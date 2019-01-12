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        Binary Reaper v3.0

        Индикатор Binary Reaper v3.0 для бинарных опционов

        Многие Forex трейдеры знают, что на бинарных опционах можно получить хорошую прибыль. И поэтому прибыльный показатель индикатора для бинарных опционов сегодня на вес золота, а если он еще и не перерисовывается, он просто бесценен. Сегодня мы хотим поделиться с вами таким индикатором, как Binary Reaper v3.0. Индикатор может использоваться на любых таймфреймах, валютных парах, индексах и акциях. Индикатор интуитивно понятен и идеально подходит для начинающих трейдеров бинарными опционами.

        Индикатор Binary Reaper

        Характеристики индикатора Binary Reaper

        Платформа: Метатрейдер4.

        Актив: любая валютная пара, любые индексы, любые акции и любые товары.

        Время торговли: любая, рекомендуемая европейская и американская сессии.

        Таймфрейм: m5, m15, m30, H1.

        Срок экспирации: конец второй свечи.

        Рекомендуемые брокеры: Альпари, QuotexPocketOption, Binarium.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли по Binary Reaper

        Покупка Call: сразу после появления зеленой стрелки вверх (не ждите до закрытия текущей свечи).

        Покупка Put: сразу после появления красной стрелки вниз (не ждите до закрытия текущей свечи).

        Время экспирации: закрытие второй свечи после сигнала:

        закрытие второй свечи после сигнала

        В течение дня сигналов не очень много, поэтому Binary Reaper Indicator лучше установить на несколько пар, что увеличит количество сигналов для бинарных опционов:

        индикатор Binary Reaper на нескольких парах

        При торговле на таймфрейме M5 с истечением в 10 минут идеальным брокером является Binary.com.

        Двоичный индикатор жнеца не идеален и может давать ложные сигналы. Во избежание ложных срабатываний не следует торговать в периоды самых важных экономических новостей и необходимости использовать дополнительные фильтры.

        Скачать индикатор Binary Reaper v3.0

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

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        Комментарии

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        Алина Малина
        Алина Малина
        хочу его протестировать и поторговать на демо, если норм, отпишусь)
        24 марта 2020
        Ответить
        Мистер график
        Мистер график
        есть четкие сигналы, короче индикатор имеет право на жизнь)
        12 января 2020
        Ответить
        Анастасия
        По человечески. Спасибо за индикатор
        15 февраля 2019
        Ответить
        Vasya_S
        норм индюк
        02 февраля 2019
        Ответить
        Alex Dolmatov
        Большое спасибо за этот индикатор. Мне он понравился тем, что торговля с ним всегда в плюсе, пусть и небольшом.
        23 января 2019
        Ответить
        Олег25112
        На мой взгляд индикатор не достаточно хорош. Пробовал на разных валютных парах, акциях и индексах. Результат - 50-60% ITM.
        15 января 2019
        Ответить
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