Как зайти на сайт Pocket Option из России. Почему домен заблокирован?

16 марта вновь было заблокировано ряд сайтов брокера Pocket Option, на этот раз это домен p.finance , ранее уже были заблокированы сайты po.cash и pocket-finance.ru, все трейдеры из России не смогли попасть на официальный сайт брокера PocketOption. В России был заблокирован еще один домен брокера бинарных опционов и на этот раз им стал домен www.pocketoption.com и его рабочие зеркала. Интернет-провайдеры ограничили доступ к основному домену брокера Pocket Option, а также к приложениям на Android и IOS.

В апреле 2021-го года с такой же блокировкой столкнулся брокер Quotex – платформа не работала, еще ранее подвергались блокировке и другие топ брокеры бинарных опционов: 24option, Olymp Trade, IQ Option, так что ситуация в сфере бинарных опционов в России совсем не новая.

Какая причина блокировки pocketoption.com? Можно ли считать мошенниками все заблокированные брокерские компании и как теперь попасть на официальный сайт брокера? Рабочее зеркало брокера Pocket Option вы найдете ниже.

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РАБОЧИЙ САЙТ POCKET OPTION

*если ссылка не работает, почистите кеш или напишите нам, мы пришлем новое рабочее зеркало сайта PocketOption.

Причины блокировки Pocket Option в России

Причина блокировки не изменилась – это все то же отсутствие официальной лицензии регулятора ЦБ РФ. Лицензия стала обязательной в 2019 году согласно законопроекта N 501874-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это единственный документ в России, разрешающий вести брокерскую деятельность на данные момент. Другие лицензии, даже включая лицензию регулятора ЦРОФР, не принимаются.

Зайдите на официальный сайт регулятора ЦБ РФ, в реестр рынка ценных бумаг, и посмотрите список действующих компаний, предоставляющих брокерские услуги для торговли бинарными опционами. Вы не найдете там ни одной компании. Это связано с тем, что само понятие «Бинарные опционы» на официальном уровне в России считается мошеннической деятельностью, а причины этому – сверхприбыль и недобропорядочные действия некоторых брокеров мошенников.

Теперь, что бы попасть на официальный сайт PocketOption из России, нужно просто перейти на его новый домен po.company (ранее pocket-finance.ru), все ваши логины, пароли и самое главное деньги остались без изменения. Кроме того, как уверят брокер, новый домен po.company будет работать еще быстрее в России, так как все сервера расположены на ее территории.