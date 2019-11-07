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        Торговый Хаос

        Стратегия для бинарных опционов "Торговый Хаос"

        В свое время книга Билла Вильямса «Торговый Хаос» была очень популярна. Автор утверждал, что нет смысла проводить технический или фундаментальный анализ, потому что они не работают в долгосрочной перспективе, и все процессы на рынке абсолютно случайны.

        Мы не согласны с этим утвеждением, так как у нас есть реальный пример стратегии для бинарных опционов, которая основана на техническом анализе. Можете проверить сами.

        Если говорить об успешности применения трейдерами стратегии "Торговый Хаос", то мнения и резульаты разнятся. Некоторые успешно используют ее, у других же ничего не получается. Прочитав статью до конца, вы поймете, чего не хватило тем, кто не смог успешно применить эту стратегию.

        Суть стратегии «Торговый Хаос»

        Полный хаосВернемся же к «Торговому Хаосу». Автор кроме всего прочего утверждал и то, что важно понимать структуру рынка. И это очень верное утверждение. 

        Каждый трейдер хочет знать, когда же начнется новый тренд, чтобы можно было извлечь из сделки максимальный потенциал прибыли. Данная стратегия как раз позволяет увидеть зарождение нового тренда.

        Изначально эта стратегия применялась для фондового рынка и рынка форекс, но ее легко можно адаптировать и под торговлю бинарными опционами.

        Характеристики стратегии «Торговый Хаос»

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-М5.
        • Экспирация: М5 и выше.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Awesome Oscillator, Alligator, Fractals.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Binarium.

        Характеристики индикаторов стратегии «Торговый Хаос»

        Awesome Oscillator. Этот осциллятор является модифицированным MACD, но расчёт идет не по закрытиям цен, а по медианным ценам.

        Alligator. Этот индикатор также основан на скользящих средних, но только сглаженных и со сдвигом вперед.

        Fractals. Фракталы формируются после комбинации из пяти последовательных свечей. Если каждая свеча выше предыдущей, фрактал будет на последней из пяти. Может быть и такая ситуация:

        Фракталы вверх и вниз

        Пять свечей – это не обязательно значение. Их может быть и меньше. Возможны такие комбинации:

        разные фракталы

        Установка индикаторов для стратегии «Торговый Хаос»

        индикаторы для стратегии торговый хаосВсе нужные нам индикаторы есть в каждом терминале МetaТrader4. Чтобы добавить их на график, откройте вкладку Вставка –> Индикаторы –> Билла Вильямса и выберите из списка нужные нам индикаторы или просто зайдите в навигатор терминала и добавьте их оттуда. Настройки индикаторов оставляем стандартными.

        Также в терминале МetaТrader4 есть стандартный шаблон данной стратегии, или же вы можете скачать наш шаблон в конце статьи.

        На нашем сайте вы также можете воспользоваться живым графиком. Все нужные индикаторы есть и там, как и любые инструменты для торговли. 

         

         

         

        Добавив на график все индикаторы или использовав шаблон у нас в итоге у нас должен получится такой график:

        Стратегия Торговый Хаос на графике

        Правила торговли с помощью стратегии «Торговый Хаос»

        Данная стратегия хороша тем, что ее можно использовать как для быстрых сделок, так и для более долгих. Если вы любите открывать сделки с экспирацией около пяти минут, то использовать ТФ на графике следует М1, если же вы держите сделки от часа и более, используйте ТФ М5-15, но не меньше.

        Всем известно, что трендовые движения бывают на Европейской и Американской торговых сессиях. Поэтому важно торговать именно в это время, а именно с 9:00 до 18:00 МСК.

        Если тренд определен, то далее нужно дождаться, когда линии Аллигатора пересекутся в нужную нам сторону, и идеальным подтверждением к Аллигатору будет обновление ценой предыдущего Фрактала и нахождение осциллятора ниже или выше нулевой линии, в зависимости от тренда.

        Примеры торговли по стратегии «Торговый Хаос»

        Давай рассмотри все на конкретных примерах. Будем использовать экспирацию М5 и валютную пару EUR/USD.

        Открытие опциона Put

        На рисунке ниже видим нисходящий тренд на М1. Линии Аллигатора пересеклись вниз, осциллятор готовится пересечь нулевую линию, а позже и предыдущий Фрактал был обновлен.

        В данном примере видно, что 5-минутная экспирация дала бы профит, а так как сделка по тренду, то и более долгие сделки также дали бы профит.

        Сигнал против тренда мы проигнорировали.

        Опцион Put

        Открытие опциона Call

        На рисунке ниже видим восходящий тренд на М1. Линии Аллигатора пересеклись вверх, осциллятор находится выше нулевой линии, и предыдущий Фрактал был обновлен.

        Как и в предыдущем примере, тут тоже видим, что 5-минутная экспирация дала бы профит, а так как сделка по тренду, то и более долгие сделки также дали бы профит.

        Сигнал против тренда мы проигнорировали.

        Опцион Call

        Почему большая часть трейдеров теряла деньги со стратегией «Торговый Хаос»?

        Так почему же некоторые трейдеры не смогли успешно применить эту страгию? Посмотрев на график, можно увидеть, что в течении дня появляется очень много ложных сигналов. Но сама стратегия не показвает ничего своего, она просто следует за ценой. Поэтому главное правило, которое многие игнорируют – всегда искать входы только по тренду. Как бы банально не звучало, но это и весь секрет. Все те, у кого ничего не получилось, просто играли против тренда.

        Заключение

        Как можно теперь увидеть, с помощью этой стратегии для бинарных опционов все же можно обуздать «торговый хаос». Её универсальность подтверждается тем, что использоваться она может на любом инструменте и почти на любом тайм-фрейме. А правила будут понятны даже новичкам.

        Но не стоит забывать о том, что определенная стратегия для бинарных опционов у разных людей будет показывать разные результаты. Всегда сохраняйте трезвость ума во время торговли, контролируйте свои эмоции, и вы обязательно добьетесь успехов!

        Скачать шаблон стратегии "Торговый Хаос"

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

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        Комментарии

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        Геннадий
        Геннадий
        Книгу наверное точно все знаю, ей уже сто лет, но как по мне, система себя изживает...
        не понятно, с чего такие выводы. Как по мне, система еще актуальная на все 100
        13 февраля 2020
        Ответить
        Даниил
        Даниил
        Книгу наверное точно все знаю, ей уже сто лет, но как по мне, система себя изживает...
        19 января 2020
        Ответить
        Кирилл
        палите секреты ахахаха я когда-то пользовался аллигатором, потом перестал, потому что и так стал видеть, когда тренд меняется. но описали классно, не так как везде ни о чем, одни термины.
        07 ноября 2019
        Ответить
        Кеша
        Кеша
        Открыли просто ГЛАЗА мне, спасибо! попробовал ее сейчас с ценными указаниями вашими и начало получаться в разы лучше!
        07 ноября 2019
        Ответить
        Алексей
        Торговый хаос вильямса я наверное изучал в самом начале еще, т.к. эта книга была распостранена в интернете. Но тогда я по ней терял, прочитал стать и только сейчас дошло, в чем была проблема. я тупо против тренда играл
        07 ноября 2019
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