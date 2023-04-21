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        Стратегия для бинарных опционов Super Commando Forex

        Стратегия для бинарных опционов Super Commando Forex – это трендоследящая торговая система со стрелочными сигналами и дополнительными индикаторами для подтверждения сделки. Она хорошо подходит как для торговли бинарными опционами, так и на рынке Форекс. Стрелки не перерисовываются, но стратегия требует осторожного применения из-за большого количества ложных сигналов.

        Стратегия Super Commando Forex является платной и стоит $97, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно. Можно ли рассчитывать, что сто долларов окупят себя в торговле на реальных деньгах – читайте далее в обзоре.

        Содержание:

        график Super Commando Forex

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Super Commando Forex

        • Терминал: MetaTrader 4;
        • Таймфрейм: M1-H4;
        • Экспирация: 3 свечи;
        • Типы опционов: Call/Put;
        • Индикаторы:BeamSniperCombo.ex4, SCF Beam.ex4, SCF Sniper Confirmation.ex4;
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции;
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК;
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Deriv, Binarium.

        Установка стратегии для бинарных опционов Super Commando Forex

        Индикаторы стратегии Super Commando Forex устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикаторов стратегии Super Commando Forex для бинарных опционов

        В торговую систему для бинарных опционов Super Commando Forex входит два шаблона для использования на младших и старших таймфреймах, а также три индикатора:

        • Beam Sniper Combo со стрелочными сигналами для входов;
        • SCF Beam, указывающий на смену локального тренда;
        • SCF Sniper Confirmation – индикатор тренда в подвальной панели.

        В правом верхнем углу стратегией отображается сигнал, основанный на показаниях всех трех индикаторов:

        • WAIT – режим ожидания;
        • BUY NOW – для покупки Call опциона;
        • SELL NOW – для покупки Put.

        шаблоны и сигналы в Super Commando Forex

        Beam Sniper Combo дает основной стрелочный сигнал для покупки Call или Put опциона. К сожалению, узнать алгоритм работы этого индикатора невозможно, но по результатам его работы видно, что стрелки учитывают локальное направление тренда и дают очень частые торговые сигналы для покупки бинарных опционов, требующие дополнительной фильтрации.

        сигнал шаблона Beam Sniper Combo в Super Commando Forex

        Настройки Beam Sniper Combo, кроме регулирования оповещений и визуальных параметров, позволяют влиять на количество и расположение торговых сигналов. За это отвечают семь первых переменных:

        настройки Beam Sniper Combo в Super Commando Forex

        Принцип получения торговых сигналов достоверно узнать мы не можем. Первые три параметра, судя по названию, относятся к настройками скользящей средней, лежащей в основе формулы. T3Hot скорее всего относится к Фибоначчи (по умолчанию выставлен коэффициент 0.618). Параметры BetterFormula, T3Average и T3Original также влияют на расположение стрелочных сигналов.

        К сожалению, не зная принципов работы индикатора, настраивать его работу пришлось бы вслепую, что не только сложно, но и редко приводит к положительным результатам. По этой причине мы рекомендуем использовать стандартные настройки из шаблонов, включенных в пакет стратегии. Commando Forex Long-Term шаблон подойдет для таймфреймов выше M30, а Commando Forex Short-term – для M15 и ниже.

        Индикатор SCF Beam визуализирует локальный тренд красными и зелеными барами, в середине которых также содержатся красные или зеленые бары. Точечные сигналы, оповещающие о смене тренда, появляются, когда и внешний и внутренний бар индикатора становятся одного цвета:

        индикатор SCF Beam в Super Commando Forex

        Как и предыдущий, индикатор SCF Beam для бинарных опционов имеет в основе скользящую среднюю, параметры которой также можно менять. Другие настройки также влияют на работу индикатора, но не имеют пояснений, достаточных для осознанного внесения корректив в его работу. Так же как и в предыдущем индикаторе системы, есть значения скользящих средних, а в параметре T3Hot указан коэффициент Фибоначчи 0.618. Последний параметр Project Arrows включает и отключает точки-сигналы о смене тренда:

        настройки индикатора SCF Beam в Super Commando Forex

        Индикатор SCF Sniper Confirmation выводит в подвальной панели кривую, отображающую состояние тренда, а также указывает стрелочным сигналом на его смену:

        индикатор SCF Sniper Confirmation в Super Commando Forex

        Здесь нет значимых настроек, но пользователь может включить и отключить оповещения, а также изменить визуальные параметры индикатора:

        настройки визуальных параметров Super Commando Forex

        Правила торговли по стратегии Super Commando Forex для бинарных опционов

        Логично было бы предположить, что в торговле бинарными опционами по стратегии Super Commando Forex следует ожидать смены сигнала в правом верхнем углу. Как правило там горит сигнал WAIT (ожидать), и лишь когда стрелки на графике и у подвального трендового индикатора дают однонаправленный сигнал, там появляется значение BUY NOW или SELL NOW:

        сигнал в Super Commando Forex  

        Тем не менее, вы не получите надежных сигналов для торговли бинарными опционами в этой стратегии, если будете искать одновременного появления сигналов на всех трех индикаторах. Все они настроены достаточно чувствительно, и места одновременного появления точки от индикатора SCF Beam и стрелок двух других индикаторов будут лишь указывать на локальное зарождение тренда. Такой комбинированный сигнал часто будет ложным или преждевременным, заставляя торговать против основного тренда или во флэте:

        комбинированный сигнал в Super Commando Forex

        В торговле бинарными опционами важно не столько предсказывать разворот тренда, сколько следовать направлению основного. Почему это важно мы рассказываем в цикле материалов:

        Для торговли по стратегии Super Commando Forex мы будем использовать подвальный индикатор SCF Sniper Confirmation для определения основного направления тренда, белые и бледно-голубые стрелки Beam Sniper Combo в качестве сигналов для покупки опционов, а индикатор SCF Beam для подтверждения сигнала.

        Итак, для покупки Call опциона необходимо чтобы:

        1. Цвет подвального индикатора SCF Sniper Confirmation был стабильно зеленым.
        2. Бар индикатора SCF Beam был полностью зеленым, включая внутреннюю часть.
        3. Появилась бледно-голубая стрелка вверх.

        После закрытия бара, сформировавшего сигнал, можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи.  

        Для покупки Put опциона нужно чтобы:

        1. Цвет подвального индикатора SCF Sniper Confirmation был стабильно красным.
        2. Бар индикатора SCF Beam был полностью красным, включая внутреннюю часть.
        3. Появилась белая стрелка вниз.

        При соблюдении этих трех условий можно покупать Put опцион.

        Открытие опциона Call

        На этом примере мы видим, что пара EUR/USD находится в восходящем тренде, о чем свидетельствуют стабильно зеленые показания подвального индикатора. Индикатор SCF Beam некоторое время указывал на локальный откат вниз, но его цвет вновь сменился на зеленый. И сам бар SCF Beam, и его внутренняя часть стали зелеными. Одновременно появился сигнал стрелки вверх, указывающей на покупку Call опциона. Это признак того, что откат завершен, цена снова начала двигаться в направлении основного тренда. Можно покупать Call опцион:

        сигнал на покупку опциона call в Super Commando Forex

        Открытие опциона Put

        Важно, что рынок находится в нисходящем тренде. Сообщают нам об этом стабильно красные показания подвального индикатора. Завершился небольшой откат вверх, и цена снова двинулась вниз по тренду. Об этом нам говорит появление полностью красного бара SCF Beam и белой стрелки, указывающей вниз. На открытии следующего бара можно покупать Put опцион с экспирацией в три свечи:

        сигнал на покупку put опциона в Super Commando Forex

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов Super Commando Forex может использоваться даже новичками, так как три индикатора позволяют и идентифицировать основное направление тренда, и дать достаточно надежный сигнал для покупки нужного опциона после завершения отката цены.

        Стратегия имеет два шаблона с разными настройками для торговли на младших и старших таймфреймах. К сожалению, самостоятельно настроить индикаторы достаточно сложно из-за скрытого алгоритма появления торговых сигналов и неочевидности ряда параметров.

        Работу стратегии мы рекомендуем внимательно тестировать на демо-счете. Применяя Super Commando Forex на реальном счету важно учитывать правила риск-менеджмента и мани-менеджмента, что позволит максимизировать прибыль и минимизировать возможные убытки. Уберечь депозит от ненужных потерь поможет и торговля с надежным партнером, найти которого вы можете в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию Super Commando Forex

        Скачать

        Попробовать на демо счете

        PO

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        Комментарии

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        Богдан
        Богдан
        Действительно не перерисовывается?
        Трейдер БО, Это можно сказать только протестировав.
        13 сентября 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Действительно не перерисовывается?
        13 сентября 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Один стрелочный индюк, два трендовых. Это уже классика.
        12 сентября 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Универсальная что главное. Шаблоны есть - не надо с настройками заморачиваться.
        12 сентября 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Хорошая стратегия и без заморочек.
        12 сентября 2023
        Ответить
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