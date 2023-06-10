Как зайти на сайт Pocket Option из России. Почему домен заблокирован?

16 марта вновь было заблокировано ряд сайтов брокера Pocket Option, на этот раз это домен p.finance , ранее уже были заблокированы сайты po.cash и pocket-finance.ru, все трейдеры из России не смогли попасть на официальный сайт брокера PocketOption. В России был заблокирован еще один домен брокера бинарных опционов и на этот раз им стал домен www.pocketoption.com и его рабочие зеркала. Интернет-провайдеры ограничили доступ к основному домену брокера Pocket Option, а также к приложениям на Android и IOS.
В апреле 2021-го года с такой же блокировкой столкнулся брокер Quotex – платформа не работала, еще ранее подвергались блокировке и другие топ брокеры бинарных опционов: 24option, Olymp Trade, IQ Option, так что ситуация в сфере бинарных опционов в России совсем не новая.
Какая причина блокировки pocketoption.com? Можно ли считать мошенниками все заблокированные брокерские компании и как теперь попасть на официальный сайт брокера? Рабочее зеркало брокера Pocket Option вы найдете ниже.
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Причины блокировки Pocket Option в России
Причина блокировки не изменилась – это все то же отсутствие официальной лицензии регулятора ЦБ РФ. Лицензия стала обязательной в 2019 году согласно законопроекта N 501874-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это единственный документ в России, разрешающий вести брокерскую деятельность на данные момент. Другие лицензии, даже включая лицензию регулятора ЦРОФР, не принимаются.
Зайдите на официальный сайт регулятора ЦБ РФ, в реестр рынка ценных бумаг, и посмотрите список действующих компаний, предоставляющих брокерские услуги для торговли бинарными опционами. Вы не найдете там ни одной компании. Это связано с тем, что само понятие «Бинарные опционы» на официальном уровне в России считается мошеннической деятельностью, а причины этому – сверхприбыль и недобропорядочные действия некоторых брокеров мошенников.
Теперь, что бы попасть на официальный сайт PocketOption из России, нужно просто перейти на его новый домен po.company (ранее pocket-finance.ru), все ваши логины, пароли и самое главное деньги остались без изменения. Кроме того, как уверят брокер, новый домен po.company будет работать еще быстрее в России, так как все сервера расположены на ее территории.
Брокер Pocket Option мошенники?
Можно ли после брокировки Роскомнадзора считать брокера Pocket Option мошенниками? Конечно нет!
Ограничение деятельности брокера Pocket Option на территории России связано исключительно с отсутствием новой лицензии, которая усложняет работу компании тяжелой налоговой нагрузкой. Подобное налоговое давление не выдержали даже самые крупные Forex брокеры в России, и в итоге им пришлось использовать лазейки в законе, чтобы открыть хотя бы небольшие филиалы. Многие брокеры бинарных опционов не могут позволить получение новой лицензии ЦБ РФ даже из-за дороговизны ее начальной стоимости, после чего компании не остается другого выхода, как переименоваться или сменить домен.
Действия Роскомнадзора не впервые препятствуют работе частным компаниям в России – вспомните хотя бы попытку блокировки Telegram. Тогда государственная машина пыталась надавить на личный проект Павла Дурова из-за диаметрально противоположных взглядов на функционирование социальной сети. Действия Роскомнадзора осудили, а сама попытка оказалась провальной. Но если бы не общественный резонанс и четкие действия Павла Дурова – все могло быть совсем по-другому.
Что с сайтом Pocket Option? Как попасть на официальный сайт PocketOption
Как мы уже писали выше, брокер Pocket Option выделил пользователям из России новый сайт – po.company.
Специальный домен «ru» гарантирует полное соответствие Федеральному закону «О персональных данных», где все данные теперь будут храниться только на серверах в России. Новый домен также обеспечивает высокую скорость подключения в торговой платформе брокера, что непременно должны оценить как текущие, так и новые клиенты компании.
Прежний официальный домен pocketoption.com, а так же зеркала po.company и po.cash продолжают работать на территории всех других стран, кроме России. Трейдерам из России теперь нужно использовать новое зеркало домена RU зоны po.company.
Что ждет брокера Pocket Option и его официальный сайт в будущем?
Роскомнадзор скорее всего и дальше будет блокировать новые домены брокера Pocket Option, но это ничего не поменяет ни для трейдеров, ни для самого брокера. Компания и дальше будет создавать новые зеркала (которые у них уже точно готовы на всякий случай) и благополучно обходить блокировки со стороны РКН. Единственное неудобство, которое может ожидать пользователей платформы – это невозможность торговать в течении нескольких часов, пока брокер будет переносить все на новый домен.
Сможет ли РКН полностью заблокировать брокера? Ответ – нет. Потому что брокер не зарегистрирован в России и не подчиняется ее законам, а значит заставить его прекратить работать на территории страны нельзя. Существует и другой более радикальный метод – заблокировать всю сеть интернет, но сделать это невозможно, разве что Россия пойдет по сценарию Северной Корее, но это маловероятно. Поэтому беспокоиться о своих торговых счетах и депозитах не стоит, так как с ними ничего не случиться и вы сможете всегда продолжить торговлю бинарными опционами в Покет Опшен.
Поэтому если вы в очередной раз увидите новости о том, что брокера бинарных опционов Pocket Option снова заблокировали, то не беспокойтесь, так как это всего лишь временная сложность, которую компания быстро решит.
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