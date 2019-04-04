Индикатор для бинарных опционов Binary Power Bot

Binary Power Bot можно назвать уникальным индикатором, в основе которого лежит новая формула, позволяющая, как заявляют создатели, постоянно получать доход при торговле бинарными опционами. Данный инструмент, согласно официальным сообщениям разработчиков, способен сделать до 80% сделок прибыльными.
Общие характеристики
При работе с данным индикаторов следует придерживаться нескольких рекомендаций:
- Торговая платформа — MetaTrader4.
- Активы — любая пара валют.
- Время работы — ограничений нет (торговать можно после открытия любой сессии).
- Таймфрейм — рекомендованы периоды М5 и М15, но подходят и другие.
- Срок экспирации — 2 свечи, или 10 минут (если выбран М5) либо 30 минут (М15).
- Лучшие брокеры — Альпари, Quotex, PocketOption, Binarium, Binary.com, WordForex.
Приведенные рекомендации не обязательны для исполнения. Но соблюдение этих требований повысит эффективность индикатора.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Правила торговли с индикатором Binary Power Bot
Разработчики не раскрывают алгоритмы работы этого индикатора. Трейдеры могут только задать в настройках, каким образом инструмент оповещает о наличии благоприятной точки для входа на рынок (в виде звукового сигнала или сообщения на электронную почту).
Принцип работы прост и сводится к следующему:
- если появляется красная стрелка, указывающая вниз, то нужно покупать опцион PUT
- если появилась синяя стрелка — опцион CALL
В каждом из случаев срок экспирации составляет две свечи.
Опционы Call следует приобретать, если на графике формируется следующая картина:
Для покупки Put благоприятны следующие ситуации:
Сложность работы с данным индикатором заключается в том, что, если цена начинает двигаться в другую сторону, то стрелки исчезают (индикатор перерисовывается). Причем данная ситуация наблюдается и в тех случаях, когда этот торговый инструмент дает верный сигнал. Поэтому, прежде чем использовать Binary Power Bot на практике, рекомендуется протестировать индикатор на демо-счете.
Скачать индикатор Binary Power Bot
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.
Смотрите так же:
Лучшие брокеры бинарных опционов
Точные стратегии для бинарных опционов
Бесплатный робот для бинарных опционов
Лучшие индикаторы для бинарных опционов без перерисовки
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.