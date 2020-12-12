Куда и почему пропадают брокеры и почему Binarium работает безукоризненно

Обмануть и заработать на доверчивости других? Мошенники этим промышляют откровенно и без зазрений совести. Интерес людей к финансовому рынку и в последние несколько лет к бинарным опционам сработал как грибной дождь.

Лжеброкеры разрослись как грибы в лесу, засоряя интернет. Все предлагают супервыгодные условия торговли, гарантируют 100% прибыли и даже обещают снабдить услугами наставника для убедительности и колоссальных доходов в первые же дни после регистрации.

Сказки для доверчивых

Почему люди продолжают верить в волшебные истории, где золотая антилопа отбивает копытцем монетки? Что такого рассказывают и обещают брокеры, что взрослые неглупые люди вкладывают деньги, берут кредиты, занимают у друзей и даже продают имущество?

Вариантов много, но, как правило, решающий фактор — человеческая жадность. Обещанные прибыли слишком заманчивы, чтобы отказаться от надежды попробовать. Мошенники это знают и умело пользуются человеческими пороками, обогащаясь за чужой счет.



Что бывает, если доверить капитал брокеру-мошеннику? Он исчезнет. Сначала брокер, а вместе с ним и деньги. Такой сценарий наиболее вероятный. Как только мошенник соберет достаточно чужих денег или почувствует, что ситуация вокруг него накаляется, он свернет деятельность в тот же день. Трейдеры просто не смогут попасть на сайт и на этом все кончится.

Эксперты брокера Бинариум напоминают, что каждый сам в ответе за свои действия, поэтому, прежде чем принимать решение, не ленитесь изучать информацию, анализировать, думать.

В трейдинге важно уметь отключать эмоциональный ум. За успешные действия отвечает ум рациональный. К нему и нужно прислушиваться. Мы же поможем информацией тем, кто пока недостаточно опытен, чтобы понять, чем мошенник отличается от честного брокера.

Приметы лжеброкеров

Начнем с рекламы. Станет ли нормальная компания с аудиторий из сотен тысяч трейдеров стран СНГ и Европы пиарить себя на каждом шагу? А может быть, брокер начнет звонить потенциальным инвесторам и откровенно уговаривать вложить деньги, при этом обещать гарантированные огромные прибыли?

Всем вышеперечисленным промышляют мошенники. Их задача получить как можно больше вкладов, причем как можно быстрее до того, как придется закрыть сайт.

Управление счетом

На первый взгляд безобидная услуга. Наивному пользователю может показаться, что таким образом ему хотят помочь заработать первые деньги. Как же, в этом брокер-мошенник как раз заинтересован меньше всего.

Задача обманщиков — выманить как можно больше, но никак не помочь. Управление счетом — хитрый способ втереться в доверие. Трейдеру якобы обещают помощь наставника с доступом к его счету для аналитики и правильных ставок. Итог прогнозируем. Деньги со счета исчезают, следом за ними в скором времени пропадает и сама компания вместе с чужими счетами.

100% прибыли — приманка для наивных

Если брокер обещает, что вы получите гарантированную прибыль, предлагает разные соблазнительные варианты вроде авторских эффективных стратегий и максимально точных сигналов, не верьте. Ни одна честная компания не сможет гарантировать инвестору прибыль.

Эксперты Бинариум напоминают, что получение и размер прибыли в торговле бинарными опционами зависят от целого ряда факторов:

суммы депозита;

размера ставок;

аналитики;

используемых индикаторов;

таймфреймов;

времени торговли и пр.

Не может брокер обещать, что, следуя какому-то определенному плану, инвестор точно окажется в выигрыше, потому что никто не может знать этого наверняка.

Аналитики Бинариум лишь напоминают о том, что чем глубже вы научитесь анализировать рынок, тем точнее будут ваши прогнозы. В свою очередь точные прогнозы на сайте Бинариум действительно обеспечат до 90% прибыли.

Мгновенный вывод средств

Насторожитесь, если брокер пишет, что выводит деньги за день или еще круче, за час! Такого быть просто не может. Нормально работающая компания с сотнями тысяч зарегистрированных пользователей не выводит деньги за час, тем более, если инвестор не прошел процедуру верификации. Подобные заявления делают мошенники и рассчитаны они на начинающих, неопытных пользователей.

Бинариум 8 лет на рынке бинарных опционов. Ежедневно мы выводим сотни тысяч долларов и точно знаем, что вывод может длиться от суток до пяти. Другое дело обработка заявок на вывод. В нашей компании она не займет больше суток, если трейдер прошел верификацию в Binarium.

Куда деваются брокеры?

В завершение о том, что делать, если брокер, которому вы доверили свои деньги, пропал. Здесь есть только один вариант — сделать правильный вывод и больше не попадаться на удочку мошенникам даже, если “наживка” покажется слаще меда. Нет смысла обращаться к регулятору за компенсацией, потому что лицензии мошенники не имеют.

Бинариум — проверенная компания с лицензией регулятора и офисом в Москве. Мы всегда на связи и никуда не пропадаем вот уже 8 лет. С нами работают трейдеры из стран СНГ и Европы. Нам можно написать, позвонить, будем рады ответить и помочь. Рисковать и верить рекламе или честно работать и зарабатывать на рынке бинарных опционов с проверенным брокером? Решение за вами.

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