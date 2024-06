El Grial de las opciones binarias. Indicador de opción SSS

Olvídese de todo lo que sabía antes sobre el comercio, este indicador no contiene ningún análisis técnico o fundamental, este indicador es completamente diferente y tal vez será el GRIAL de las opciones binarias durante muchos años.

El indicador de opción SSS es increíblemente simple en esencia y la afirmación "Todo lo ingenioso es simple" es exactamente de lo que se trata. Después de todo, la mayoría de las veces todos los indicadores analizan el movimiento de precios que mueve una multitud de comerciantes. No es ningún secreto que las opciones binarias son un instrumento extrabursátil y todas sus transacciones no afectan el movimiento del precio de ninguna manera. Precio de los activos, volúmenes, niveles: todo esto ya no es necesario para las opciones binarias.

Características del indicador de opción SSS

Terminal: MetaTrader 4 .

Plazos: M15-H1.

Vencimiento: cierre de la vela temporal.

Martingala: usada.

Instrumentos: Todas las monedas, oro y plata.

Horario de transacción: de 9 a 22.

Cómo funciona el indicador de opción SSS y por qué puede considerarse el GRIAL

Como se mencionó al principio del artículo, el indicador no utiliza ninguna herramienta de análisis técnico estándar. Se basa en expectativas matemáticas. El indicador analiza patrones, o más precisamente, busca ciclos repetidos, añadiéndose así a la lista de indicadores predictivos (principales), como los indicadores: Fourier Extrapolator , Time Freezer y FuturoFX . Pero a diferencia de estos indicadores, su algoritmo es mucho más sencillo y fiable.

El indicador sólo se puede utilizar para opciones binarias; en Forex, ¡estos patrones no le reportarán ganancias!

El indicador de opción SSS analiza las velas alcistas y bajistas del historial, registrándolas en una tabla para cada intervalo de tiempo del día, y luego busca momentos en los que en uno de los intervalos de tiempo la misma vela ha estado funcionando durante varios días (bajista- rojo hacia abajo y verde alcista hacia arriba)

Por ejemplo, aquí vemos que el activo XAGUSD (plata) tiene un intervalo de tiempo (de 12 a 13), donde ha estado cerrado con una vela roja (1) durante 8 días seguidos.

Al mismo tiempo, la parte inferior del gráfico (2) muestra que durante el historial del análisis (3) solo hubo 2 casos de este tipo, ¡y 9 veces seguidas no hubo ninguna vela roja! Es lógico suponer que ahora después de 8 velas rojas habrá una verde, lo que significa que al día siguiente, durante este período, tendremos que comprar una opción CALL para aumentar el precio.

Es posible que también hayas notado celdas amarillas en el panel indicador. El color amarillo significa que la vela se cerró en ese momento al mismo precio al que se abrió:

En esencia, esto transfiere el comercio de opciones binarias al casino, donde la ruleta también tiene sectores rojo y negro, y a menudo la gente intenta calcular dichas secciones, pero todas las expectativas matemáticas en la ruleta se nivelan en "cero", mientras que cuando se usan tales en binario estrategias de opciones, solo tienes dos opciones para el resultado de los eventos.

Como puede ver, el principio de funcionamiento del indicador es extremadamente simple y la probabilidad de un pronóstico preciso puede alcanzar el 100% al agregar la Martingala al comercio (recomendamos usar nuestra calculadora para calcular la Martingala ), dado que cualquiera, incluso la más larga La serie de barras rojas o verdes terminará. El indicador nos da una ventaja y nos permite entrar en dichas series en momentos posteriores, y en ocasiones incluso puede haber una serie, por ejemplo, de 15 velas rojas seguidas, que será la más larga en toda la historia del análisis de un En una moneda determinada, es lógico que si realizamos transacciones en este momento, incluso si continúa durante 1 o 2 días, podremos obtener una ganancia garantizada con solo el tercer hombro de la martingala.

Y lo más importante es que en Forex a nadie le importa si la vela era roja o verde, allí todo se decide por puntos, porque una vela roja puede no estar cubierta ni siquiera por varias verdes, lo que significa que no será posible hacer una ganancia en Forex. En las opciones binarias, sólo necesitamos un punto para obtener ganancias de una transacción. ¿No es este el Grial de las opciones binarias?

Instalación del indicador de opción SSS y configuración en el terminal MT4

La instalación del indicador de opción SSS en el terminal MetaTrader 4 es ligeramente diferente a la instalación de otros indicadores MT4, ya que el indicador, debido a sus características de cálculo, es un asesor, no un indicador. Por lo tanto, para instalar el indicador en el terminal Metatrader4, no es necesario copiarlo en la carpeta Indicadores , sino en la carpeta Expertos . Después de la instalación en la terminal, encontramos el indicador en los “asesores” y nos aseguramos de habilitar la importación de DLL para que el indicador funcione.

El indicador tiene dos tipos de negociación, conservadora y arriesgada.

Si planea operar de manera más conservadora, luego de copiar el indicador, debe descargar el historial del activo con el que va a operar. Para hacer esto, vaya al menú "Servicio" en la terminal MT4, luego seleccione el elemento "archivo de cotización" (F2) y cargue el historial del activo que necesitamos, en el período de tiempo que necesitamos.

Después de cargar las cotizaciones, agregamos el indicador al gráfico y nos aseguramos de habilitar el "nuevo cálculo completo" cuando se carga por primera vez. Esto abrirá una página en nuestro sitio web, que no cierre mientras trabaja con el indicador en el gráfico. Terminal.

Si después de cargar el indicador todavía tiene campos vacíos, abra el menú con el botón derecho del mouse y haga clic en "actualizar"

Cómo utilizar el Grial en opciones binarias. Abrir operaciones usando SSS-Option

Para realizar transacciones utilizando este "Grial de las opciones binarias", necesitamos encontrar una moneda en la que se haya formado una larga serie de velas del mismo color en uno de los intervalos de tiempo. Normalmente, un período largo puede considerarse de 8 a 10 días seguidos.

Si utiliza un método de negociación conservador y descarga el historial completo del activo, entonces es lógico que la serie sea más larga, ¡porque el análisis puede llevar más de 10 años!

Como se puede ver en el EUR/USD, durante 10 años, sólo unas pocas veces y sólo en un intervalo de tiempo hubo más de 15 repeticiones seguidas de una vela del mismo color, mientras que en otros intervalos solo hubo 11-13 máximo. Es en esos momentos, cuando aparece la serie máxima, cuando deberíamos comenzar a abrir opciones para cambiar el color de la vela.

Sí, con un método de negociación conservador, con un historial cargado de más de 10 años, puede que no haya muchos momentos de este tipo, pero el indicador funciona en H1, M30 y M15 para todos los pares de divisas, lo que significa que hay dónde buscar la precisión. señales para el comercio.

Entonces, en el ejemplo anterior, hemos formado una larga serie de velas verdes para la moneda NZD/USD, en el intervalo de tiempo de 15:30 a 16:00. Así que al día siguiente abrimos la opción PUT a las 15:30 con vencimiento a las 16:00 (30 minutos). Lo principal es abrir las operaciones exactamente a tiempo, o mejor aún, utilizar operaciones diferidas , como con el broker PocketOption, y luego la operación se abrirá automáticamente en el período de tiempo que necesitemos.

Línea de fondo

El indicador de opciones SSS es verdaderamente único y, si se usa correctamente, puede considerarse fácilmente el GRIAL de las opciones binarias. Si es un operador más agresivo y desea recibir más señales del indicador, puede descargar períodos más cortos del historial de análisis o comenzar a ingresar series incluso antes de alcanzar los valores máximos, porque las series máximas pueden ocurrir una vez cada 10 años.

En cualquier caso, el indicador le resultará útil, porque podemos abrir operaciones no solo frente a una serie de velas, sino buscar puntos de entrada directamente dentro de la vela según nuestra estrategia, sabiendo que lo más probable es que esta vela deba cerrarse hacia arriba o hacia abajo. contra la serie.

Indicador SSS-Option V2 (nuevo y potente panel predictivo)

El indicador de opción SSS generó muchas preguntas y sugerencias para mejorarlo y, en nuestra opinión, las cumplimos todas, incluso las superamos ligeramente.

Nos gustaría señalar de inmediato que esta versión del indicador SSS-Option V2 se pagará condicionalmente y tendrá un costo simbólico de $15. Si por alguna razón todo esto parece mucho dinero, entonces la primera versión del indicador sigue siendo gratuita y, de hecho, realiza las mismas funciones y produce las mismas señales, sólo que un poco más de tiempo.

Instalación y configuración del indicador SSS-Option V2

Por lo tanto, el indicador SSS-option V2 se instala de la misma manera que la versión anterior del indicador y se copia y se llama no desde la carpeta Indicadores, sino desde una carpeta llamada Expertos (asesores).

Después de la instalación, lo encontramos en los asesores y lo agregamos al gráfico, recuerde habilitar la importación de DLL, luego de lo cual pasamos a la configuración.

En la configuración vemos varias opciones, entre las que se pueden establecer los plazos para los que se realizará el cálculo y el período de tiempo que se tendrá en cuenta. Tenga en cuenta que la configuración predeterminada será óptima, ya que en los intervalos M15 y M5 suele haber series largas, y en el período comprendido entre las 23:00 y las 7:00 suele haber una volatilidad del mercado muy baja y los resultados pueden ser peores.

La última configuración del indicador es el número mínimo de repeticiones y tolerancia. “Número mínimo de repeticiones” es el número mínimo de días seguidos en los que tenemos una vela del mismo color. Por ejemplo, usted mismo decidió que series de 7 a 8 días seguidos no son del todo precisas y no quiere que obstruyan su gráfico. En este caso, usted establece aquí el valor deseado, después de lo cual recibirá solo los datos que sean relevantes para usted.

El parámetro “tolerancia” es muy importante y de él depende directamente el número y la calidad de las señales.

Al establecer este parámetro en 1, esto significará que el indicador solo mostrará esas series cuando la serie actual difiera del máximo en 1 día. Es decir, por ejemplo, en el EUR-USD a las 12 en punto la serie máxima de velas verdes, a partir de 2010, fue de 10 días seguidos. Al establecer la tolerancia en 1, el indicador nos dará una señal cuando la serie se acerque lo más posible a este valor y alcance los 9 días seguidos.

De esta manera recibirá solo las series más confiables, por supuesto, para esto es importante descargar el historial de todos los activos con los que va a negociar.

Tenga en cuenta que después de descargar el historial, definitivamente deberá abrir todas las monedas descargadas, en todos los períodos de tiempo y hacer clic en el botón Actualizar para que los datos sean relevantes. Sólo necesitas realizar este procedimiento una vez; incluso si cierras el terminal, los datos seguirán siendo relevantes la próxima vez que lo cargues.

Descripción del indicador SSS-Option V2

El indicador SSS-Option V2 en sí es un gran panel de información para opciones binarias, donde también se programa todo el día cada hora, pero a diferencia de la primera versión, todos los activos para los cuales se recopilan señales ahora se muestran en líneas horizontales.

Tenga en cuenta que, además de las monedas, se cargarán índices y otros instrumentos que su corredor de opciones binarias probablemente no tendrá para operar, por lo que es mejor eliminar inmediatamente dichos instrumentos del terminal.

Para hacer esto, abra la "descripción general del mercado" y elimine los activos innecesarios.

Ahora, como comprenderá, en la nueva versión del indicador no será necesario abrir cada moneda por separado y agregarle un indicador. Si hay una serie prolongada para alguna moneda, la verás en la tabla.

Ejemplos de transacciones utilizando SSS-Option V2

Por ejemplo, tomemos la serie más larga por moneda, 13 días seguidos en USD-CAD, y compárela con la versión anterior del indicador.

Cargamos la versión anterior del indicador SSS-Option en el gráfico horario USD-CAD y vemos que tal serie realmente sucedió hoy, pero hoy la vela cambió y pudimos obtener ganancias de esta señal. Esto aún no se muestra en la tabla del nuevo indicador SSS-Option V2, ya que el indicador se recalcula al final del día y ahora muestra las señales actuales para el día actual.

El indicador SSS-Option V2 analiza todos los gráficos muy rápidamente y usted puede cambiar a otro período de tiempo directamente desde el panel del indicador, recibiendo datos para gráficos de 30 minutos, 15 y 5 minutos, si inicialmente se incluyeron en el cálculo en la configuración cuando cargando.

Además, uno de los problemas de la versión anterior era que no todos podían colocar todos los datos en el monitor. Este problema también se solucionó y se agregó el desplazamiento del gráfico al indicador;

Resultado:

Como puede ver, el indicador SSS-Option2 se ha convertido en un panel de información extremadamente simple para opciones binarias, con el que puede obtener rápidamente buenas señales para operar y obtener una precisión del 100% usando martingala. Si no comprende cómo funciona este indicador y cómo hacer apuestas, mire el video o lea el artículo desde el principio sobre la primera versión del indicador, porque producen exactamente las mismas señales.

Bueno, si todavía tienes preguntas o sugerencias para mejorar este indicador, asegúrate de hacerlas en los comentarios directamente en el artículo sobre el indicador. ¡Feliz comercio!

