Как пополнить счет в Pocket Option

Для того, что начать торговать бинарными опционами у брокера Pocket Option, потребуется пройти несколько «ступеней», таких как регистрация нового счета, его верификация (которая не является обязательной на данный момент) и самое главное — пополнение счета. Ведь если трейдер планирует получать реальную прибыль, то без пополнения счета скорее всего не обойтись.

Система внесения депозита на счет у Покет Опшен очень проста и данный процесс занимает довольно мало времени, а способов для пополнения счета очень много и каждый трейдер найдет такой вариант, который ему подойдет больше всего.

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Содержание:

Как пополнить счет у брокера бинарных опционов Pocket Option?

Для того, что внести средства на депозит, необходимо перейти в раздел «Финансы», который находится в левом боковом меню, после чего выбрать вкладку «Пополнение баланса»:

Также перейти в раздел пополнения можно, нажав на свою иконку вверху терминала и выбрав в меню «Пополнение баланса», или же просто нажать на большую кнопку «Пополнить счет»:

Способы пополнения счета у брокера бинарных опционов Pocket Option

Для пополнения счета необходимо выбрать подходящий вариант перевода денег и выполнить рекомендации, которые будут появляться на экране. Минимальная сумма пополнения составляет $5, но сумма может меняться в зависимости от выбранного метода и региона проживания пользователя. В разделе пополнения можно выбрать способ, который будет наиболее удобен. Таких способов довольно много:

Для пополнения есть более 20 способов, которые включают в себя самые популярные и удобные системы. Можно пополнять счет с помощью банковских карт, через электронные кошельки, мобильный телефон или криптовалюты.

Каждый платеж максимально защищен от мошенничества и использует технологию 3D Secure.

Также обратите внимание, что выбранный способ пополнения будет служить и способом для вывода средств, поэтому если счет был пополнен с карты, то и выводить прибыль будет можно только на эту же карту.

Пополнение счета с помощью банковской карты

Для перевода денег с банковских карт Visa или MasterCard нужно зайти в раздел «Депозит» и выбрать соответствующий вариант пополнения депозита. В зависимости от региона проживания можно произвести оплату в одной или нескольких валютах. Но вне зависимости от выбранного способа деньги будут конвертированы в американские доллары по текущему курсу.

Для некоторых регионов проживания пользователям при зачислении средств на депозит с помощью карт Visa и MasterCard необходимо верифицировать карту. Для депозита можно использовать любую карту, включая кредитную. При пополнении необходимо заполнить всю нужную информацию, после чего нажать кнопку «Продолжить» для подтверждения проведения платежа и получения СМС с кодом.

Не стоит забывать, что чем больше сумма пополнения, тем ценнее подарок можно получить. Также можно выбрать бонус на пополнение, который будет зависеть от вашего уровня.

Пополнение счета с помощью электронного кошелька

При необходимости пользователи могут пополнить депозит на Pocket Option переводом с электронных кошельков. Выбрать подходящий вариант в данном случае также можно в разделе «Депозит». Обычно все подобные платежи обрабатывают моментально. Если возникают задержки, нужно обратиться в службу поддержки, указав хэш-идентификатор операции.

Выбрав подходящий электронный кошелек, необходимо ввести нужные данные, выбрать бонус или ввести промокод (если он есть), после чего перейти к оплате:

Примечание: электронные платежные системы всегда имеют ограничение на максимальные суммы для переводов, поэтому стоит отнестись основательно к выбору способа пополнения, если планируются переводы на крупные суммы.

Депозит с помощью криптовалют

Pocket Option поддерживает возможность пополнения депозита с помощью криптовалют. Плюс криптовалют в том, что у них нет ограничения по суммам. Данная процедура проводится через тот же раздел «Депозит». Для пополнения баланса достаточно выбрать тип криптовалюты и требования, которые появятся на экране.

Обычно деньги зачисляются на счет сразу. Но из-за особенностей работы некоторых систем, через которые осуществляется перевод, криптовалюты нередко зачисляются с комиссией, а в ряде случаев платеж отправляется частями.

Алгоритм перевода криптовалют в данном случае не отличается от того, что применяется на многих площадках. Сначала нужно выбрать тип монеты. Далее необходимо указать сумму, после чего появится номер кошелька, на который нужно перевести средства:

После нажатия на кнопку «Продолжить» платформа отобразит адрес электронного кошелька, на который нужно зачислить криптовалюту. Его можно вводить вручную, а можно просто считать QR-код.

Для проверки всех платежей можно перейти в историю, чтобы узнать, когда и какие суммы были зачислены на депозит. Если криптовалюта долго не зачисляется на счет, рекомендуется обратиться в службу поддержки Pocket Option, указав в соответствующем поле хэш-идентификатор либо ссылку на перевод в проводнике блоков.

Как пополнить счет из России

После введения ряда санкций на территории России, многие клиенты брокера столкнулись с проблемой пополнения счета у брокера, ведь теперь почти все карты, выпущенные в России, не принимают международные платежные системы.

Чтобы пополнить счет брокера Pocket Option из России, у вас есть два способа пополнения:

Криптовалюты. Картой через СБП (систему быстрых платежей).

Давайте разберем каждый подробней.

Пополнение счета Pocket Option криптовалютой из России

Если у вас уже есть криптовалюта на одном из криптовалютных кошельков, то проблем с пополнением быть не должно, и вам остается только выбрать нужный вам шлюз для перевода и следовать инструкциям:

Если же криптовалюты у вас до этого момента не было, а сумма вашего депозита не превышает 10 000$, то купить криптовалюту можно и на бирже, например на бирже Binance.

Если же регистрироваться на биржах криптовалют вы не хотите, то купить криптовалюту для пополнения счета можно так же на сайте электронного кошелька ADVcash или на самом популярном обменнике валют Bestchange. Подробнее о покупке криптовалюты вы можете прочитать в статье на нашем сайте « Как и где купить-продать криптовалюту в 2022 году? »

Пополнение счета Pocket Option картой через СБП

Если покупка криптовалюты вам кажется долгим и сложным процессом, то есть более простой и понятный способ пополнения счета, используя систему быстрых платежей:

В данном случае вам нужно выбрать сумму депозита (лучше не больше 3000$ за одно пополнение, так как может быть ошибка при генерации запроса). Система сгенерирует для вас доступную карту Сбербанка и укажет номер телефона для перевода. Важно в данном случае перевод сделать именно одним платежом, без указания комментариев и успеть сделать перевод в отведенное для этого время:

Через некоторое время после перевода, деньги будут зачислены на ваш торговый баланс брокера.

Несмотря на столь не прозрачный способ пополнения, он является довольно надежным методом пополнения счета и помогает обойти ряд ограничений, вызванных санкциями в России.

Если при пополнении счета через СБП вы столкнулись с подобной ошибкой:

то вам нужно повторить платеж на меньшую сумму (желательно до 3000$ без учета бонуса).

История финансовых операций у брокера бинарных опционов Pocket Option

Всю историю пополнений и выплат средств можно посмотреть в разделе «История»:

Там можно увидеть номер транзакции, дату, сумму, способ вывода или пополнения и статус обработки заявки. При этом отображаются даже неудачные попытки пополнения депозита.

Особенности пополнения счета у брокера бинарных опционов Pocket Option

Минимальный депозит в PocketOption составляет всего $5. Внеся даже минимум, каждый трейдер уже может полноценно пользоваться торговой платформой брокера без ограничений.

Любое пополнение счета производится на долларовый счет. Поэтому все рублевые переводы будут считаться по текущему курсу. Криптовалюта тут не является исключением. Это стоит учитывать, так как рублевого счета у брокера нет.

Примечание: брокер не взимает никаких комиссий за пополнение или вывод средств.

Если после пополнения баланса сумма не депозите не меняется, нужно перейти в соответствующий раздел и написать обращение в службу поддержки. По возможности рекомендуется предоставлять всю информацию о возникшей ошибке. В случае, если платеж не зачислен из-за технического сбоя, ситуацию исправят в ручном режиме.

Дополнительные возможности при пополнении счета у брокера бинарных опционов Pocket Option

Pocket Option предлагает при пополнении баланса выбрать сундук, открывающий доступ к торговым преимуществам. Тип последних определяется в зависимости от суммы перевода. Для получения доступа к таким возможностям нужно выбрать способ оплаты, после чего – один из предложенных вариантов сундуков. Если сумма превышает либо соответствует заявленным требованиям, то подарок предоставляется автоматически. Тип торговых преимуществ можно узнать, открыв сундук. Важно понимать, что чем выше сумма пополнения, тем ценнее получаемый подарок от брокера. Подарок начинающего можно получить за пополнение счета на $250:

Такие подарки дают доступ к торговым преимуществам, таким как безрисоковые сделки, кешбек, бонусы и так далее. Также за каждый такой подарок начисляется опыт, который необходим для получения уровня профиля. Такие уровни также дают преимущества в торговле.

Если у трейдера есть желание получить сразу высокий уровень, то необходимо пополнить счет на определенную сумму:

В зависимости от размера суммы, зачисленной на счет, будет меняться уровень профиля. Все условия по этой программе можно уточнить, нажав на кнопку «Сравнить». В новом окне появится список дополнительных возможностей, которые открываются в зависимости от достигнутого уровня:

Заключение

Как становится понятно, пополнить счета у брокера Покет Оптион довольно просто и это не занимает много времени. Сложности могут возникнуть только при пополнении счета из России, но и тут брокер находит выход из ситуации. Способов для пополнения сета достаточно и каждый из них пользуется определенной популярностью. Также каждое пополнение может вести за собой определенные бонусы и подарки, а так же дополнительные бонусы при регистрации по ссылкам с нашего сайта.

Однако не стоит забывать, что важном определиться со способом сразу, так как все средства будут выводить на те же реквизиты, с которых и пополнялся счет.

Пополнить счет в Pocket Option

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