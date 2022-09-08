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        Стратегия для бинарных опционов FX Nuke

        Стратегия для бинарных опционов FX Nuke изначально предназначалась для торговли на рынке Форекс, но с учетом того, что она генерирует простые и понятные сигналы, использовать ее можно и для бинарных опционов.

        Из преимуществ стратегии можно выделить целых три шаблона от автора, которые предназначены для торговли внутри дня, скальпинга и свинг трейдинга, что делает систему FX Nuke Trading System универсальной и подходящей абсолютно любым типам трейдеров.

        Также изначально стратегия FX Nuke была платной и стоила около $30, но с нашего сайта ее можно скачать бесплатно.

        FX Nuke торговая система на русском

        Характеристики стратегии FX Nuke

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: M1-D1.
        • Экспирация: Торговля внутри дня – 20 свечей, скальпинг – 3 свечи, свинг трейдинг – 200 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: FX Nuke, cpm (в стратегии 6 индикаторов, по 2 на каждый тип трейдинга).
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Binarium.

        Установка индикаторов стратегии FX Nuke в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        В стратегии присутствует всего два индикатора, и это индикатор FX Nuke и индикатор cpm. Индикатор FX Nuke имеет только настройки алертов:

        Настройки стратегии FX Nuke

        Это делает его использование удобным, так как в том же режиме скальпинга сигналов может появляться довольно много и следить за ними самостоятельно будет сложно, поэтому во время торговли будут появляться оповещения:

        Алерты индикатора FX Nuke

        Индикатор cpm не имеет настроек.

        Суть и правила торговли с помощью стратегии FX Nuke

        Как и любая стратегия или индикатор, FX Nuke Trading System является не исключением и подразумевает умение определять тренд на рынке, так как сигналы этой торговой системы могут появляться как по тренду, так и против него. Также в дополнение к определению тренда стоит изучить различия между бычьим и медвежьим трендом, а также фазами тренда.

        Торговая система FX Nuke Trading System, как уже говорилось ранее, имеет три режима для разных типов трейдинга бинарными опционами, которые разделяются на:

        1. Торговлю внутри дня.
        2. Скальпинг.
        3. Свинг трейдинг.

        Торговля внутри дня подразумевает покупку опционов с экспирацией не более 24 часов, так как в таком типе трейдинга сделки не переносятся на следующий день. Чаще всего экспирация не превышает двух часов и количество сделок может составлять до пяти в день.

        Скальпинг – это короткие сделки, экспирация в которых не длится дольше пяти минут. Если трейдер придерживается такого стиля торговли, то сделок за день может совершаться очень много (от двадцати, а чаще больше).

        Свинг трейдинг можно еще назвать среднесрочной торговлей и все зависит от выбранного тайм фрейма. Так на М5 сделка может длиться около трех-пяти часов, тогда как на Н1 экспирация может достигать двух-трех дней.

        Теперь, разобравшись с типами трейдинга, можно понять, чем же отличается каждый из шаблонов в стратегии FX Nuke:

        Шаблоны стратегии FX Nuke

        Как можно видеть на изображении выше, шаблон торговли внутри дня (первый график) и шаблон скальпинга (второй график) хоть и похожи между собой, но все же имеют некоторые малые отличия в сигналах, тогда как шаблон свинг трейдинга (третий график) имеет совсем другие сигналы.

        Примечание: понять, какой шаблон используется можно по названию в правом верхнем углу.

        Помимо основного индикатора FX Nuke в стратегии также есть и панель силы валют:

        Панель силы валют стратегии FX Nuke

        На данных панелях представлены восемь основных валют, на которых и строится большинство валютных пар. Суть такой панели в том, чтобы видеть, какая валюта сейчас лидирует в росте, и эта информация должна учитываться при совершении сделок по сигналам от стратегии.

        Если говорить о правилах торговли по торговой системе FX Nuke Trading System, то изначально всегда стоит обращать внимание на силу валют, чтобы понимать, опционы в какую сторону сейчас есть смысл покупать, и уже потом остается дождаться сигнала от индикатора FX Nuke. Поэтому для покупки опциона Call нужно, чтобы:

        1. Основная валюта была сильной.
        2. Линия индикатора поменяла цвет на синий (есть алерт).

        А для покупки опциона Put нужно, чтобы:

        1. Основная валюта была слабой.
        2. Линия индикатора поменяла цвет на красный (есть алерт).

        Далее рассмотрим примеры возможных сделок, чтобы стало понятнее, когда и какие опционы стоит покупать.

        Примеры торговли с помощью стратегии FX Nuke

        Так как правила торговли для всех шаблонов остаются одинаковыми и меняется только экспирация, то примеры рассмотрим только на одном шаблоне, но используем разные валютные пары, чтобы было видно, как правильно использовать панель силы валют.

        Открытие опциона Call

        В данном примере у нас имеется сильная базовая валюта (так как стоит в начале валютной пары) и слабая второстепенная, поэтому рассматривать стоит только опционы Call и как только появляется сигнал, стоит входить в сделку:

        Опцион Call по стратегии FX Nuke

        Обратите внимание, что экспирация тут используется в двадцать свечей, так как используется шаблон для торговли внутри дня. Для других шаблонов правило для покупки опциона не поменялось бы, но экспирация была бы та, которая соответствует шаблону.

        Открытие опциона Put

        Обратная ситуация с покупкой опциона Put, так как базовая валюта у нас слабая, а второстепенная сильная, и значит рассматриваться должны только опционы Put:

        Опцион Put по стратегии FX Nuke

        Заключение

        По итогу хочется отметить, что стратегия для бинарных опционов FX Nuke имеет не самые сложные правила, но зато обладает эффективными сигналами, которые можно использовать как для турбо-опционов, так и для более долгих сделок по тренду.

        О чем никогда не стоит забывать, это о правилах мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они позволяют получать прибыль даже тогда, когда стратегия дает много ложных или убыточных сигналов. И также не стоит забывать тестировать стратегии и индикаторы на демо-счету.

        Также для прибыльной торговли в будущем важно подобрать проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии FX Nuke

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

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        Комментарии

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        Trader
        Trader
        Наконец то fx nuke торговая система на русском. а то везде англ версия встречается очень часто. спасибо
        11 августа 2020
        Ответить
        Вася
        Выглядит красиво, надеюсь не менее эффективна в работе)
        11 августа 2020
        Ответить
        Looper
        Looper
        А она не такая и новая вроде бы как, но спасибо все ранво)
        11 августа 2020
        Ответить
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