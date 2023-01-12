Роботы для торговли бинарными опционами: польза или вред?

Трейдинг бинарными опционами несет в себе определенные риски. Данный вид деятельности, несмотря на кажущуюся простоту, предполагает проведение глубокого анализа состояния рынка и составление предварительных прогнозов. Упростить эту задачу помогает автоматическая торговля бинарными опционами. Благодаря ей участие трейдеров в данном процессе сводится к минимуму. Используя этот способ торговли, можно увеличить количество успешных сделок, однако пользователи должны подобрать правильные настройки робота. Только так автоматизированный бот будет приносить нужный результат. То есть успешность трейдинга при использовании подобного ПО напрямую зависит от настроек.

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Что такое автоматическая торговля бинарными опционами

Под авто-торговлей бинарными опционами понимается проведение торгов с использованием роботов. Данный вид трейдинга отличается от стандартного тем, что анализом рынка и проведением других операций занимаются специальные программы. При необходимости пользователи могут настроить их так, чтобы те самостоятельно открывали и закрывали сделки в соответствии с заданными параметрами. Однако эффективность такой деятельности напрямую зависит от того, какие введены настройки. В частности, если трейдер не определит момент, когда программа должна закрывать сделки, то большая часть операций будет приносить убытки.

Сказанное означает, что торговля при помощи роботов для бинарных опционов также предполагает использование конкретных стратегий. Но торговые роботы упрощают проведение многих операций и позволяют трейдерам отказаться от анализа рынка. Программы самостоятельно отслеживают изменения в курсах финансовых активов и открывают сделки при возникновении соответствующих сигналов.

Удобство использования автоматического трейдинга заключается в том, что люди могут самостоятельно подбирать стратегии. Так, некоторые трейдеры прибегают к подобному ПО в качестве помощника, другие полностью отдают ведение торговли.

Достоинства и недостатки авто трейдинга бинарными опционами

Автоматическая торговля бинарными опционами отличается от стандартного трейдинга несколькими преимуществами:

Все операции (анализ, открытие сделок и так далее) проводятся в автоматическом режиме. Благодаря этому пользователям не приходится постоянно подбирать торговые стратегии и проводить глубокий анализ рынка, что существенно экономит время и ускоряет торговлю. Подобные программы способны автоматически находить выгодные сделки и заключать их, принося трейдеру прибыль без его участия. Пользователи могут устанавливать любые параметры. То есть трейдеры самостоятельно определяют условия, при наступлении которых робот открывает сделки. Это позволяет также контролировать уровень рисков и, как следствие, минимизировать убытки при изменении ситуации на рынке. Высокая скорость обработки торговых сигналов. Трейдеры, видя подходящие сигналы, дольше открывают сделки, чем автоматизированные системы. Часто от этого зависит как прибыль, так и убытки. При авто-торговле опционы покупаются моментально. Робот работает круглосуточно, пока открыты соответствующие рынки. Трейдерам требуется время на отдых, тогда как роботы работают без перерыва, что позволяет брать максимальное число сделок даже тогда, когда трейдеры не находятся возле терминала. Торговля без эмоций. Еще один плюс роботов – отсутствие эмоций. Эмоции часто влияют на решения, принимаемыми людьми. Из-за этого трейдеры нередко совершают ошибки, преждевременно выходя из сделки или, наоборот, открывая потенциально убыточный ордер. Роботы работают, согласно заданной схеме, и продолжают торговать по достижению заданных параметров закрытия операций или пока счет не будет обнулен.

Несмотря на выраженные преимущества, автоматический трейдинг несет в себе определенные минусы. Это обусловлено недостатками данного вида торговли бинарными опционами:

Боты действуют по заранее составленным шаблонам. Торговля любыми финансовыми активами связана с определенными рисками, возникающими вследствие нестандартного поведения рынка. Если ситуация на рынке сильно меняется, боты «теряются», так как действуют шаблонно. Процесс не полностью автоматизирован. Разработчики подобных ботов настаивают на том, что эти программы способны выполнять все операции. Однако на практике трейдер должен самостоятельно определять правила «поведения» роботов и настраивать их соответствующим образом. Также пользователи обязаны корректировать ранее введенные параметры в соответствии с ситуацией на рынке. То есть трейдер полностью не освобождается от необходимости проведения анализа.

Особенности роботов для автоматической торговли бинарными опционами

Вот основная информация, которая характеризует торговых роботов:

Ботов можно рассматривать как универсальных помощников трейдера.

Принцип функционирования торговых роботов основан на различных торговых стратегиях.

После установки торговых правил роботы используют эти правила, позволяющие покупать опционы с заданной экспирацией.

Благодаря быстрой обработке информации, торговые боты оперативно принимают решения.

Робота можно сделать под любую стратегию, но чаще всего это какие-то стандартные торговые системы. Алгоритмы таких систем самостоятельно определяют, когда открывать сделки, но изначальные параметры устанавливает трейдер. Перед началом торговли совершается анализ (занимает не более минуты), и на основании результатов, полученных в рамках такого «исследования», робот начинает покупать опционы.

Как выбрать робота для бинарных опционов

В Сети встречается немало предложений о покупке роботизированной программы для трейдинга цифровыми контрактами. Однако многие из них неэффективные. Поэтому при выборе робота рекомендуется обращать внимание на следующие критерии:

Реальные отзывы трейдеров. При выборе бота важно учитывать мнение людей, которые им пользовались. Благодаря этому можно узнать многое про его работу, в том числе работает ли робот и насколько он эффективен. Важно также акцентировать внимание на негативные отзывы. Нередко разработчики новых программ покупают комментарии у пользователей. Поэтому в Сети встречается много положительных отзывов о роботах, которые в действительности не приносят результата. Наличие пробного периода. Даже эффективные роботы могут приносить убытки, поэтому важно, чтобы была возможность проверить его в работе. Кроме того, нельзя исключать вероятности того, что разработчики не провели комплексный анализ собственного продукта. Поэтому, прежде чем покупать роботизированные системы, их следует проверить на практике. Для этого существует пробный период пользования. Виды торговли. Многие системы применяют примитивные методики, которые либо не приносят результата, либо подходят только для игры с финансовыми активами. Основу большинства подобных ботов составляет метод Мартингейла, который критикуется профессионалами из-за высоких рисков и убытков. На короткой дистанции такие роботы могут показывать очень высокую прибыль, но в перспективе почти в 100% случаев они «сливают» депозит. Поэтому ботов с Мартингейлом рекомендуется использовать только при наличии большого капитала. Объясняется это тем, что трейдеру необходимо определенное количество средств для «просадки». Цена. Важно учитывать, что если роботы стоят дешево, то их эффективность сводится к нулю. Качественные продукты всегда оценивают в большие суммы.

Начинающим трейдерам следует избегать в первое время роботизированных программ. Важно научиться торговать с использованием технического анализа. Затем, разобравшись в этом вопросе, можно приступать к подбору ботов. Успешные системы для автоматической торговли бинарными опционами должны при принятии решений использовать разные методы технического анализа и несколько индикаторов. Это повышает эффективность трейдинга.

Популярные разновидности ботов для бинарных опционов

Роботы для авто-торговли бинарными опционами делятся на несколько типов с учетом характера их работы:

автоматические и/или полуавтоматические;

отдельная программа или дополнение к конкретной торговой платформе;

универсальная (подходит для любого брокера).

Боты также делят на 2 типа с учетом вовлеченности пользователя в их работу:

Полностью автоматические. Боты этого типа самостоятельно принимают и анализируют торговые сигналы и принимают решение о заключении сделки. Трейдеры не принимают участие в подобных операциях. Эти боты скрывают в себе опасность, так как если они настроены неправильно, то большинство сделок будет убыточным. Полуавтоматические. В этом случае боты принимают решение об открытии сделки только после одобрения трейдера. Данный формат торговли упрощает проведение анализа, но увеличивает риски потерь из-за ошибочных сигналов.

Кроме того, на рынке представлены платные и бесплатные боты.

Платные боты могут стоить и дешево, и дорого, но в обеих случаях скорее всего это будут малоэффективные инструменты, так как вряд ли кто-то будет продавать прибыльного робота. Их создатели чаще всего зарабатывают на продаже таких продуктов, а не на трейдинге.

Бесплатные варианты могут иметь широкий функционал и множество настроек, но почти всегда они работают по конкретным торговым стратегиям (скользящие средние, Stochastic Oscillator, MACD и другие).

Можно ли организовать автоматический трейдинг без вложений бинарными опционами

Многие брокеры предлагают приступить к торговле бинарными опционами без вложений. В частности, некоторые компании предоставляют приветственный бонус, который заметно увеличивает размер депозита при первом пополнении. В связи с этим среди начинающих трейдеров встречается вопрос, можно ли организовать авто торговлю бинарными опционами без вложений.

Но в действительности разработчики не будут создавать сложный по исполнению продукт, который использует разные алгоритмы для проведения анализа, и раздавать его бесплатно. При этом, как отмечалось выше, на рынке встречается немало программ, которые можно использовать в течение определенного периода без оплаты.

Также для автоматической торговли бинарными опционами потребуется определенная сумма для открытия сделок. То есть избежать необходимости пополнения баланса у брокера не получится. Причем сумма депозита должна быть большой, чтобы убыточные сделки (которые обязательно будут) не «слили» все деньги за несколько операций.

Правила настройки ботов для бинарных опционов

Порядок настройки подобных ботов определяется тактикой торговли, которую использует трейдер. После покупки и установки программы необходимо выбрать один из встроенных шаблонов или ввести собственные параметры, на основании которых бот будет анализировать и принимать решение об открытии сделок.

При настройке ботов необходимо подобрать систему торговли. Это также делается с учетом личных предпочтений трейдера. По итогу нужно установить:

максимальную и минимальную сумму сделки;

лимиты на убытки за день;

временной интервал, в течение которого работает робот.

После внесения описанных настроек можно приступать к авто торговле бинарными опционами. Однако при вводе параметров необходимо учитывать риски и прибыль, которую вы планируете получить. В частности, на это важно обращать внимание при выставлении максимальной суммы сделки. Если не учтены риски того, то одна операция может принести убыток, сопоставимый с размером депозита. Также не рекомендуется полностью автоматизировать процесс. Во избежание ошибок следует контролировать решения бота. При возникновении погрешностей в работе системы нужно внести коррективы в ее настройки.

Популярные роботизированные системы для бинарных опционов

Многие профессионалы рынка положительно отзываются о двух ботах для авто торговли бинарными опционами:

Первая программа представляет собой набор стратегий, которые доказали свою эффективность. Данная разработка доступна только для клиентов брокера PocketOption. Поэтому программа хорошо адаптирована под торговую платформу этой компании.

PocketOptionRobot – это специальное расширение, которое можно встроить в браузер Google Chrome. Программа действует в полностью автоматическом режиме, самостоятельно принимая решение об открытии или закрытии сделок. Достоинством PocketOptionRobot является то, что этот продукт поддерживает возможности для настроек. То есть трейдеры могут добавлять в программу свои стратегии, что повышает эффективность сигналов в разных рыночных ситуациях.

Робот-советник для MetaTrader 4 можно использовать совершенно бесплатно. Эта программа предназначается для автоматизированной торговли валютными парами, включая доллар, евро, иену и другие. Проводить сделки с использованием такого советника можно в рамках срока экспирации в 15-30 минут.

Принцип действия этого робота основан на показаниях экспоненциальной скользящей средней, период которой задается в настройках. Над ней формируются еще кривые на расстоянии, полученном с учетом показателей индикатора ATR. Период последнего также можно задать в настройках.

Робот автоматически покупает опцион Call, если ценовой график пробивает верхнюю кривую, а один из учитываемых осцилляторов попал в зону перекупленности. Сделка с опционами Put проводится при обратных условиях. То есть ценовой график должен пробить нижнюю кривую, тогда как линия осциллятора — опуститься в зону перепроданности.

В качестве технических индикаторов робот-помощник использует CCI или WPR. В эту программу встроен специальный фильтр, который защищает пользователей от открытия убыточных сделок в условиях резкого скачка цен или снижения числа заключаемых сделок (малоподвижный рынок).

Как избежать мошенников

Некоторые разработчики предлагают автоматизированные системы только с целью незаконного отъема средств. Подобные продукты не несут пользы и практически сразу приводят к убыткам. Чтобы избежать покупки роботов-мошенников, следует учитывать несколько правил:

После запуска бота необходимо контролировать то, как тот принимает решения и открывает сделки. Это особенно важно делать после покупки новых роботов. Избежать систем-мошенников можно, если самостоятельно проводить анализ полученных сигналов и оценивать эффективность решений, принятых программой. Если процент результативных сделок, заключенных ботом, высокий, то можно переходить на авто торговлю бинарными опционами. Автоматизированные системы не способны всегда принимать только правильные решения. Встроенные алгоритмы не могут со 100-процентной результативностью проводить корректную оценку ситуации на рынке. Поэтому трейдеры не должны полностью автоматизировать торговлю. В частности, пользователям необходимо всегда просчитывать риски при совершении каждой операции. Даже самые эффективные боты приносят прибыль в 85% случаев. Но это оптимальный результат. Программы не способы учитывать все возникающие риски, поэтому на практике прибыльность автоматизированных систем ниже. Трейдер должен самостоятельно просчитывать и закладывать риски, связанные с макроэкономическими ситуациями. Также необходимо самому определить торговые сессии, в течение которых можно проводить операции. Автоматизированные системы не способны учитывать эти факторы, которые напрямую влияют на поведение участников рынка.

Кроме того, не все брокеры позволяют вести авто торговлю бинарными опционами. Поэтому, прежде чем покупать подобные программы, рекомендуется ознакомиться с правилами трейдинга на конкретной платформе. Обойти такой запрет нельзя. Брокер, который выявит незаконную автоматическую торговлю, заблокирует деньги на депозите, закрыв возможность вывода.

Итоги

Автоматизированные системы торговли при правильной настройке и работе с ними помогают заработать деньги на бинарных опционах, сократив при этом время на анализ. Однако подобные разработки не всегда эффективны. И некоторые из них создаются только для того, чтобы выудить деньги у людей.

Избежать этого можно, если перед началом работы (или покупки) с роботом прочитать отзывы о нем от реальных людей. Взаимодействовать рекомендуется с популярными системами, которые используют многие люди. Это показывает, что она эффективная. Кроме того, о популярных системах проще найти отзывы.

При этом, читая комментарии, нужно помнить о том, что многие из них могут быть купленными. Поэтому важно акцентировать внимание на негативные отзывы.

Эффективными системами считаются те, которые при составлении прогнозов используют технический анализ и несколько методов торговли, не ограничиваясь одним (преимущественно Мартингейлом). Если это правило не соблюдается, то трейдинг превратится в игру, где успех будет зависеть только от удачи.

При выборе ботов следует отдавать предпочтение тем, у которых есть пробный период. Это позволяет проверить программу на практике. Кроме того, не следует покупать только дешевый или дорогой продукт. Оба варианта могут быть неэффективными.

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