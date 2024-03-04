В какую криптовалюту инвестировать в 2024 году?

Несмотря на то, что криптовалюта появилась чуть более десяти лет назад, данный актив сегодня пользуется повышенной популярностью среди инвесторов. Первая цифровая монета, известная как Биткоин (BTC), была создана в 2009 году. Практически за 10-летнюю историю существования эта криптовалюта смогла достигнуть в цене нескольких десятков тысяч долларов, причем в пиковые моменты курс биткоина достигал 18 тысяч долларов. Помимо BTC на мировом рынке представлено свыше 200 криптовалют, которые также доступны для инвестирования. Подробнее узнать о различных монетах можно из рейтинга криптовалют.

Инвесторы, которые первыми стали инвестировать в цифровые монеты, сегодня стали долларовыми миллионерами, однако сейчас вложение в криптовалюту связано с большим числом рисков, нежели ранее.

Важные нюансы инвестирования в криптовалюту

Вне зависимости от типа криптовалюты, при инвестировании в этот актив необходимо учитывать следующее:

Высокая волатильность и, как следствие, высокие риски, так как курс криптовалюты меняется стремительно. В связи с этим инвесторы на данном активе могут как быстро заработать, так и потерять. Поэтому вкладывать в криптовалюту рекомендуется незначительную часть общего капитала. Криптовалюты – это виртуальный актив. Каждый крипто-кошелек зашифрован посредством специального ключа, без которого невозможно получить доступ к цифровым деньгам. В связи с этим при работе с криптовалютами необходимо продумать вопросы безопасности. Кроме этого, рекомендуется хранить криптовалюты на «холодных» кошельках (сторонние носители). Каждая операция с криптовалютой – безвозвратная. То есть, отправив деньги на другой кошелек, пользователь не может их вернуть при условии, если получатель отказывается переслать их обратно.

Многие инвесторы, которые не учитывали приведенные выше риски, потеряли свои деньги при торговле криптовалютой.

Способы инвестирования в криптовалюту

В первые годы после появления криптовалют ее добывали посредством майнинга все желающие, но сегодня такой способ пользуется небольшой популярностью, так как для данного процесса нужны очень мощные компьютеры. Поэтому на данный момент большинство майнинговых ферм принадлежат крупным компаниям, а инвесторы в основном покупают монеты за фиатные деньги в специализированных обменниках или на биржах.

Использование онлайн-обменников

Наиболее простой способ купить или продать криптовалюту – воспользоваться услугами онлайн-обменников. Данная процедура занимает около 15 минут, а продолжительность процесса чаще всего зависит от загруженности сети конкретной криптовалюты. Для поиска обменного пункта опытные инвесторы рекомендуют использовать сервис BestChange, который показывает лучшие предложения по покупке/продаже цифровых активов в зависимости от надежности сайта и других параметров.

Курс на подобных ресурсах обычно менее выгодный, чем на криптовалютных биржах, но там можно приобрести монеты при помощи любой платежной системы. Данный вариант подходит для покупки своей первой криптовалюты либо обмена небольших сумм. Аналогичные операции проводят через специальных телеграм-ботов типа BTC banker.

К достоинствам данного метода обмена относят следующее:

простой и удобный интерфейс, поддерживающий русский язык;

быстрое проведение операций;

процедура проводится без регистрации;

конфликтные ситуации и возникшие проблемы можно решить через службу поддержки.

Из недостатков онлайн-обменников выделяют следующее:

такие обменные пункты работают только с популярными криптовалютами;

невыгодный курс обмена;

существует риск обмана, так как многие обменные пункты работают неофициально.

Прямой обмен

Сервисы, предлагающие подобные услуги (p2p или peer to peer), функционируют подобно онлайн-обменникам. Но между такими ресурсами прослеживается принципиальная разница. Обменники при подаче заявки замораживают деньги продавца до того момента, пока их не получит покупатель. За эту услугу сервисы взимают определенную комиссию и также они зарабатывают на разнице курсов.

При прямом обмене посредников нет. В этом случае операции проводятся напрямую между продавцом и покупателем. Подобные услуги, в частности, предлагает сервис LocalBitcoins. После регистрации на этом сайте каждый пользователь может найти продавца конкретной валюты. Также сервис позволяет искать людей, готовых перевести средства на определенный счет (на онлайн-кошелек, банковскую карту и так далее). За каждое поданное объявление LocalBitcoins взимает 1% от суммы заявки.

До недавнего времени этот сервис позволял проводить подобные операции при личной встрече, но сейчас такая опция, как и анонимный обмен, упразднена. Теперь для проведения обменных операций необходима верификация аккаунта.

К достоинствам подобных сервисов относят следующее:

отсутствие дополнительных комиссий (за исключением той, что взимается при регистрации объявления);

можно подобрать подходящий курс и способ обмена.

Из недостатков прямого обмена выделяют:

операции проводятся только с Bitcoin;

для обмена необходима верификация аккаунта.

При желании можно сэкономить на комиссии сервисов прямого обмена. Для этого достаточно найти на досках объявлений или других ресурсах человека, готового купить или продать конкретную криптовалюту и договориться о проведении операции. Однако данный вариант считается наиболее рискованным, так как вероятность зачисления средств на счет напрямую зависит от надежности и добропорядочности продавца.

Обмен на криптовалютной бирже

Биржа — это профессиональная площадка, на которой совершаются операции по купле/продаже криптовалют. Данный вариант обмена подходит в основном для пользователей, которые ранее уже работали с подобными площадками. Объясняется это запутанностью интерфейса бирж, которые ориентированы на более профессиональных трейдеров, занимающихся инвестициями в криптовалюту на постоянной основе. Кроме того, многие площадки не поддерживают русский язык. Но некоторые из них (например, EXMO или Binance) имеют русифицированный интерфейс.

Чтобы провести любые операции на бирже, необходимо:

зарегистрировать новый аккаунт;

провести верификацию аккаунта (не всегда);

пополнить счет.

После пополнения баланса нужно выставить ордер на покупку или продажу выбранной криптовалюты в торговом терминале биржи, и это может быть как отложенная заявка, так и заявка по рынку, так как большинство бирж предлагают несколько видов сделок, доступных пользователям.

Работа на бирже выгодна по следующим причинам:

можно обменивать криптовалюты по привлекательному курсу;

позволяет извлекать прибыль из торговли криптовалютами;

можно покупать/продавать малоизвестные криптовалюты.

Среди недостатков работы с биржей выделяют следующее:

необходимы навыки торговли на бирже;

на некоторых биржах отсутствует поддержка русского языка;

часть бирж не поддерживает торговлю на реальные (фиатные) деньги, а только криптовалюту;

требуется верификация (относится далеко не ко всем биржам).

Кроме того, биржи взимают комиссии практически за все операции, включая вывод средств. Также следует учитывать, что биржа может быть взломана злоумышленниками для похищения средств и подобные случаи уже не раз случались за всю историю существования бирж.

Заработок на «облачном» майнинге

Под майнингом понимается процесс, в рамках которого добывается криптовалюта. В зависимости от типа цифровой монеты ее добыча проводится с помощью алгоритмов Proof of Work (PoW) либо Proof of Stake (PoS). Большая часть криптовалют (в том числе и Биткоин) входит в первую группу. Разработка таких монет сегодня требует наличия очень мощных компьютеров или специальных ферм, а также существенных затрат электроэнергии, поэтому майнинг BTC и других популярных криптовалют невозможен на домашнем компьютере из-за возросшего хешрейта. Но несмотря на сказанное, мелкие инвесторы могут добывать такие цифровые монеты, инвестируя относительно небольшие средства в «облачный» майнинг.

Суть технологии сводится к следующему: за определенную плату пользователь покупает часть мощностей, на которых добывается криптовалюта. Данный способ майнинга был особенно популярен в период с 2016 по 2017 годы, однако позднее инвесторы стали все меньше и меньше инвестировать в такие пулы, так как заработок стал значительно падать, а также в сети появилось множество мошеннических сервисов, работающих по типу финансовой пирамиды.

В какую криптовалюту следует вкладывать в 2024 году?

Сегодня, как и ранее, более половины сделок на криптовалютном рынке осуществляются с Bitcoin, так как в сравнении с другими цифровыми монетами инвестиции в данный актив считаются наименее рискованными. Однако, как и в случае с остальными криптовалютами, курс Биткоина подвержен значительным колебаниям. Более того, ряд экспертов уверены, что цена BTC достигла определенного порога, поэтому они советуют сосредоточиться на инвестициях не только в BTC, но и другие криптовалюты.

NEO

Китайская криптовалюта NEO обладает теми же преимуществами, что характерны для других цифровых монет: независимость от государства, децентрализованность, криптографические методы шифрования и другое. Но данный актив отличается несколькими особенностями, которые позволили ему войти в десятку самых востребованных монет в мире.

К достоинствам данной криптовалюты относят низкие комиссии за совершение операций, энергоэффективный алгоритм майнинга PoS, а также криптовалюта поддерживает наиболее распространенные языки программирования, что открывает для ее держателей дополнительные перспективы коммерческого использования.

Немалую роль в росте популярности NEO способствовал тот факт, что разработчики сотрудничают с китайскими властями и ведущими мировыми корпорациями.

Cardano (ADA)

Криптовалюта Cardano – это публичный блок-чарт с децентрализованным управлением. В основе данной цифровой монеты лежат мощные технологии, открывающие новые возможности для сознания смарт-контрактов и развития принципиально иной экономики, также построенной на базе децентрализации.

Сама система работает на модифицированном алгоритме PoS. Помимо этого, в ней задействован протокол передачи данных Ouroboros, а разрабатывалась система на базе языка программирования Haskell, который считается одним из самых защищенных на сегодняшний день.

Монета Cardano выделяется еще и тем, что она хорошо адаптирована под особенности криптовалютной экономики. Благодаря этому данный актив можно рассматривать как инструмент для долгосрочного инвестирования.

Stellar (XLM)

Разработчики Stellar заявили, что технологии, которые лежат в основе криптовалюты, способны перестроить в лучшую сторону финансовую инфраструктуру во всем мире. Данный проект представляет собой платформу согласия с децентрализованным управлением и благодаря этому ресурсу любой человек или компания может без участия третьих лиц (посредников) проводить обменные операции.

По мнению разработчиков, платформа Stellar будет популярной потому, что она обеспечивает сотрудничество именно с отдельными организациями и инвесторами. При этом банки не принимают участия в обменных операциях, тогда как в классической экономике без них подобные процедуры не проводятся.

По мнению инвесторов, вкладывать в криптовалюту Stellar следует с акцентом на долгосрочную перспективу и считается, что монета сможет принести хорошую прибыль спустя несколько лет.

Monero (XMR)

Популярности этой монете способствует тот факт, что она считается одной из наиболее анонимных и при проведении операций с Monero невозможно отследить ни отправителя, ни получателя.

Курс этой криптовалюты меняется менее значительно, однако инвесторы считают Monero перспективной цифровой монетой.

Для этой криптовалюты характерна высокая капитализация при сравнительно низком уровне эмиссии, поэтому в течение 2024 года курс Monero может резко подняться.

Майнинг криптовалюты осуществляется с использованием особого алгоритма CryptoNight, который не поддерживает технологию добычи ASIC. Это расширяет возможности по децентралиазции разработки Monero. К плюсам данной монеты относят легкую масштабируемость и в отличие от Биткоина размер блока у Monero неограничен.

IOTA (MIOTA)

Росту популярности IOTA среди инвесторов способствует тот факт, что операции с этой криптовалютой проводятся без комиссии, а эмиссия монеты осуществляется без майнинга. Согласно заявлениям разработчиков, данная система способна самостоятельно поддерживать себя, при этом сеть криптовалюты отличается бесконечной масштабируемостью, где каждая транзакция внутри системы подтверждается только пользователями.

Основу большинства криптовалют составляет цепочка блоков (blockchain), однако IOTA базируется на уникальном методе консенсуса Tangle (или клубок). Помимо этого, сама монета позиционируется как платежный инструмент в среде «интернета вещей». Указанные особенности, по мнению экспертов, уже в 2024 году доведут количество соединений внутри системы IOTA до миллиарда, что в итоге сделает криптовалюту более популярной.

EOS

При первичном размещении на бирже общая капитализация монеты EOS превысила 1 миллиард долларов. Столь феноменальный рост отчасти обусловлен заявлениями разработчиков, которые сообщили, что готовы представить совершенную экосистему, лишенную недостатков других криптовалютных сетей. Они также сообщили, что деньги будущего должны обладать тремя важными особенностями: быть простыми в использовании, сверхбыстрыми и надежными.

Именно эти три указанных характеристики легли в основу EOS несмотря на то, что платформа, на базе которой создавалась эта криптовалюта, еще не до конца доработана. Но несмотря на данное обстоятельство, EOS активно торгуется на многих биржах.

Tron (TRX)

Криптовалюта Tron создавалась на базе одноименной децентрализованной площадки, оформленной по типу социальных сетей.

В будущем Tron имеет все шансы заменить собой Google Play и AppStore, так как на этой платформе пользователи могут хранить и смотреть разный развлекательный контент, и также данная площадка позволяет продвигать разнообразные игры и другие приложения.

Рост спроса на данную криптовалюту напрямую зависит от увеличения популярности развлекательных ресурсов, а этот сегмент цифрового рынка по разным оценкам стоит сегодня около одного триллиона долларов, причем он продолжает развиваться и расти.

По мнению экспертов, как минимум 10% всех развлекательных площадок в ближайшем будущем перейдет на использование технологии блокчейн, что может привести к росту курса Tron.

QTUM

QTUM – это гибридная платформа, которая функционирует подобно криптовалюте Ethereum. То есть в рамках данной системы можно подключать все цепочки блоков к виртуальной машине, а также создавать смарт-контракты и приложения, используя возможности blockchain.

QTUM, прежде всего, предназначается для разработки «умных» контрактов. Но эта система позволяет создавать надежные источники хранения информации в виде транзакций, представленных в блок-цепочке. Разработчики Qtum намереваются внедрить свою платформу в разные сферы жизнедеятельности: в финансовый сектор, игровой мир и интернет.

VeChain (VEN)

Основанная на базе технологии блокчейн, платформа VeChain предназначается для оцифровки людей, разнообразных предметов либо произошедших событий. В частности, эта система существенно упрощает контроль и проверку товаров, которые продаются через интернет-магазины.

К настоящему моменту на базе платформы VeChain работает несколько ресурсов, занимающихся реализацией продуктов питания, логистикой, сельским хозяйством. Каждый товар, зарегистрированный в этой системе, получает уникальный идентификатор, который хранится в цепочке блоков. Данный шифр наносится также на упаковку в виде QR-кода либо внедряется посредством специального чипа.

С помощью указанного идентификатора пользователь может в любой момент узнать историю купленного продукта (где произведен, состав и так далее). Благодаря технологии VeChain повышается уровень обслуживания и создаются благоприятные партнерские отношения в разных секторах бизнеса.

NEM (XEM)

Японская платформа NEM разработана с целью внедрения технологии блокчейн в разные бизнес-процессы, где необходима децентрализованная система управления данными. Одноименная криптовалюта майнится на модернизированном алгоритме POI, в рамках которого скорость создания блоков напрямую зависит от частоты использования этой монеты. Более того, на его формирование уходит около 60 секунд, что является рекордом среди всех криптовалют.

К настоящему моменту на базе платформы NEM создана система Mijin, с помощью которой можно безопасно проводить транзакции между банками и данную сеть уже успешно протестировали. Она показала, что в течение 24 часов в рамках системы NEM можно провести свыше двух миллионов транзакций.

Данную криптовалюту уже используют в качестве платежного средства на территории Японии, и разработчики NEM планируют выходить на китайский и малайзийский рынки. При этом эксперты пока не сошлись в едином мнении по поводу того, стоит ли инвестировать в криптовалюту на долгосрочную перспективу.

Алгоритм инвестирования в криптовалюту

Инвестирование в криптовалюту можно разделить на несколько шагов, каждый из которых требует соблюдения определенных условий.

Метод и стратегия инвестирования

Прежде всего, необходимо определиться, для чего покупается криптовалюта – в качестве инструмента для долгосрочного вложения или торговли на бирже. Кроме того, нужно выбрать способ покупки криптовалюты.

Эксперты рекомендуют новичкам воспользоваться стратегией долгосрочного инвестирования, которая практически не требует никакого участия. При этом нужно учесть, что стоимость криптовалюты подвержена значительным колебаниям, поэтому инвестировать в данный актив на неделю или месяц невыгодно и лучше покупать криптовалюту с целью продать ее через несколько лет.

Выбор места для хранения криптовалют

Хранить криптовалюту можно как на горячих, так и на холодных кошельках, и для того чтобы выбрать кошелек для хранения криптовалют, необходимо определиться с суммой, а также целями.

Если подразумевается долгое хранение криптовалют с целью получения прибыли через несколько лет, то однозначно стоит рассмотреть только холодное хранение, так как это самый безопасный способ. Но если же планируется постоянное проведение криптовалютных операций, то использовать можно горячие кошельки, к которым в том числе относятся и биржи.

Покупка криптомонет

При покупке криптомонет на специализированных обменниках необходимо указывать адрес кошелька, на который в течение некоторого времени будут зачислены цифровые деньги.

При совершении операций на бирже все средства поступают на баланс пользователя, зарегистрированного на платформе. Адрес кошелька потребуется только в том случае, когда трейдер захочет вывести криптовалюту.

Продажа криптовалюты

Перед тем, как инвестировать криптовалюту, нужно определить, какой цены должна достигнуть монета, прежде чем ее продавать. В связи с этим после покупки актива придется периодически отслеживать изменения курса и нужно учитывать, что цена криптовалют подвержена значительным колебаниям, и в определенный момент она может упасть существенно ниже первоначального значения.

Преимущества и недостатки инвестиций в криптовалюту

Инвестирование в криптовалюту привлекательно по следующим причинам:

криптомонеты позволяют за сравнительно короткий срок получить высокую прибыль;

участие инвестора в росте цены минимальное;

инвестировать в криптомонеты может любой, даже человек, не имеющий соответствующих навыков;

вход на криптовалютный рынок не требует больших вложений.

Основной недостаток данного метода инвестирования — нет гарантии того, что трейдер получит прибыль. Также нужно учитывать, что этот рынок не регулируется законодательно, а в краткосрочной перспективе данное направление для инвестирования нередко приносит убытки.

Риски

Инвестиции в криптовалюту связаны с разными рисками и прежде всего это касается невнимательности трейдера, который из-за собственных ошибок может потерять или забыть секретный ключ от кошелька, и как следствие, доступ к средствам. Также резкие колебания цен могут привести к потерям, зависящим от сумм инвестированных средств.

Также довольно редким, но все же возможным является вариант воровства криптовалюты посредством хакерской атаки.

Заключение

Инвестиции в криптовалюту могут принести высокую прибыль, но они связаны с множеством рисков, которые не зависят от воли и поведения трейдера. В связи с этим выходить в данный сектор рынка можно, используя только «лишние» деньги, которые будет не страшно потерять.

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