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        Как прокачать аккаунт Pocket Option?

        Как прокачать свой аккаунт? Награды Pocket Option

        Бонусные программы брокеров бинарных опционов постоянно совершенствуются. Однако, немногие могут похвастаться таким уровнем инноваций и ощутимых вознаграждений для клиентов, как Pocket Option. Брокер продвигает программу лояльности, которая не только стимулирует активность его пользователей, но и открывает перед ними новые возможности по улучшению результатов торговли.

        На первый взгляд может показаться, что программа поощрений и вознаграждений Покет Опшен не отличается от аналогичных предложений конкурентов. Однако, ознакомившись ближе, сразу понимаешь уникальность и ценность этой системы. Ее центральным звеном выступают так называемые "кристаллы" – внутренняя валюта, которую можно приобрести, проводя сделки на платформе брокера.

        Чем больше сделок вы совершаете, тем больше кристаллов накапливаете. И, что самое интересное, эти драгоценные камни можно использовать не только для активации необходимых опций в трейдинге, но и для покупки ценных предметов на самой платформе Pocket Option.

        В этом обзоре рассмотрим, как прокачать свой аккаунт, получая награды, и расскажем, как обменивать бонусы Pocket Option на уникальную внутреннюю валюту.

        профиль pocket option

        Содержание:

        Награды Pocket Option

        Pocket Broker награждает каждого трейдера за торговую активность. Это позволяет разблокировать определенные достижения, доступные в одноименном меню левой панели торгового терминала.

        кнопка наград и график pocket option

        После нажатия на кнопку "Достижения" (выделена желтым прямоугольником на скриншоте) появляется панель, из которой можно перейти на страницу Достижений (“Achievements”), Истории (“History”), Рейтинга (“Rating”) и Помощи сообщества (“Community help”). Рассмотрим детальнее каждую из них.

        награды pocket option

        Достижения

        На этой странице показаны все награды, доступные на платформе, а также те из них, которые пользователь разблокировал в процессе совершения сделок (Разблокированные достижения).

        награда за копирование сделок

        На скрине выше видно, что пользователь за копирование 5 сделок получил вознаграждение в виде 2 красных кристаллов и 20 очков опыта. Таким образом, Pocket Broker не только обеспечивает каждого клиента комплексным набором инструментов для улучшения его торгового опыта, но и делает сам процесс зарабатывания денег еще более интересным, добавляя соревновательный элемент в серьезный мир финансовой индустрии.

        страница достижений

        Сама страница “Достижений” состоит из двух панелей: статистики приобретенного опыта (слева) и наград пользователя (справа).

        Приобретенный опыт

        В статистике опыта трейдера указана его персональная скидка на все товары, доступные в Маркете платформы.

        скидка нп покупку товаров в маркете

        Кроме того, в этом разделе можно увидеть новые достижения (если были выполнены все условия по их получению), очки опыта, количество добытых кристаллов и статистику чатов с рейтингом сообщений. Чем выше уровень вашего профиля, тем больше скидка. Активно прокачивайте свой аккаунт Pocket Option, чтобы получить больший процент скидки на покупку любого товара в Маркете.

        новые достижения в аккаунте pocket option

        Награды пользователя

        Раздел “Мои награды” разделен на три категории: Бронзовые, Серебряные и Золотые награды. Каждый из них в свою очередь содержит “Обычные”, “Редкие” и “Легендарные” достижения.

        раздел мои награды в аккаунте pocket option

        Они отличаются уровнем сложности заданий и количеством очков опыта, которые можно получить за их выполнение.

        Награды можно получать за разные действия. Например, за активную торговлю в течение часа можно получить значок “Быстрее кролика 10”, 3 красных кристалла и 30 очков опыта. Аналогично премируется торговая активность клиентов с количеством сделок более 50, 100, 200, 300 и 500 в час. Чем больше сделок, тем больше красных кристаллов и опыта они получают.

        награда за активную торговлю в pocket option

        За внесение первого депозита брокер начислит 1 красный кристалл и 10 очков опыта.

        награда за внесение первого депозита в pocket option

        Второй депо – 2 красных кристалла и 20 очков опыта. Третий – 3 красных камня + 30 очков опыта. Четвертый – 4 красных камня + 40 очков опыта.

        Помимо внесения депозита, Покет Опшен награждает своих трейдеров и за количество прибыльных сделок. Если вы совершили более 100 прибыльных трейдов – можете рассчитывать на 1 красный кристалл и 10 очков опыта. Аналогичные вознаграждения выплачиваются за 200 и 300 успешных сделок.

        награда за количество прибыльных сделок в pocket option

        Если вы новичок и еще не можете похвастаться стабильной прибылью, компания готова будет поддержать вас наградой “Нет боли – нет выигрыша”. Благодаря ей вы можете отменить убыточную сделку. Для получения этого бонуса Pocket Option необходимо совершить более 100 сделок.

        награда за общее колличествао сделок в pocket option

        Аналогичные награды ожидают трейдеров, заключивших более 200 и 300 сделок. В этом случае приз составит 1 красный камень+10 очков и 2 красных кристалла+20 очков опыта соответственно.

        Похожая награда ожидает того, кто совершит более 100 сделок в день. Значок “King of the Day 100” оценивается в 1 красный кристалл и 10 очков компетенций.

        награда за более 100 сделок в день в pocket option

        Кроме вышеописанных наград, в этом разделе доступно большое количество других поощрений, периодически добавляемых брокером. Не будем перечислять их все в этом обзоре. Каждый, кто пожелает познакомиться с ними поближе может сделать это в разделе “Достижения” платформы Покет Опшен.

        Здесь же обратим внимание на реальную ценность, которую представляют драгоценные камни. В Маркете торгового терминала их можно обменивать на промокоды, бонусы в баланс, безрисковые сделки, кэшбэк, бустеры, пролонгаторы, лицензии на майнинг кристаллов и сундуки, полные торговых преимуществ. Все это так или иначе обращается в деньги. Например, 8 зеленых кристаллов можно обменять на плюс $5 к своему балансу на счет.

        покупка кристаллов на маркете pocket option

        История

        Здесь вы найдете собственную историю торговли с общим количеством и типом кристаллов, которые вы заработали за каждое достижение. В дальнейшем эти драгоценные камни можно обменять на бонусы в Магазине торгового терминала.

        история достижений в pocket option

        Рейтинг Pocket Option

        На этой странице публикуется общий рейтинг пользователей платформы с рекордным количеством наград и достижений. Используйте фильтр по периодам, чтобы определить топ-10 трейдеров за сегодня, неделю или месяц. Здесь также можно увидеть собственный рейтинг и оценить уровень прокачки собственного аккаунта.

        рейтинг пользователей в pocket option

        Помощь сообщества

        Каждый клиент Pocket Option может стать активным членом его сообщества, предложив свои услуги в качестве Модератора чата. Модератор – активный участник, следящий за чатами и поддерживающий коммуникацию согласно установленных правил. Он получает специальный значок, признание и награды. Для подачи заявки на эту должность необходим рейтинг чата не менее 300.

        требования к модератору сообщества в pocket option

        Типы кристаллов

        Обратите внимание! Кристаллы можно продать прямо на платформе Pocket Option. Подробнее про возможности и нюансы использования внутренней торговой площадки брокера читайте в статье “Как пользоваться маркетом брокера Pocket Option”.

         

        Все хрустальные награды делятся по уровню сложности и количеству приобретенных очков опыта. В настоящее время брокер предлагает следующие виды подобных наград:

        Красный “Профи”

        Это самый простой в добыче кристалл Покет Опшен. Он стоит всего $2 и доступен сразу после регистрации реального счета. Это награда первого уровня сложности.

        описание красного кристалла в pocket option

        Синий “Мастер”

        У синего кристалла "Мастер" средняя сложность добычи и цена $8. Он используется для прокачки аккаунта. Его можно купить и продать во внутреннем маркетплейсе платформы.

        описание синего кристалла в pocket option

        Зеленый “Гуру”

        Зеленый кристалл "Гуру" – самый ценный. Он стоит $30 и имеет самую высокую сложность. Для обмена на торговые преимущества понадобится гораздо меньше зеленых камней, чем кристаллов другого цвета.

        описание зеленого кристалла в pocket option

        Секретный “Кристалл Героя”

        Секретный “Кристалл Героя” нельзя купить и о его характеристиках ничего не неизвестно. Это высшая награда лояльных клиентов, недоступная для приобретения и имеющая бесконечную стоимость.

        описание секретного кристалла в pocket option

        Советы по прокачке аккаунта Pocket Option

        Для прокачки аккаунта Pocket Option и повышения общего рейтинга необходимо регулярно выполнять определенные действия и активно участвовать в сообществе трейдеров этого брокера. Существует пять активностей, за которые можно получать, как драгоценные камни, так и очки опыта. Подробнее о каждой из них читайте далее в обзоре.

        активности в сообществе pocket option

        Маркет Pocket Option

        Активно пользуясь этим разделом, можно регулярно получать всевозможные торговые преимущества и подарки.

        подарки за участие в активностях в сообществе pocket option

        Используйте накопленные кристаллы или денежные средства для получения:

        1. Бонусов к депозиту от 20% до 60%
        2. Денег на баланс своего счета
        3. Права на отмену убыточной сделки от $10 до $1000
        4. Кэшбэк от 2% до 10% ваших убытков
        5. Бустеров на 24 часа, увеличивающих очки опыта от 1 до 10 за каждую сделку
        6. Пролонгаторов действия бустеров от 1 до 30 дней
        7. Покупки лицензий на майнинг кристаллов за копирование успешных трейдеров
        8. Получения сундуков торговых преимуществ с предметами от 1 до 7

        использование кристаллов для получения бонусов в pocket option

        Покупки

        Все предметы, купленные на Маркете, появятся в разделе "Покупки" и начнут действовать после активации.

        раздел покупки в терминале pocket option

        Лотерея Кристаллов Pocket Option

        Еще один хороший способ прокачать аккаунт Pocket Option – регулярно участвовать в лотерее кристаллов. Однако, учтите – вы можете участвовать в этом розыгрыше только по выходным. Торгуйте с 00:00:00 субботы по 23:59:59 воскресенья. Чем выше уровень вашего счета и размер ваших сделок, тем больше шансов на получение ценных кристаллов. Полученные драгоценные камни можно использовать в маркете для приобретения торговых преимуществ.

        лотерея с призами в виде кристаллов в pocket option

        Условия участия:

        • Лотерея бесплатна для всех участников.
        • Автоматическое участие при балансе Реального счета более $100.
        • Лотерея доступна только для торговли на Реальном счете с 00:00:00 субботы по 23:59:59 воскресенья.
        • Чем больше размер ваших сделок, тем ценнее кристаллы можно выиграть.
        • После выигрыша полученные кристаллы можно обменять в маркете.
        • Компания оставляет за собой право изменить условия проведения лотереи или полностью ее прекратить без предварительного уведомления.

        Майнинг Кристаллов

        Чтобы получать еще больше кристаллов их можно добывать или майнить. Для этого приобретите одну из лицензий во внутреннем маркетплейсе платформы. Обратите внимание – они отличаются по срокам и типам драгоценных камней. Например, однодневная лицензия на майнинг синих кристаллов обойдется в $20. После ее активации пользователи подключаются к системе копирования сделок на бинарных опционах и получают сигналы от выбранных трейдеров. За каждую скопированную сделку начисляются осколки, которые затем объединяются в кристаллы.

        возможность майнинга кристаллов в pocket option

        Как вы уже догадались, майнинг кристаллов – это процесс их добычи путем копирования сделок других трейдеров. Для участия в этой программе необходима активированная лицензия. За каждую скопированную сделку начисляется 1 осколок, цвет которого зависит от типа лицензии.

        Для использования лицензии на майнинг необходимо:

        • Приобрести лицензию в Маркете или активировать уже имеющуюся в разделе "Покупки".
        • Выбрать трейдеров для копирования из рейтинга социальной торговли или из меню "Социальная торговля" в интерфейсе торговой платформы.
        • Настроить параметры копирования и получать удовольствие от дополнительного дохода и кристаллов, которые можно обменять на торговые преимущества.

        лицензия на майнинг кристаллов в pocket option

        Кроме того, в этом разделе есть рейтинг наиболее активных собирателей драгоценных камней. Приобретайте лицензии на майнинг и становитесь лидерами по общему количеству торговых операций, прибыльных сделок и доходности за последние 24 часа и в текущем месяце.

        Награды за социальную торговлю

        Еще один отличный вариант прокачать свой аккаунт – получать награды Pocket Option за социальную торговлю, когда другие трейдеры копируют ваши сделки. Каждый раз, когда какой-то пользователь платформы брокера бинарных опционов Покет Опшен копирует вашу сделку на сумму более 5 долларов, вы получите вознаграждение в виде осколков драгоценных камней, автоматически добавляющихся к балансу наград. Цвет кристалла зависит от размера скопированной сделки.

        награды за возможность копировать ваши сделки

        Информация о копируемых сделках обновляется ежедневно.

        Заключение

        Прокачка аккаунта в Pocket Option открывает перед трейдерами новые возможности в торговле бинарными опционами, предлагая широкий спектр наград и возможностей для улучшения финансовых результатов. Благодаря уникальной системе кристаллов, пользователи могут не только получать ценные призы за активность на платформе, но и значительно повысить свои шансы на успех в торговле. Награды стимулируют трейдеров к постоянному развитию и помогают разработать более продуктивную торговую стратегию.

        Благодаря промокодам Pocket Option, а также следуя советам по прокачке аккаунта, каждый может максимизировать свои торговые преимущества, используя различные типы кристаллов для получения бонусов, участвуя в лотереях и майнинге. Как новички, так и опытные трейдеры найдут в этой системе мотивацию к постоянному самосовершенствованию и новые способы увеличения собственного капитала. А что думаете вы? Опишите в комментариях свой опыт участия в лотереях и майнинге кристаллов, а также поделитесь своим подходом к прокачке аккаунта. Ваше мнение очень важно для нас.

        winoptionsignals

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        Комментарии

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        Артур
        Артур
        Это уже не просто брокер, это сообщество какое-то. Почти соцсеть...
        Артур , Ну до соцсети далеко, но система кристаллов интересная!
        tirant , Согласен. Возможно я переборщил. Качать нужно акк, и будут самоцветные каменья.))) Разные.
        09 мая 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Интересно, а что это за реклама в сети и крутится какой-то новый домен покета? Может какие-то мошенники под покет замаскировались?) Просто интересно кто знает -ua.pocketoption.biz ???????
        Тимофей , Не самая удачная мысль лезть на сторонние, якобы похожие сайты. Фишинг никто не отменял.
        08 мая 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        Это уже не просто брокер, это сообщество какое-то. Почти соцсеть...
        Артур , Ну до соцсети далеко, но система кристаллов интересная!
        08 мая 2024
        Ответить
        Тимофей
        Тимофей
        Интересно, а что это за реклама в сети и крутится какой-то новый домен покета? Может какие-то мошенники под покет замаскировались?) Просто интересно кто знает -ua.pocketoption.biz ???????
        08 мая 2024
        Ответить
        ЗАНУДА я
        ЗАНУДА я
        Интересно: а что все таки даёт кристалл героя? Будет очень интересно узнать. Но вот как его заполучить?
        Богдан , ДАДА! Это очень заинтриговало) тем более столько информации по всем сетям... Что это за прикол?)) или бонус ??? Кто знает сообшите
        Олег Т. , ага))))) я искал где можно этот кристалл найти и как заработать)))) нихрена не нашел))) может это развод???? А???
        08 мая 2024
        Ответить
        Олег Т.
        Олег Т.
        Интересно: а что все таки даёт кристалл героя? Будет очень интересно узнать. Но вот как его заполучить?
        Богдан , ДАДА! Это очень заинтриговало) тем более столько информации по всем сетям... Что это за прикол?)) или бонус ??? Кто знает сообшите
        08 мая 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Интересно: а что все таки даёт кристалл героя? Будет очень интересно узнать. Но вот как его заполучить?
        07 мая 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        Это уже не просто брокер, это сообщество какое-то. Почти соцсеть...
        07 мая 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Странно что никто не рассказывает, что любые бонусы от Покета нужно отрабатывать. Сперва он заманивает наивных трейдеров "халявой", а потом просто ставит перед фактом, что и не удивительно, иначе как брокер заработает!? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
        Руслан, это понятно, но что плохого в том, чтобы будучи новичком, тем более без денег, получить бесплдатные бонусы, которые позволят пусть даже чуть-чуть, но поднять депозит ну или хотя бы понять, что такое реальная торговля? По-моему это еще очень даже клиенто-ориентированная политика, не каждый брокер может таким похвастаться. И почему вас так коробит от этого? Бонус ведь позволяет экономить собственные деньги.
        07 мая 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Странно что никто не рассказывает, что любые бонусы от Покета нужно отрабатывать. Сперва он заманивает наивных трейдеров "халявой", а потом просто ставит перед фактом, что и не удивительно, иначе как брокер заработает!? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
        07 мая 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Напоминает купоны на скидку - вроде мелочь в разрезе семейного бюжета, но то там -10%, то тут минус 20 - уже экономия :)
        Linred, Если сливаешь, то никакой бонус не поможет. Но так-то да, если околонулевой результат в целом, то с миру по кристаллу, глядишь - уже в профите.
        07 мая 2024
        Ответить
        Linred
        Linred
        Напоминает купоны на скидку - вроде мелочь в разрезе семейного бюжета, но то там -10%, то тут минус 20 - уже экономия :)
        07 мая 2024
        Ответить
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