa que se ha formado el patrón. Deberías prestarle especial atención después de un largo movimiento alcista:

Cruz Vespertina del Sur. Esta combinación incluye tres velas. La primera es una vela encendida, cuyos valores máximos son superiores a los de la anterior. El segundo es un doji, cuya línea del cuerpo también está por encima de los máximos de la primera vela. La tercera vela es oscura, sin sombra superior, y debería abrirse con un hueco hacia abajo desde el nivel de cierre de la segunda vela:

Propagación de estrellas. Al igual que el anterior, el modelo incluye tres velas. El 1º es de color claro, el 2º es oscuro, se abre con un hueco respecto al precio máximo del 1º. La tercera vela también debe ser de color oscuro, sin sombra superior, y su nivel de apertura debe coincidir con el nivel de cierre de la segunda vela o ser ligeramente superior:

Doji en la posición de “inversión de estrella” es un patrón casi idéntico al anterior, excepto que la segunda vela es un “Doji”. En consecuencia, la última vela de la combinación (oscura) debería abrirse por encima de los valores máximos de precio del doji:

Un patrón de pinzas alcistas es un patrón de al menos dos velas que se forma en una tendencia alcista. En este caso, las velas deben tener precios máximos iguales. No importa cómo se vea la vela (cuerpo grande, mecha larga, esquiva, etc.). Se debe prestar especial atención a esta combinación tras el crecimiento a largo plazo, aunque en general no da una previsión muy precisa:

Una ventana bajista es una combinación de tres velas. Además, la primera vela es de color claro, pero la siguiente es oscura y se abre con una gran brecha en relación con el precio de cierre (e incluso más bajo que el precio de apertura) de la primera vela. La tercera vela también es oscura y se forma casi paralela a la segunda:

Estrella de la tarde . La combinación también se basa en tres velas y es la contraparte bajista de la “estrella de la mañana”. El central forma un cuerpo compacto y cuanto más corto es, más probable es una reversión del precio. Su apertura ocurre con una brecha desde la vela inicial del patrón, el cuerpo puede ser claro u oscuro; La tercera vela es oscura, su nivel de apertura es más bajo que el nivel de cierre de la vela del medio y al cerrar debe alcanzar al menos la mitad del cuerpo de la primera vela. Cuanto más largo sea el cuerpo de la vela final, más serio será el estado de ánimo de los bajistas:

“Línea de encuentro” bajista . Una combinación de dos velas. Se forma una vela clara en el primer período de tiempo y una vela oscura en el segundo. En este caso, ambos cierran al mismo o aproximadamente al mismo nivel. La tercera vela oscura se abre al mismo nivel en el que cerró la segunda vela:

Ruptura bajista de tres líneas + línea de resistencia. Esta combinación se demuestra claramente en la siguiente figura:

Verdugo. Esta vela es muy parecida a un “martillo”, tiene un cuerpo corto sin sombra superior y una mecha inferior larga. La diferencia es que se forma durante una tendencia alcista. Puede ser de color claro u oscuro:

"El niño abandonado" del oso . Un patrón de tres velas idéntico al que se produce en un mercado alcista. Ya hemos hablado de ello antes. Incluye una vela larga y luminosa, un doji gap y una vela larga y oscura como se ve en la imagen:

Nube oscura que lo cubre. La combinación es lo opuesto a "espacio libre en las nubes". Incluye dos velas, con un cuerpo luminoso grande y otro oscuro grande. El nivel de apertura de la vela oscura se sitúa por encima del nivel máximo de la vela clara y el nivel de cierre cae por debajo de la mitad del cuerpo de la primera vela. Además, cuanto más largo sea el último cuerpo, más probable será un cambio en la dirección del movimiento de precios:

Tapa fuerte o fuerza. Este patrón suele marcar el final inminente de una tendencia alcista o una posible corrección. Consta de 3 o más elementos y termina con una vela oscura que se abre con un hueco respecto a la vela oscura anterior:

8 a 10 nuevos picos . Se forman durante un fuerte movimiento alcista, cuando el nivel máximo de precios aumenta en varios períodos de tiempo seguidos. Por lo general, los operadores cierran una operación cuando se forma una vela o combinación de reversión después de un largo aumento. Si durante una corrección las velas oscuras forman entre ocho y diez nuevos máximos, entonces podemos hablar de un cambio de tendencia. Si es menos, la cuenta atrás comienza de nuevo:

Una jugada bajista que termina en ruptura . La formación es una alternancia de velas claras y oscuras. Al final, la vela se abre con un hueco hacia arriba y la dirección del movimiento del precio cambia:

Patrones que indican la continuación de la tendencia

Las combinaciones que predicen un cambio de tendencia se reconocen con bastante facilidad en el gráfico y ayudan a construir una estrategia comercial exitosa. Al mismo tiempo, le recomendamos que preste atención a los patrones de continuación del movimiento de tendencia, ya que le permiten comprender el estado de ánimo de los "alcistas" y "osos" y "exprimir" el mercado al máximo.

Tres soldados blancos. La combinación se forma durante un período de clara fuerza alcista e indica que el mercado está inclinado a crecer. Consta de tres velas encendidas sin sombras o con sombras cortas, cuyos niveles de cierre aumentan gradualmente. Al mismo tiempo, los niveles de apertura de la segunda y tercera vela están "en los cuerpos" de las anteriores y no hay una disminución notable en el tamaño de los cuerpos. Cuando este patrón se desarrolla después de una larga tendencia bajista o durante una tendencia lateral local, indica una poderosa defensa de sus intereses por parte de los compradores. Por tanto, en un futuro próximo podemos predecir un aumento de las cotizaciones:

Formación de espejos - "Tres cuervos". Este modelo consta de tres velas largas y oscuras con pequeñas mechas que se disponen en forma de “escalera”. En este caso, el precio de apertura de la siguiente vela se encuentra dentro de los límites del cuerpo de la anterior. El patrón suele indicar debilidad en la tendencia alcista y la probabilidad de una fuerte caída de los precios:

Métodos de 3 descensos / 3 ascensos." La combinación tiene una estructura inusual e incluye cinco o más velas. La primera vela larga se cierra según la tendencia (puede ser clara u oscura), luego se forman varias velas pequeñas, generalmente del color opuesto, y luego aparece la última vela, de color similar a la primera:

Veamos el método de tres reducciones con más detalle. La primera vela es una combinación de colores oscuros con un cuerpo grande y mechas cortas. Las siguientes tres velas (pueden ser 2 o 4) tienen cuerpos luminosos cortos y están ubicadas dentro del cuerpo de la primera vela. La última vela es larga, de color oscuro y cierra muy por debajo de los mínimos de la vela inicial. Una vez completado el patrón, el movimiento del precio suele continuar hacia abajo, que es lo que quieren los bajistas.



Asegúrese de tener en cuenta que la última vela del patrón debe cerrar por encima del máximo de la primera vela (para el método de tres caídas) o por debajo del mínimo para las tres subidas.

La brecha (brecha) "Tasuki" es relevante tanto en una tendencia alcista como en una tendencia bajista. Este patrón incluye tres velas y marca una continuación del movimiento. Las dos primeras velas deberían ser “alcistas” en una tendencia alcista o “bajistas” en una tendencia bajista. Una condición indispensable es la presencia de una brecha entre los niveles de cierre de la primera vela y la apertura de la segunda. La última vela es del color opuesto, con el nivel de apertura dentro del cuerpo de la segunda vela y el precio de cierre dentro del gap o ligeramente más bajo/más alto:

3 alas simultáneas. Este patrón incluye tres velas, cuyos cuerpos están dispuestos en una "escalera" regular. En este caso, la segunda y tercera vela parten del mismo nivel de precio en el que cerró la anterior:

Brecha alcista (ruptura) “borde a borde de líneas claras”. Consta de 3 velas encendidas. El segundo y el tercero tienen cuerpos de aproximadamente el mismo tamaño, se abren en niveles cercanos y están separados del primero por un espacio. En caso de que el nivel de cierre de la cuarta vela supere la vela más alta del patrón, podemos asumir la continuación de la tendencia alcista:

Conclusión

En resumen, nos gustaría recordarle que existen muchas herramientas de análisis técnico que permiten predecir el comportamiento del mercado. Las velas japonesas deberían estar en el arsenal de todo operador, y su uso junto con las lecturas de osciladores e indicadores de tendencia pueden proporcionar señales bastante precisas para realizar operaciones rentables. También le recomendamos que no olvide que una gestión eficaz de los depósitos requiere el cumplimiento de las normas de gestión del dinero. La relación óptima entre beneficio y riesgo es la clave para una negociación exitosa.