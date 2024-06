Индикатор для бинарных опционов SVE Bollinger Band MTF (SVEB) дает торговые сигналы, основанные на полосах Боллинджера и скользящих средних. Использование его крайне просто, и даже неопытные трейдеры смогут без проблем применять основанную на этом индикаторе стратегию.

Примечательно, что хоть индикатор SVE Bollinger Band MTF и распространяется бесплатно, в сети нигде нет обзоров, которые полностью раскрывали бы его функционал. Скрытые настройки, о которых мы расскажем далее в обзоре, позволяют получать от SVE Bollinger Band MTF сигналы с винрейтом 70-80% для торговли бинарными опционами с короткой экспирацией.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов SVE Bollinger Band MTF

Установка индикатора для бинарных опционов SVE Bollinger Band MTF

Индикатор SVE Bollinger Band MTF устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора SVE Bollinger Band MTF для бинарных опционов

В подвальной панели индикатор SVE Bollinger Band MTF для бинарных опционов отображает синюю линию, которая движется между зеленой и красной линиями. Все три основаны на стандартных индикаторах MT4: двух разных скользящих средних и полосах Боллинджера. Когда синяя линия пересекает красную снизу, появляется сигнал на покупку Call опционов – синяя стрелка вверх на графике. И наоборот, когда синяя линия пересекает зеленую сверху – появляется сигнал красной стрелки на покупку Put опциона.

Настройки индикатора позволяют:

сменить таймфрейм;

настроить параметры скользящих средних;

настроить параметры для полос Боллинджера;

изменить визуальные параметры;

изменить настройки оповещений;

выключить или включить основные сигналы на графике;

выключить, включить и настроить дополнительные сигналы дивергенции.

Таймфрейм можно устанавливать любой, но если хотите, чтобы сигналы поступали именно с того графика, который вы используете для торговли, просто оставьте значение “current” (“текущий”) для параметра Time Frame.

Ma period и Ma method отвечают за период и метод получения скользящих средних, используемых алгоритмом индикатора. За настройку параметров полос Боллинджера, которые отображаются как канал из красной и зеленой линий на осцилляторе, отвечают Sve period, Sve ma method, Upper и Lower bands deviation, а также Deviation period.

Настройки алертов, цветов и размеров стрелок нам мало интересны, но среди них прячется любопытный параметр, который раскрывает дополнительный функционал индикатора. Давайте установим значение “true” для параметра Should the divergence be visible (Должна ли дивергенция быть видна).

Эта настройка приводит в действие еще один алгоритм индикатора SVE Bollinger Band MTF для торговли бинарными опционами. Он обнаруживает дивергенции между ценой и показаниями синей линии осциллятора SVEB. На их основе также даются дополнительные стрелочные сигналы зеленого и красного цветов в нижней панели:

Если в настройке Hidden divergence visible (Отображение скрытых дивергенций) установить значение true, то алгоритм дополнительно будет искать обратные дивергенции и отмечать их пунктирными линиями. Добавить стрелочные сигналы к обратным дивергенциям можно установив значения 233 и 234 в параметрах hidden divergence arrow code, как это сделано по умолчанию для классических дивергенций:

Таким образом мы получаем дополнительные стрелочные сигналы на панели осциллятора SVEB для торговли бинарными опционами. Розовые стрелки для Put и синие – для Call опционов:

Правила торговли по стратегии SVE Bollinger Band MTF для бинарных опционов

Мы протестировали работу индикатора SVE Bollinger Band MTF для торговли бинарными опционами на нескольких валютных парах, используя М1 таймфрейм и экспирацию в 1 свечу.

Неожиданностью оказалось то, что стрелочные сигналы на графике, а также сигналы классических дивергенций оказались практически полностью бесполезными. Процент прибыльных сигналов оказался очень близок к 50%. А вот хороший сюрприз заключался в том, что сигналы обратных дивергенций – стрелки розового и синего цветов – принесли на выборке в 100 сделок прибыль в 76 случаях!

Отдельно следует отметить, что лучшие торговые результаты на бинарных опционах с этим индикатором можно получить на основных валютных парах. Например, USD/JPY и GBP/USD дали винрейт 79-83%, а вот на более экзотической паре AUD/CAD прибыльными оказались всего 58% сделок.

Для торговли бинарными опционами мы рекомендуем отключить все лишние элементы индикатора SVE Bollinger Bands, оставив только сигналы обратных дивергенций. В нашем шаблоне для скачивания этого индикатора установлены именно такие настройки.

Еще одним сюрпризом данного индикатора оказалась его способность давать неплохие сигналы в любых рыночных фазах. Обычно мы рекомендуем для всех торговых систем фильтровать сигналы и оставлять лишь те, что указывают на покупку опциона в направлении тренда. Почему это является выгодной практикой, мы рассказываем в цикле материалов:

Тем не менее наши тесты индикатора SVE Bollinger Bands на бинарных опционах указывают на то, что даже против тренда, стрелочные сигналы обратных дивергенций SVEB дают профит в большинстве случаев. Нередкими являются ситуации, когда полученный против тренда сигнал верно указывает на кратковременный откат цены на следующей свече:

Это сводит торговую стратегию по индикатору SVE Bollinger Bands для бинарных опционов к абсолютному минимуму.

Для покупки Call опциона должно быть соблюдено всего два условия:

Появилась синяя стрелка вверх. Свеча, на которой появился сигнал, закрылась.

Сразу же на открытии следующей свечи следует купить Call опцион с экспирацией в одну свечу. Таймфрейм можно использовать любой.

Для покупки Put опциона:

Появилась розовая стрелка вниз. Свеча, на которой появился сигнал, закрылась.

На открытии следующей свечи можно покупать Put опцион.

Открытие опциона Call

На паре GBPUSD в нижней панели осциллятора SVEB появилась синяя стрелка вверх. Этого сигнала достаточнодля покупки Call опциона на открытии следующей свечи.

Открытие опциона Put

На этой же паре GBPUSD появилась розовая стрелка вниз. На открытии следующей свечи следует незамедлительно купить Put опцион с экспирацией в одну свечу.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов SVE Bollinger Band MTF известен уже много лет и распространяется бесплатно. Единственной трудностью в его использовании является настройка отображения нужных сигналов из трех доступных в SVEB видов. Скачивание нашего шаблона избавит и от этой необходимости, поэтому даже абсолютные новички на финансовых рынках смогут пользоваться индикатором без каких-либо проблем.

В самостоятельных экспериментах с индикатором следует обратить внимание, что при использовании его против тренда или во флете не стоит увеличивать экспирацию покупаемых бинарных опционов, так как сигналы SVEB по обратным дивергенциям имеют весьма краткосрочные, но зато довольно точные предсказания.

Для дальнейшего тестирования SVE Bollinger Band MTF можно обратить внимание на базовые настройки индикатора для скользящих средних и полос Боллинджера, а также подробнее изучить его результативность на разных валютных парах и других финансовых инструментах.

В любом случае, предварительно проверяйте работу индикатора на демо-счете самостоятельно и помните о важности соблюдения правил риск-менеджмента и мани-менеджмента. Проверенную площадку для торговли советуем выбирать в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать бесплатно индикатор SVE Bollinger Band MTF

Скачать

Попробовать на демо счете

Смотрите также:

Книги по трейдингу

Актуальные бонусы и промокоды для БО

Живой график для бинарных опционов онлайн

Официальные брокеры бинарных опционов в России