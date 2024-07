Обзор брокера бинарных опционов World Forex. Отзывы

World Forex краткий обзор Брокер World Forex благодаря своим преимуществам, среди которых прозрачность торговых операций, использование инновационных технологий, широкий спектр услуг и другие, считается одной из лучших платформ для заработка на торговле бинарными опционами и иными активами на рынке форекс. Регистрация World Forex отзывы

Компания World Forex (с 2016 года принадлежит Existrade Limited) вышла на рынок в 2007 году. Брокер, официально зарегистрированный на Виргинских островах, представляет широкий перечень финансовых услуг, включающий торговлю бинарными опционами.

Регулирующая организация

Деятельность World Forex регулируется на основании лицензии, выданной в республике Вануату местной Комиссией по надзору за рынком финансовых услуг.

Услуги компании

World Forex оказывает брокерские услуги трейдерам, ведущим торговлю на рынке Forex и бинарными опционами. Компания с целью расширения клиентской базы предоставляет доступ пользователям к партнерской программе. А для удержания трейдеров World Forex увеличивает размер депозита, начисляя дополнительные бонусы.

В список услуг также входят автоторговля, ребейт-сервис и доступ к VPS-серверу. Начинающим трейдерам открыт доступ к обучающим материалам.

Сайт брокера World Forex

Типы счетов

Торговля бинарными опционами через брокера World Forex осуществляется с двух счетов: W-Option и W-Profi. Размер минимальной суммы пополнения и инвестиции в каждую сделку по ним составляет 1 доллар. Оба счета поддерживают следующие валюты:

американский доллар;

украинская гривна;

российский рубль;

евро.

По счету W-Option можно проводить операции с американскими и европейскими бинарными опционами, выставляя срок экспирации от одной минуты до семи дней. За досрочное закрытие сделки брокер взимает 40% от инвестируемой суммы. Это правило действует в отношении американских опционов.

Счет W-Profi поддерживает бинарные опционы 0-100. Срок экспирации по операциям, проводимым с использованием этого счета, можно выставлять от одного часа до семи дней. Комиссии за досрочное закрытие сделок не взимаются.

По каждому из счетов сделки исполняются по принципу Market Execution.

Торговые инструменты

Компания World Forex предлагает широкий перечень инструментов для торговли. Применительно к бинарным опционам пользователи могут заключать сделки через этого брокера, используя два типа металлов и 25 видов валютных пар.

Торговая платформа

Операции с бинарными опционами через брокера проводятся с использованием торгового терминала MetaTrader4. В целях повышения мобильности трейдинга компания предоставляет клиентам доступ к приложению для трейдинга на финансовом рынке, разработанное для устройство на iOS и Android.

Обучение

Начинающим трейдерам, которые решили сотрудничать с World Forex, брокер открывает доступ к бесплатным обучающим материалам, собранным на сайте. Также на этом ресурсе представлены ответы на наиболее распространенные вопросы, которые касаются принципов работы компании и финансового рынка.

Способы пополнения/Снятия средств

Пополнение баланса и снятие средств с депозита проводятся посредством банковского перевода со счета или карт (пластиковых, дебетовых). Клиенты World Forex могут проводить подобные операции через популярные платежные системы типа Яндекс.Деньги, Webmoney, Qiwi и другие. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

Дополнительные сервисы

Трейдеры, которые не хотят тратить время на глубокое изучение принципов работы финансового рынка и на торговлю, могут воспользоваться услугой автотрейдинга. Этот сервис функционирует на основе решений, которые приняли профессиональные участники бирж.

Для круглосуточной торговли без перерывов (необходима, в частности, для автотрейдинга) потребуется VPS-сервер. Эту услугу брокер также оказывает. Стоимость аренды сервера составляет 5,99 доллара.

Услуга "Сейф"

Также брокер World Forex предоставляет услугу "Сейф" для хранения свободных средств на счетах компании. На эти средства начисляется процент, и в общем можно получать около 10% годовых, что в разы превышает проценты по вкладам в банке.

Преимущества

World Forex предлагает удобный терминал MetaTrader для торговли бинарными опционами. Клиенты, постоянно принимающие участие в конкурсах, которые проводит брокер, имеют шанс увеличить депозит на 10 долларов и получить бесплатный доступ к VPS-серверу. Данное предложение действительно для трейдеров, занявших первые 50 призовых мест.

Также World Forex предлагает своим клиентам бонус в размере 100% от суммы, внесенной на депозит. Данное начисление возможно, если пополнять счет у брокера на 100 и более долларов. Одновременно с этим брокер открывает бесплатный доступ к VPS-серверу.

Кроме того, компания возмещает те комиссии, что взимают платежные системы за перевод средств на депозит World Forex.

Получить бонус

Недостатки

Основным недостатком World Forex трейдеры называют отсутствие регуляции: деятельность брокера не подчиняется законам какой-либо страны и не контролируется со стороны соответствующих надзорных ведомств.

Второй недостаток связан с тем, что компания не позволяет вести торговлю по новостям и не предлагает сервисы для инвесторов.

Еще один минус World Forex – наличие только одного типа бинарных опционов: трейдеры могут выставлять только ордера Call и Put.

Вывод

Компания World Forex предлагает стандартный набор торговых инструментов. Проценты по выплатам у брокера также сопоставимы с тем, что доступно у конкурентов. При этом World Forex позволяет заключать сделки только с одним типом бинарных опционов. Однако нельзя исключать и достоинства брокера: наличие терминала MetaTrader4, бонусные программы и иное. Но, начиная сотрудничество с World Forex, необходимо заранее подготовиться к возможным проблемам, характерным для многих небольших компаний.

Пример совершения сделки в терминале MetaTrader4

Чтобы заключать сделки с цифровыми контрактами через МТ4, необходимо до начала торговли установить программу Wforex FX LITE for MT4.

1. Вход

Если на компьютере установлено несколько версий торгового терминала MT4, то FX LITE будет загружаться в первый раз дольше.

Чтобы запустить программу, необходимо дважды нажать на одноименный ярлык. Затем в появившемся окне нужно выбрать World Forex Trade Station. Это терминал, который поддерживает наша компания. Чтобы при последующих запусках избежать данный этап, необходимо проставить галочку напротив фразы, начинающейся со слов «Remember choice».

В следующем окне необходимо ввести собственный логин и пароль и запустить торговый терминал.

После этого на экране появится сразу два окна: терминал МТ4 и FX LITE. Последнее нужно оставить открытым, иначе закроется доступ к торговле.

2. Поиск и выбор инструментов торговли

После запуска программы открывается стандартный торговый терминал, в котором нужно, нажав правой кнопки мыши на раздел с рыночным обзором, вывести на экран все доступные активы (в выпадающем меню выбрать «Show All»). В этом перечне можно подобрать подходящие цифровые контракты, которые помимо стандартного обозначения валютных пар (например, EURUSD) имеют приставку b (европейские контракты) или ab (американские).

3. Как открыть сделку?

После двойного нажатия левой кнопкой мыши на определенном контракте на экране появляется окно с параметрами выбранного актива.

В правой части необходимо указать размер инвестиции, которую трейдер намеревается сделать. Соответствующая сумма вводится в поле Investment. Для удобства пользователей разработчики FX LITE внесли значения по умолчанию (в выпадающем списке в данном поле можно выбрать 5, 10 или иное значение). Размер минимальной инвестиции в сделку зависит от типа выбранного контракта.

Ниже располагается поле Expiry, в котором нужно указать время экспирации бинарного опциона.

После этого программа автоматически рассчитает размер потенциальной прибыли, которую трейдер получит в случае успешной сделки. Этот параметр указан в правой нижней части окна напротив WIN Payout.

Чтобы задать направление, в котором ведется торговля (на повышение или понижение), необходимо выбрать в поле Order Type соответственно Up либо Down.

Подробнее о совершении сделок, бинарных опционах и цифровых контрактах

Размер прибыли и убытков зависит не только от правильности выбора направления движения цены, но и типа цифрового контракта. Например, если трейдер торгует американскими опционами (приставка ab), то по окончании периода экспирации в случае успешного прогноза прибыль составит 57% от внесенной суммы. То есть при вложении в сделку 100 долларов на счет зачислятся 157 долларов.

В ином случае, когда после истечения срока экспирации цена направляется в другую сторону (противоположную той, что указал трейдер), либо стоимость актива по окончании указанного периода осталась неизменной, то фиксируется убыток. При торговле американскими контрактами трейдер в подобных ситуациях теряет всю сумму, инвестированную в сделку.

Европейские опционы (маркируются символом b) дают меньшую прибыль. Размер дохода с одной сделки достигает 53%. Однако, если прогноз окажется неправильным, то трейдер возвращает до 8% от суммы инвестиции.

Задав параметры сделки и выбрав направление движения цены, трейдер тем самым открывает ордер на покупку/продажу цифрового актива. То есть после этого остается ждать, сработает ли прогноз или нет.

4. Роллер (Roller)

Роллер (или колесо) — это инструмент, упрощающий и ускоряющий ведение торговли через FX LITE. Данная опция располагается в окне с ордером. Чтобы запустить работу роллера, трейдеру нужно задать параметры сделки (тип актива и ордера, срок экспирации, границы прибыли и просадки счета, направление движения цены). Затем этот инструмент приступает к работе, выставляя новые ордера с определенными пользователем значениями. Роллер перестает работать, если достигнуты пределы указанных в параметрах границ (прибыли или просадки) либо после отмены. Остановка производится командами stop if balance over (когда размер баланса достигает верхнего предела) и stop if balance below (размер баланса опускается до нижнего предела).

Для остановки роллера раньше срока нужно нажать на кнопку «Stop».

Этот инструмент работает при условии, если открыт торговый терминал и соединение с Интернетом не прерывается. В случае обрыва связи роллер останавливается, а последний открытый контракт закрывается по истечении ранее установленного срока экспирации. Программа позволяет одновременно запускать несколько таких инструментов, выставляя при этом различные параметры. Для переключения между окнами каждого из роллеров нужно перейти на вкладку Position roller.

5. Отложенные цифровые контракты

Цифровые контракты откладываются по тому же принципу, что ордера на валютном рынке. Чтобы провести эту операцию, нужно в параметрах текущей сделки выбрать выпадающем меню раздела Order type соответствующий пункт.

После этого необходимо задать значение цены.

Для понимания принципов работы данной опции можно рассмотреть следующий пример:Трейдер выбирает американский опцион по валютной паре EURCAD (или EURCADb). Далее задаются параметры «отложенный ордер» и цена 1,49712. После этого выбирается направление, в котором пойдут котировки. В рассматриваемом примере «Down».

Как только цена достигнет выбранного трейдером значения, ордер на понижение автоматически откроется. Сделка будет закрыта по окончании срока экспирации. Информацию об отложенном ордере располагается во вкладке Position.

6. Досрочное закрытие

Американские опционы можно закрывать до окончания срока экспирации. При этом торговый терминал в течение определенного временного промежутка (параметр Freeze Time) не позволяет совершать подобные операции. В случае досрочного закрытия американского контракта с трейдера взимается комиссия в размере 40% от объема внесенных средств в конкретную сделку.

7. Результаты сделок

Во вкладке «История сделок» и личном кабинете трейдера (если нажать на кнопку «Н») отображается информация о ранее совершенных операциях. Аналогичные данные представлены в одноименном разделе торгового терминала МТ4 и окне FX LITE.

