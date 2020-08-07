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        Стратегия для бинарных опционов Scalar Trading System

        Стратегия для бинарных опционов Scalar Trading System основывается на двух авторских индикаторах, один из которых является сигнальным, а другой гистограммным. Индикаторы создавались специально под стратегию, поэтому алгоритм их работы очень похож, а правила настолько просты, что даже новички смогут сразу начать применять эту стратегию.

        Также стоит отметить, что стратегия является платной и на данный момент ее почти нет в свободном доступе, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

        Стратегия для бинарных опционов Scalar Trading System

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Scalar Trading System

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: M5-D1.
        • Экспирация: 3 свечи или больше в зависимости от стиля торговли.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Scalar Arrow_fix, Scalar Histogram_fix.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Binarium.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Scalar Trading System в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Настройки сигнального индикатора можно поменять по желанию, а также включить дополнительные алерты:

        Настройки индикатора Scalar Arow

        Второй индикатор имеет подобные настройки:

        Настройки индикатора Scalar Histogram

        В зависимости от выбранного тайм фрейма автор стратегии Scalar Trading System предлагает использовать определенные параметры настроек:

        M5:

        • Scalar Arrow (7,33,6) или (22,5,4) или (11,6,4)
        • Scalar Histogram (10,3,0.25) или (6,4,0.2)

        M15:

        • Scalar Arrow (6,33,13) или (6,15,5) или (9,27,9)
        • Scalar Histogram (21,16,0.3) или (11,11,0.02)

        M30:

        • Scalar Arrow (6,21,10)
        • Scalar Histogram (4,6,0,25) или (6,3,0.25)

        H1:

        • Scalar Arrow (5,33,15) или (6,21,15) или (8,33,6)
        • Scalar Histogram (6,3,0.25) или (3,3,0.2)

        H4:

        • Scalar Arrow (5,33,6) или (5,13,9) или (3,33,15)
        • Scalar Histogram (12,6,0.4)

        Daily:

        • Scalar Arrow (5,33,25) или (5,12,11) или (3,33,15)
        • Scalar Histogram (13,8,0.5) или (13,8,0.8) или (8,5,0.25) 

        Поэтому придется самостоятельно настроить индикаторы после установки шаблона, и обратите внимание, что автор не предлагает настроек для М1, а значит данная стратегия не предусмотрена для агрессивного скальпинга.

        Суть и правила торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Scalar Trading System

        Несмотря на то, что в стратегии есть 2 индикатора, которые подтверждают сигналы друг друга и по которым ведется торговля, большая часть сигналов против тренда может приносить убыток, поэтому стоит изучить:

        В остальном стратегия имеет простейшие правила торговли, которые будут понятны даже новичкам и для покупки опционов Call («Выше») нужно, чтобы:

        1. Был восходящий тренд.
        2. Гистограмма была синего цвета.
        3. Появился сигнал на графике (синяя стрелочка).

        Для опционов Put («Ниже») нужно, чтобы:

        1. Был нисходящий тренд.
        2. Гистограмма была розового цвета.
        3. Появился сигнал на графике (розовая стрелочка).

        Пример пользы умения определять тренды и флэты на рынках можно увидеть на изображении ниже:

        Флэт и сигналы торговли от Scalar Trading System

        Как можно видеть, во время флэта даже несмотря на то, что сигналы на покупку опционов Put сходились, многие сделки могли бы принести убыток, и именно поэтому стоит торговать по этой стратегии только по тренду (бычьему или медвежьему).

        Как уже говорилось ранее, стратегия имеет встроенные алерты, которые позволяют следить за сигналами:

        Алерты Scalar Trading System

        Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Scalar Trading System

        Рассмотрим некоторые возможные сделки на паре AUD/USD и тайм фрейме М5.

        Открытие опциона Call

        После того, как тренд был определен и движение началось, можно искать сигналы на покупку опционов:

        Опцион Call по стратегии Scalar Trading System

        По итогу на данном участке можно было бы совершить 3 прибыльных сделки.

        Открытие опциона Put

        Точно таким же образом покупаются опционы Put, но для них необходим нисходящий тренд:

        Опцион Put по стратегии Scalar Trading System

        Заключение

        Стратегия Scalar Trading System вряд ли сможет претендовать на самую лучшую и точную стратегию для бинарных опционов, но при правильном подходе и соблюдении всех правил по ней можно получать сигналы, которые будут приносить прибыль.

        Чтобы увеличить шансы на получение прибыли, обязательно стоит использовать грамотные правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.

        Также не стоит забывать, что брокер играет важную роль в торговле бинарными опционами и поэтому к выбору брокера стоит подходит максимально серьезно. Подобрать брокера для торговли можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачной торговли!

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Scalar Trading System

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

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        Комментарии

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        Матвей
        ...система, благодаря которой ЛЕГКО "влетаешь" в просадку.....
        если борать все сигналы, то да, если по тренду, то есть шанс выйти в плюс. но прикол даже не в этом, а в том что она платная изначально была, и тут я согласен с тобой что за такую фигню платить уж точно и 1 бакс жаль
        05 октября 2020
        Ответить
        Konstantin Ogarkov
        ...система, благодаря которой ЛЕГКО "влетаешь" в просадку.....
        02 октября 2020
        Ответить
        Trader
        Trader
        Хоть scalar trading system и типа в продаже или вип какая-то, все равно она через чур простая и ничего в ней особенного, а сигналы среднячок, надо тестить и проверять
        09 июля 2020
        Ответить
        Karolina
        Karolina
        Ну такое, есть тут лучше в разы стратегии на сайте)
        09 июля 2020
        Ответить
        Граф Монте
        Спасибо, хотел ее посмотреть как раз, стоит ли она внимания...
        09 июля 2020
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