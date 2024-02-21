    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Trend Direction

        Индикатор для бинарных опционов Trend Direction

        Индикатор для бинарных опционов Trend Direction предназначен для определения участков тренда и флэта на графике финансового инструмента. Он может использоваться, как фильтр сигналов на открытие сделок по тренду, так и в качестве самостоятельного инструмента технического анализа.

        Развитая система встроенных алертов не позволит трейдеру пропустить сигнал об открытии сделки, а надежный осциллятор, лежащий в его основе, предостережет от торговли во флэте. Однако, его название разработчики держат в секрете и просят за свою разработку $37. В ходе этого обзора узнаем, стоит ли этот инструмент таких денег, и по какому принципу он работает.

        Не вызывает сомнения, что он может одинаково успешно применяться в торговле на Форекс и рынке бинарных опционов. Для его использования не нужно обладать каким-то опытом. И это обстоятельство делает Trend Direction очень привлекательным для новичков, которые могут скачать его с нашего сайта в ознакомительных целях абсолютно бесплатно.

        Содержание:

        график trend direction

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Trend Direction

        ● Терминал: MetaTrader 4;

        ● Таймфрейм: M15;

        ● Экспирация: 3 свечи;

        ● Типы опционов: Call/Put;

        ● Индикаторы: Trend Direction.ex4;

        ● Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции;

        ● Время торговли: 8:00-20:00 МСК;

        ● Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Deriv, Binarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Trend Direction

        Индикатор Trend Direction устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Trend Direction

        Индикатор для бинарных опционов Trend Direction относится к классическим “подвальным” осцилляторам, располагающимся под графиком торгового инструмента. С его помощью очень легко визуально выделять зоны флэта и  участки однонаправленного изменения цен – тренд.

        сигналы в trend direction

        Как видно на предыдущем слайде, зона флэта подсвечена светло-серым цветом (Flat), в то время как нисходящий тренд подсвечен барами красного и темного-красного цвета (Trend Down), а тренд вверх – синего (Trend UP). Все просто и очень наглядно. Новички точно оценят.

        Параметры этого помощника трейдера состоят из трех основных блоков:

        • Базовые настройки;
        • Визуализация;
        • Оповещения (алерты).

        настройки в trend direction

        Базовые настройки индикатора для бинарных опционов состоят из следующих параметров:

        • Bars Count – количество свечей (баров), на которых отображаются показания индикатора;
        • Period – выбор периода расчета осциллятора;
        • Start Flat After Bar - количество свечей (баров), пропускаемых после окончания тренда, перед отрисовкой флэта.

        настройка цвета в trend direction

        В блоке визуализации пользователь может настраивать цветовую гамму и внешний вид осциллятора:

        • Color – содержит 4 цветовые палитры: автоматическая (Auto), на черном фоне (On Black), на белом фоне (On White) и ручная настройка (Manual), при выборе которой активируется настройка цвета каждого элемента;
        • Floor Color – в случае выбора режима “Manual” для Color задает цвета участков флэта, тренда, ценового роста и снижения;
        • Histo Width (0 - Auto) – выбор толщины гистограммы (если присвоить этому параметру значение 0, ширина подберется автоматически).

        настройка сигналов в trend direction

        Настройки оповещений в этом индикаторе очень разнообразны и наверняка понравятся многим трейдерам:

        • Alert позволяет включать (On) и отключать (Off) сообщения, а также задавать режимы их отображения: только для сигналов на покупку (Only UP) и наоборот – только для сигналов на продажу (Only DN);
        • Alert Work Time – задает расписание сообщений по часам и минутам (по умолчанию указано 00:00 – 23:59);
        • Alert Pop Up – включает/выключает всплывающее окно;
        • Alert Push – включить/отключить Push уведомление;
        • Alert E-mail – вкл./выкл. оповещение по электронной почте;
        • Alert Sound – вкл./выкл. звуковое оповещение;
        • Alert Sound Name – выбор файла звукового оповещения.

        Сигналом к открытию сделок по Trend Direction выступает смена цвета (баров), что говорит об изменении курсовой динамики анализируемого финансового инструмента. Бары, окрашенные в темно-серый цвет, указывают на наличие тренда, в то время как светло-серые отрезки указывают на флэт. Пока рыночная фаза (тренд или флэт) не изменится, цвет вертикальных отрезков также будет сохранять свой цвет.

        бары в trend direction

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Trend Direction

        Индикатор для бинарных опционов Trend Direction дает довольно много точных сигналов в условиях устойчивого однонаправленного ценового движения торгуемого инструмента. По сути, он не только способен играть роль классификатора тренда, уверенно отделяя участки курсового роста и снижения от торговли в диапазоне, но и генерирует большое количество сигналов для открытия позиций на покупку (Call) и продажу (Put).

        Для того, чтобы лучше разобраться с правилами торговли по тренду советуем ознакомиться с подборкой статей, специально посвященных этой теме:

        Для совершения сделок по сигналам индикатора для бинарных опционов Trend Direction не потребуется использовать никаких дополнительных фильтров. Все, что необходимо для торговли уже заложено в этот аналитический инструмент.

        изменение цвета баров в trend direction

        Чтобы заработать на снижении цен, необходимо дождаться смены цвета вертикальных отрезков в центре осциллятора со светло-серого на темно серый и появления бара красного цвета. На открытии следующего временного интервала открываем опцион Put.

        сигналы в trend direction

        Для заработка на росте действуем зеркально – дожидаемся возникновения тренда после флэта, о чем свидетельствует смена цвета отрезков в середине осциллятора со светло-серого на темно-серый и ждем появления голубого бара. Затем на открытии новой свечи покупаем Call.

        Рекомендуемое время экспирации 3 свечи. Однако, для конкретной валютной пары следует подбирать время экспирации, исходя из результатов тестирования на истории и используемого таймфрейма.

        С целью повышения процента прибыльных сделок, сигналы осциллятора можно дополнительно отфильтровать с помощью различных приемов и методов технического анализа и индикаторов паттернов для MetaTrader 4.

        Открытие опциона Call

        Цвет баров в середине осциллятора изменил цвет со светло-серого на темно-серый (начался тренд). Появился бар синего цвета, что говорит о зарождении ценового импульса к росту. На открытии новой свечи открываем Call.

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        Цвет баров в середине осциллятора изменил цвет со светло-серого на темно-серый (начался тренд). Появился бар красного цвета, что говорит о зарождении ценового импульса к снижению. На открытии новой свечи открываем Put.

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Индикатор бинарных опционов Trend Direction – универсальный и многоуровневый инструмент технического анализа, способный дополнить любую торговую систему. Его оценят не только любители турбо-опционов и быстрых сделок, но и внутридневные трейдеры рынка Форекс, удерживающие позиции от нескольких минут до нескольких часов.

        В целом эта разработка стоит своих небольших денег и способна генерировать достаточно много эффективных сигналов, не требующих дополнительной фильтрации разными методами. Тем не менее, для некоторых валютных пар фильтрация сигналов все же может понадобиться. Обязательно проверяйте эффективность точек входа и их прибыльность на исторических данных конкретного финансового инструмента.

        Общая рекомендация – используя этот аналитический инструмент в торговле бинарными опционами, старайтесь избегать ценовых консолидаций и флэтовых участков рынка. Начните с демо-счета у проверенного брокера, применяя все правила риск-менеджмента и мани-менеджмента. И только получив положительный результат на виртуальных деньгах, переходите к торгам на реальном счете. Желаем всем попутного тренда!  

        Скачать индикатор бинарных опционов Trend Direction

        Скачать

        Попробовать на демо счете

        winoptionsignals

        Смотрите также:

        Как заработать на бинарных опционах

        На чем зарабатывают брокеры бинарных опционов

        Топ 5 ошибок трейдера бинарными опционами

        Платформы для торговли бинарными опционами

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Получается все внимание на подвал.
        tirant, Это очень удобно, график свободен от разных линий. Можно что-то сигнальное поставить.
        Трейдер БО, Хорошай выйдет комбинация: трендовый и сигнальный. Так и формируют стратегии.
        Богдан, Согласен. Но нужны тонкие настройки.
        16 мая 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Получается все внимание на подвал.
        tirant , Это очень удобно, график свободен от разных линий. Можно что-то сигнальное поставить.
        Трейдер БО , Хорошай выйдет комбинация: трендовый и сигнальный. Так и формируют стратегии.
        02 мая 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Получается все внимание на подвал.
        tirant , Это очень удобно, график свободен от разных линий. Можно что-то сигнальное поставить.
        02 мая 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        Получается все внимание на подвал.
        02 мая 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Индюк интересный, по нему должно быть удобно определять фазы тренда, но пожалуй нужно обязательно протестировать перед тем, как принимать решение о покупке. А если уж покупать, то цена вполне приемлемая, учитывая что здесь не обязательно ставить доп индикаторы.
        30 апреля 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Прикол, а что нельзя было стрелку прикрутить, чтобы не втыкать в экран и не щуриться))) Вон сколько алертов в настройках))))))))
        Олег Т., это да, особенно неудобно если зрение не очень или приходится торговать с телефона либо планшета, а так да - алерты это решение. Очень здорово что здесь в настройках есть целый блок посвященный настройкам алертов.
        30 апреля 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Не плохо, не плохо. Заслуживает достойного внимания этот инструмент, только одни настройки чего стоят по визуализации и оповещениям) шучу. А если серьёзно, то сюда ещё что-то дополнительно для фильтрации прицепить, например полосы Боллинджера, и пару скользящих, только вычислить при тестировании правильные настройки и получится отличная стратегия. Спасибо за новинку!
        Владимир, да зачем все так усложнять этими индикаторами?!)) Он сам по себе вполне самодостаточный и по-хорошему не требующий какой-то обязательной фильтрации. Правильно написано в статье, что дополнительные фильтры могут понадобиться только при торговле высоко волатильными активами,
        30 апреля 2024
        Ответить
        Олег Т.
        Олег Т.
        Прикол, а что нельзя было стрелку прикрутить, чтобы не втыкать в экран и не щуриться))) Вон сколько алертов в настройках))))))))
        29 апреля 2024
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Не плохо, не плохо. Заслуживает достойного внимания этот инструмент, только одни настройки чего стоят по визуализации и оповещениям) шучу. А если серьёзно, то сюда ещё что-то дополнительно для фильтрации прицепить, например полосы Боллинджера, и пару скользящих, только вычислить при тестировании правильные настройки и получится отличная стратегия. Спасибо за новинку!
        29 апреля 2024
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!