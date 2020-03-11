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        Стратегия для бинарных опционов Great Trader System

        Стратегия для бинарных опционов Great Trader System представляет из себя смесь трендовых и гистограммных индикаторов. По отдельности эти индикаторы не представляют особой ценности, но если сигналы от каждого индикатора совпадают друг с другом, то на выходе получается работоспособная торговая стратегия. И несмотря на то, что индикаторов в данной стратегии для бинарных опционов четыре, правила для входа в сделку очень просты.

        Стратегия для бинарных опционов Great Trader System

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Great Trader System

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-Н1.
        • Экспирация: 1 свеча или 3 свечи (в зависимости от стиля торговли и тайм фрейма).
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Great Trader FT, Great Trader NLD, Great Trader PW, Great Trader TLSM, Bands, MACD.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Binarium.

        Установка индикаторов стратегии Great Trader System в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Все индикаторы устанавливаются с настройками по умолчанию.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии Great Trader System

        Как уже говорилось выше, правила торговли по данной стратегии для бинарных опционов очень просты и не требуют большого опыта в торговле. Самое главное, чтобы совпали все сигналы от каждого индикатора. Также не лишним будет торговать по тренду, так как это увеличит шансы получения прибыли в несколько раз. В статье — что такое тренд и как его определять объясняются все моменты и детали работы по тренду.

        Также хочется отметить, что торговать по данной стратегии можно консервативо или агрессивно. Все правила расммотрим ниже.

        Консервативный метод

        Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Был восходящий тренд.
        2. Появился сигнал от индикатора Great Trader NLD (белый кружок), после чего дождаться закрытия свечи.
        3. MACD должен быть белого цвета.
        4. Индикатор Great Trader FT (второй снизу) должен быть белым или серым.
        5. Индикатор Great Trader PW (первый снизу) должен быть белым или серым.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Был нисходящий тренд.
        2. Появился сигнал от индикатора Great Trader NLD (красно-оранжевый кружок), после чего дождаться закрытия свечи.
        3. MACD должен быть оранжевого цвета.
        4. Индикатор Great Trader FT (второй снизу) должен быть желтым или оранжевым.
        5. Индикатор Great Trader PW (первый снизу) должен быть желтым или оранжевым.

        Агрессивный метод

        А теперь рассмотрим правила для входа в сделку агрессивным методом. Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Появился сигнал от индикатора Great Trader NLD (белый кружок). Ждать закрытия свечи не обязательно.
        2. MACD должен быть белого цвета.
        3. Один из двух нижних индикаторов должен быть белым или серым.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Появился сигнал от индикатора Great Trader NLD (красно-оранжевый кружок). Ждать закрытия свечи не обязательно.
        2. MACD должен быть оранжевого цвета.
        3. Один из двух нижних индикаторов должен быть желтым или оранжевым.

        Примеры торговли с помощью стратегии Great Trader System

        Если до этого было не совсем понятно, когда же стоит входит в сделку, то рассмотрев примеры, все сразу станет ясно.

        Обратите внимание, что экспирация по сигналам данной стратегии должна составлять одну свечу для тайм фрейма М1 и три свечи для других тайм фреймов.

        Валютная пара для примера — EUR/JPY.

        Открытие опциона Call

        В данном случае потенциальная сделка была взята при восходящем тренде:

        Опцион Call

        Хотелось бы отметить, что на том же месте можно было использовать и агрессивный метод (несет повышенные риски), не дожидаясь закрытия свечи и использовав экспирацию в одну свечу.

        Открытие опциона Put

        Данная ситуация очень проста, так как был долгий нисходящий тренд, который не менялся. А значит почти каждый сигнал на продажу можно использовать:

        Опцион Put

        И снова таже ситуация с агрессивным методом. Его также можно было использовать.

        Заключение

        Данная стратегия для бинарных опционов имеет очень простые правила несмотря на наличие такого количества индикаторов. А при работе по тренду эффективность сигналов только повышается.

        Главное не забывать использовать грамотный мани-менеджмент и соблюдать риски, так как торговля бинарными опционами может приносить прибыль только при правильном отношении.

        Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам.

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Great Trader System

        СКАЧАТЬ

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        бинариум

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        Комментарии

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        CALL
        CALL
        хоть индикаторов в ней и дофига, стратегия простая как пять копеек)) цвета поменялись, купили опционы, цвета поменялись, продали)
        11 марта 2020
        Ответить
        Джимми
        красиво смотрится, и правила простые, буду пробовать с ней торговать)
        11 марта 2020
        Ответить
        Тренд
        Тренд
        прям под меня писалось, по тренду торговать по любой стратегии будет лучше))
        11 марта 2020
        Ответить
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