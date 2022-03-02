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        Досрочное закрытие сделок в бинарных опционах

        Как закрыть сделку в бинарных опционах до окончания экспирации

        При торговле бинарными опционами не всегда удается точно предсказать характер изменения котировок. В этом случае возникают убытки, которые брокеры не компенсируют. Однако часть компаний готова частично возместить потери в подобных случаях. Такая возможность доступна у некоторых надежных брокеров бинарных опционов при досрочном закрытии сделок до конца экспирации.

        Содержание:

        Что такое досрочное закрытие в бинарных опционах

        Досрочное закрытие бинарных опционов – это дополнительная опция, воспользовавшись которой, трейдер может выйти из позиции до окончания срока экспирации. К такой операции прибегают для компенсирования убытков, возникающих при неправильном прогнозе, когда цена начала движение в противоположном от выбранного направлении. При этом в подобных ситуация избежать потерь нельзя. На счет возвращается только часть от суммы сделки.

        На изображении ниже сумма позиции составила $100, а получить при досрочном закрытии сделки можно только $50, и с каждой секундой эта сумма уменьшается на $1. Также обратите внимание, что есть определенное время, в течении которого позицию можно закрыть досрочно:

        сумма при закрытии позиции досрочно

        Некоторые брокеры позволяют закрыть сделку заранее с прибылью, если котировки двигаются в нужном направлении. Но в таком случае трейдер получает доход, сумма которого меньше, чем при исполнении ордера по окончанию экспирации.

        Есть и другие условия, которые брокеры бинарных опционов предлагают для проведения сделок. Они могут зависть от времени торговой сессии. Во время американской сессии процент дохода от операции может быть ниже, поэтому пользователи могут закрывать ордера раньше установленного срока. Сумма, зачисляемая на счет, определяется в виде пропорционального соотношения со временем, оставшимся до автоматического исполнения ордера.

        Чаще всего брокеры предлагают досрочное закрытие сделок вне зависимости от времени совершения операций. То есть закрыть опцион раньше можно в рамках торговли на американской и европейской сессиях. Но профит в этой ситуации будет ниже.

        Плюсы и минусы досрочного закрытия сделок в бинарных опционах

        Прежде чем использовать обсуждаемую функцию в торговле, рекомендуется учесть ее достоинства и недостатки. Это особенно актуально для новичков, которые не успели выработать правильный психологический подход и нередко совершают необдуманные действия.

        К плюсам досрочного закрытия относится следующее:

        1. Уменьшение убытков. Рынок подвержен колебаниям, то есть направление движения тренда может измениться под влиянием разных факторов в любой момент. При работе с турбо-опционами это особенно актуально и благодаря этой функции каждый трейдер может выйти из позиции, когда цена резко разворачивается.
        2. Страховка от волатильности. При торговле на новостях или при внезапном повышении волатильности можно избежать потенциальных убытков. В подобных условиях вы вернете лишь часть от суммы, участвующей в сделке, но это в любом случае лучше, чем потерять все.
        3. Страховка от ошибочных сделок. Из-за простоты выставления ордеров трейдеры могут нажать неправильную кнопку и купить, например, опцион Call, когда нужен Put или наоборот. Воспользовавшись рассматриваемой возможностью, удается сократить объем убытков, которые трейдеры могут получить в подобных ситуациях.

        PO

        К минусам относятся следующие факторы:

        1. Возврат прибыли 50% или менее. Закрыть бинарный опцион до экспирации можно при условии, что размер возвращенных обратно на счет средств определяет брокерская компания и чаще всего он составляет 50% или менее. Также этот параметр зависит от срока экспирации, оставшегося до завершения позиции.
        2. Ограниченное время для закрытия сделки. Компании устанавливают ограничения на эту процедуру. В частности, есть конкретный временной интервал, по достижении которого нельзя принудительно закрыть позицию.
        3. Не подходит для турбо-опционов. При использовании экспираций в одну минуту и менее почти нет смысла использовать раннее закрытие сделок, так как вы почти ничего не получите обратно.

        Помимо описанных факторов, не все брокеры предоставляют доступ к такой функции.

        Брокеры с досрочным закрытием сделок по бинарным опционам

        На данный момент есть три брокера бинарных опционов, предоставляющих такую возможность. У каждого из них разные условия для закрытия сделок и далее рассмотрим каждого более подробно.

        Pocket Option

        Брокер Pocket Option позволяет закрывать сделки по бинарным опционам досрочно и сделать это можно с такими условиями:

        • сделка должна быть совершена с экспирацией от двух минут и выше;
        • на досрочное закрытие предоставляется 50 секунд;
        • трейдер может получить максимум 50% от суммы позиции обратно;
        • каждую секунду сумма уменьшается;
        • турбо-опционы не разрешается закрывать досрочно (сделки с экспирацией меньше двух минут).

        закрытие в покет опшен

        Quotex

        Брокер Quotex предоставляет эту возможность с другими условиями:

        • сделка может быть совершена с любой экспирацией;
        • на досрочное закрытие предоставляется 30 секунд;
        • трейдер может получить максимум 37% от суммы позиции обратно;
        • каждую секунду сумма уменьшается;
        • турбо-опционы разрешается закрывать досрочно.

        закрытие в квотекс

        Alpari

        Брокер Alpari также предоставляет эту возможность. Компания вышла на рынок России и стран СНГ более 20 лет назад, что доказывает надежность предоставляемых услуг.

        Для завершения сделки раньше срока в терминале Alpari нужно нажать на кнопку «Погасить», вынесенную во вкладку с открытыми ордерами, которая находится в верхнем углу справа. По условиям сотрудничества клиенты могут получить не более 50% от инвестиции. Этот параметр рассчитывается по специальному алгоритму и зависит от текущей цены и времени до конца экспирации. Приведенные условия доступны для торговли разными типами опционов: «Выше/Ниже», «Касание» и других с периодом исполнения от 30 секунд до 24 часов:

        закрытие в альпари

        Заключение

        Благодаря досрочному закрытию сделок можно:

        • уменьшить потери от потенциально убыточной сделки;
        • уменьшить объем убытков, которые возникают при неправильно составленном прогнозе (цена двигается в противоположном направлении);
        • расширить вариативность торговых стратегий.

        Досрочное закрытие позиции в бинарных опционах – полезная функция, с помощью которой удается сократить объем убытков. Но прежде, чем воспользоваться такой возможностью, рекомендуется ознакомиться с условиями сотрудничества брокера и протестировать эту операцию на демо-счете. Такой подход поможет также найти компанию, предлагающую более выгодный процент.

        PO

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        Комментарии

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        Руслан
        Руслан
        У кого-то еще из брокеров уже появилась данная фича?
        Option Bull, не знаю, может быть у Альпари или Интрейд Бара хз. А так крайне полезная штука, особенно для новичков, которые только познают торговлю на реале. Также полезно для брокеров без промокодов, где нельзя отменить убыточную сделку на определенную сумму)
        31 октября 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        У кого-то еще из брокеров уже появилась данная фича?
        27 октября 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        У Покета это не более чем рекламный ход,несколько раз пытался воспользоваться этой функцией,всегда разное время до закрытия,писал в техподдержку,ответили,что зависит от волатильности.В итоге толку от этой функции ноль.Когда цена явно идет против сделки,хотел закрыться еще до окончания первой минуты.уже не смог это сделать(торгую три минуты).
        Андрей, покет опшн это вообще лохотрон....могут вообще отменить сделку по причине какой то волатильности у поставщика ликвидности... плюнул на них и перешел на интрейд и бинариум
        Marat, а какой процент от суммы в лучшем случае он возвращает?
        27 октября 2022
        Ответить
        Marat
        У Покета это не более чем рекламный ход,несколько раз пытался воспользоваться этой функцией,всегда разное время до закрытия,писал в техподдержку,ответили,что зависит от волатильности.В итоге толку от этой функции ноль.Когда цена явно идет против сделки,хотел закрыться еще до окончания первой минуты.уже не смог это сделать(торгую три минуты).
        Андрей, покет опшн это вообще лохотрон....могут вообще отменить сделку по причине какой то волатильности у поставщика ликвидности... плюнул на них и перешел на интрейд и бинариум
        28 апреля 2022
        Ответить
        Андрей
        У Покета это не более чем рекламный ход,несколько раз пытался воспользоваться этой функцией,всегда разное время до закрытия,писал в техподдержку,ответили,что зависит от волатильности.В итоге толку от этой функции ноль.Когда цена явно идет против сделки,хотел закрыться еще до окончания первой минуты.уже не смог это сделать(торгую три минуты).
        28 апреля 2022
        Ответить
        Виктор
        Виктор
        досрочное закрытие сделок может быть полезно в двух случаях - ошибочно открыт ордер и понимаешь что цена точно улетела в другую сторону. больше смысла нет
        02 марта 2022
        Ответить
        Иван
        я и не знал что такое вообще есть)
        02 марта 2022
        Ответить
        Даниил
        Даниил
        знал давно еще у покета оно есть и в квотексе вроде было сразу, но никогда не пользуюсь, открыл сделку так открыл)
        02 марта 2022
        Ответить
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