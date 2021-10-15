Обзор брокера Grand Capital. Отзывы. Торговля бинарными опционами

Grand Capital краткий обзор Grand Capital – один из самый популярных дилинговых центров России. Трейдеры выбирают Grand Capital в связи с его стабильностью, надежностью и возможностью торговать бинарными опционами в MetaTrader 4. Регистрация GrandCapital отзывы

Брокерский бизнес популярен и высоко конкурентен. Несколько лет назад в России был настоящий бум брокерских компаний. Однако перед обычным пользователем, который только знакомится с форексом, по-прежнему стоит вопрос, к кому из них обратиться. В этой статье вы найдете честный обзор одного из топовых дилинговых центров России — компании Grand Capital.

Grand Capital брокер начал работать на рынке предоставления финансовых услуг в 2006 году. Сегодня он представлен в 8 странах мира, а количество офисов в России исчисляется десятками. Официальный сайт Grand Capital переведен на 13 языков, имеется круглосуточная техподдержка на нескольких языках.

Деятельность брокера была неоднократно отмечена наградами. У брокера более 15 наград в том числе награда «Лучший брокер бинарных опционов».

Сайт брокера Grand Capital

Торговые платформы

Торговля в Grand Capital ведется в профессиональных трейдинговых платформах. Даже бинарными опционами, которые традиционно считаются более простым финансовым инструментом.

Ими можно торговать сразу в 3-х терминалах:

Расширенном WebTrader, где есть аналитика

WebTrader Option - более минималистичной его версии созданной специально для опционов.

В классическом MetaTrader 4. MetaTrader 4 представляет собой основную платформу для трейдинга, где представлены все необходимые инструменты, можно строить графики, добавлять индикаторы и проводить полноценный технический анализ.

Отзывы о Гранд капитал

О хорошей репутации на рынке говорят отзывы о Grand Capital. В то же время можно изучить о Grand Capital отзывы сотрудников, где будут высказаны соображения именно о работе в компании. Однако конкуренты не дремлют, и живое подтверждение тому — распространение слухов, что Grand Capital обманывает клиентов. Даже скептик скажет вам, что длительное время работы на рынке говорит о надежности компании.

Название Grand Capital символизирует финансовую стабильность. Оно пользуется популярностью в разных сферах бизнеса. Например, существует жилой комплекс Гранд Капитал, а также фармацевтическая компания Grand Capital.

Торговля бинарными опционами в MetaTrader 4

Фишка Grand Capital — торговля бинарными опционами в MetaTarder 4. Как мы уже отмечали, только MT4 позволяет вести профессиональные торги на форексе, а также гарантирует клиентам более высокий уровень надежности. В то время как ранее остальные брокеры предлагали своим клиентам торговать в терминале, предназначенном для опционов.

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LAMM–счета Grand Capital для бинарных опционов

Благодаря LAMM–счетам начать зарабатывать может даже начинающий трейдер. Смысл в том, что инвестор подключается к счету одного из успешных управляющих, и сделки управляющего копируются к нему в систему. При этом неважно, какой у него депозит. Компания позволяет трейдерам копировать сделки на бинарных опционах. При этом вы вовсе не доверяете свои средства первому попавшемуся. Существует специальный рейтинг, где оцениваются навыки управляющего исходя из многих критериев. К ним относятся прибыльность счета за три месяца, график доходности, время, которое он торгует на рынке. Важно, чтобы ваш тип счета и тип счета управляющего совпадали — например, если вы торгуете европейскими опционами, у управляющего не должен быть открыт американский счет.

Преимущества торговли бинарными опционами в Гранд Капитал

Торговля бинарными опционами — популярный вид трейдинга клиентов Grand Capital. Неслучайно, ведь это очень просто. У опционов всего 2 вида контрактов — Call и Put, то есть на повышение и на понижение цены. Риски строго ограничены — нельзя проиграть больше, чем сумму ставки. Доходность бинарных опционов может достигать до 86%.

Так как бинарные опционы торгуются в профессиональной платформе для трейдинга, что значительно повышает качество трейдинга, отзывы о бинарных опционах Grand Capital в большинстве хорошие.

Условия торговли бинарными опционами

Прибыль до 86%

Минимальная ставка $1

Минимальный срок 1 минута

Досрочное закрытие сделки (позволяет закрыть убыточную сделку до окончания контракта)

LAMM–счета для БО

Чтобы начать торговать БО, достаточно выполнить ряд простых действий.

Перейдите на сайт компании Зарегистрируйтесь и заполните форму на сайте Перед тем, как создастся счет, выберите тип опциона — Европейский или Американский, а также валюту счета (доллары США или рубли). Чем именно торговать, решайте сами. Европейский тип предполагает более высокую комиссию, однако Американские опционы можно закрывать досрочно, что очень удобно, если цена начала двигаться в сторону, которая вам не нужна. Скачайте себе на компьютер торговый терминал или веб-версию Приступите к торговле

Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

Если вы сомневаетесь, стоит ли торговать в целом или в Grand Capital бинарными опционами отзывы о БО вам в помощь.

Как торговать бинарными опционами в веб-терминале

Как только открываем веб-терминал, перед нами возникают две секции — «Обзор рынка» и «Торговля в один клик».

В первом видим обзор всех возможных инструментов форекса — валют, акций, CFD, металлов, сырьевых контрактов.

«Торговля в один клик»

Список инструментов аналогичен “Обзору”, а также имеется две других функции — объем лота и время экспирации (исполнение контракта). Кроме этого, здесь же указывается возможная доходность опциона.

Веб-терминал от Grand Capital позволяет торговать одним из трех видов контрактов:

Call/Put опционы (контракт на повышение или понижение цены). В терминале отображаются: инструмент, объем контракта, цена на рынке, экспирация, возможный доход На пробой. К ценой на рынке и временем экспирации добавляется цена пробоя. В два касания. Посередине между ценой пробоя и минутами добавляется целевая стоимость (данный параметр можно изменять).

Акции и бонусы

В компании предусмотрены акции для трейдеров.

Grand Capital бонус 40%. Работает при любом пополнении счета и не зависит от суммы. Максимальный бонус — $20 000. Бездепозитный бонус $500. Новые клиенты могут получить от компании приветственный бонус $500. У клиентов Grand Capital отзывы о бездепозитном бонусе самые разные — от восторженных, потому что они помогли трейдерам заработать — до резко негативных, ведь полученные средства от бонуса очень сложно вывести. Перед тем как согласиться на начисление бонуса, внимательно ознакомьтесь с условиями вывода — они действительно не порадуют пользователя простотой. Для бинарных опционов в компании предусмотрена отдельная акция — “День безрисковой торговли”. Ее смысл в том, чтобы пользователь мог компенсировать убытки за один из торговых дней.

Конкурсы

Помимо этого, пользователям очень полюбились конкурсы от Гранд Капитал. Они проводятся на реальных и виртуальных счетах и помогают заработать как первоначальный депозит, так и просто пополнить свой бюджет.

Типы конкурсов:

Microtrade. Условия конкурса — получить наибольшую прибыль на счете Micro (центовый счет Grand Capital)

Drag Trade. Конкурс на демосчетах. Приз — реальные деньги ($200). Главное условие — заработать как можно больше за 3 часа торговли.

Раллитрейд — те же самые условия, что и в предыдущем туре, только конкурс длится сутки, а в качестве приза участники получат $500 на счет

По условиям конкурса фьючерстрейд необходимо на демосчете заработать как можно больше в течение недели. Победитель получит $1000 на счет.

Регулирование

Брокер Grand Capital является участником независимой организации–регулятора FinaCom.

Типы счетов

Standard — самый полный счет для торговли, где представлено огромное количество инструментов. Сумма депозита — $100, 330 инструментов разных типов — валюты, металлы, CFD и др.

Option предназначен для торговли только бинарными опционами. О бонусах от Grand Capital для этого счета мы уже говорили.

Micro — с центовым депозитом. Для тренировки или разгона депозита. Порог вхождения составляет всего $10.

ECN реализован по технологии компании AMTS. Трейдер получает лучшие цены напрямую от поставщиков ликвидности. За счет этого гарантируется лучшее соотношение спроса и цены.

Swap Free изначально создавался с учетом интересов трейдеров, исповедующих ислам. Смысл счета в том, что заявки переносятся через полночь без комиссии.

Преимущества брокера Grand Capital

Трейдинг в профессиональной платформе MT4

Большое количество счетов, есть из чего выбрать

Инвестиционные продукты с хорошей окупаемостью

Высокая доходность бинарных опционов

Огромное количество способов пополнения депозита и вывода средств

Открыть счет с бонусом Торговать без риска

Ознакомиться со всеми брокерами и выбрать надежного брокера бинарных опционов вы можете в Рейтинге брокеров бинарных опционов на нашем сайте.

Grand Capital отзывы