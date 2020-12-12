    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Binarium
        /
        Как брокеры разводят трейдеров?

        Как не попасть на развод от брокеров: советы от Binarium

        брокер мошенникБыть наивными и верить всему, что пишут и показывают в рекламе или проверять информацию, чтобы не стать очередной жертвой ловких мошенников? Каждый делает выбор сам. Эксперты брокера Binarium советуют не терять бдительность и прежде чем связываться с новым брокером и, тем более, доверить ему деньги, проверить не является ли и он мошенником.

        Как разводят новичков так называемые брокеры бинарных опционов и можно ли выявить обманы до того, как потерять деньги? Читайте рекомендации наших специалистов, делайте выводы, никому и никогда не давайте себя обмануть! 

        Мы предупреждаем всех, кто только планирует войти в бизнес или уже сделал первые шаги не потому, что желаем очернить конкурентов. Мошенники не составляют нам конкуренцию в принципе. Наша цель — защитить трейдеров и дать им реальную возможность для заработка там, где выплачивают деньги, мотивируют к обучению и профессиональному росту. 

        А теперь о схемах. Они известны и практически не меняются, за исключением отдельных моментов. 

        Терминал без выхода на рынок

        Очень частый обман. По сути, все те графики и движения, что видит трейдер на сайте “брокера бинарных опционов” — нарисованная живая картинка. Котировки взяты с потолка, не имеют ничего общего с реальными, соответственно, меняются как того захочется самому брокеру. Трейдер открывает фейковые сделки, которые не имеют отношения к реальному рынку, сливает деньги. 

        Как проверить? Нужно сверять графики, анализировать цены и при малейшем подозрении на обман закрывать счет.  

        Самоокупаемые ставки

        Частая практика брокеров, не имеющих отношения к реальным торгам на рынке бинарных опционов. Принцип работы терминалов простой: брокер сводит между собой сделки инвесторов. Деньги проигравшего переходят на счет выигрывающего. Мошенник зарабатывает на ценовой разнице. 

        Блокировка счетов

        защита денегОдин из самых наглых способов обмана — блокировка счетов, рассчитана на совсем неопытных новичков. Мошенники даже не пытаются ввести инвестора в заблуждение, имитируя работу терминала. Они просто блокируют доступ к сайту каждого, кто пополнит счет на реальные деньги без объяснений и возможности выяснить причину через службу поддержки. Как правило, такие брокеры промышляют на рынке недолго и исчезают после нескольких месяцев “активной” работы. 

        Бонусы как обманчивое поощрение

        Брокеры поумнее пытаются обманывать завуалированно единственно с одной целью — просуществовать как можно дольше и украсть как можно больше. Дарить бонусы, которые потом невозможно отработать, еще один вариант обмана. Изначально трейдера об условиях отработки бонусных средств не предупреждают. Инвестор вносит деньги на депозит, активно торгует, в том числе и начисленными ему бонусами, но при попытке вывести средства понимает, что это невозможно. 

        В целом, бонусные поощрения не всегда обман. Мошенничество здесь связано с нереальными условиями их отработки. Методика “слизана” у честных брокеров, вот только работает в обратном направлении с целью разорить трейдеров. 

        В Бинариум бонусы, как и промокоды начисляются за пополнение счета, участие в акциях и турнирах не для того, чтобы притормозить вывод. Наоборот, поощрения помогают разогнать депозит при сравнительно небольших инвестициях, а главное — получить ценный практический опыт. 

        Как не дать себя обмануть 

        Не стать жертвами обмана смогут только сознательные и внимательные трейдеры. Перестаньте верить всему, что видите на экране. Не ленитесь проверять котировки, сравнивать графики и анализировать ситуацию. Не спешите пополнять счет реальными деньгами до того, как поймете, что брокер честный. И даже после того, как поймете, что все работает нормально, не храните на счету большие суммы, выводите деньги, оставляя на депозите только необходимую для продолжения торгов часть. 

        Помните про правила риск-менеджмента, не дайте себя захватить неконтролируемой волне азарта. Но еще лучше, не рискуйте без видимой на то необходимости. Брокер Бинариум — проверенная платформа для торговли и обучения работе на рынке бинарных опционов. 

        Нзащита от мошенникаачните с надежного брокера и не искушайте судьбу, тем более, что на сайте масса возможностей для роста и развития, начиная от обучающих бесплатных материалов и заканчивая вип-счетами и сервисом Торговая комната. Последний — способ выйти на новый уровень трейдинга, используя точные сигналы, следуя примеру опытных профи. 

        Полезные советы: заключение

        Подводя итоги, отметим несколько моментов, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, если вы решили испытать нового трейдера. До регистрации и тем более до пополнения счета, изучите его историю. Проверьте, как долго контора работает, есть ли у нее лицензия регулятора и готова ли с вам поддержать диалог служба поддержки. 

        Важный момент — отзывы трейдеров. Почитайте, что пишут о компании пользователи, спишитесь с трейдерами, которые имели дело с компанией. 

        Торговать с Binarium

        Бинариум

        Смотрите также:

        Как верифицировать счет в компании Binarium

        Как правильно открыть новый счет в компании Binarium?

        Мобильное приложение брокера бинарных опционов Bianrium

        Какие преимущества дает VIP-счет у брокера Binarium?

        Вся правда о брокере бинарных опционов Binarium

        Промокоды брокера Binarium

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Option Bull
        Option Bull
        По-моему нужно быть совсем глупым, чтобы попасться на мошенника)
        Руслан, либо же просто ленивым и невнимательным
        10 ноября 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        По-моему нужно быть совсем глупым, чтобы попасться на мошенника)
        10 ноября 2022
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Вот уж действительно написано в точку - "Не стать жертвами обмана смогут только сознательные и внимательные трейдеры. Перестаньте верить всему, что видите на экране. Не ленитесь проверять котировки, сравнивать графики и анализировать ситуацию." Именно так нужно поступать и не только в торговле бо, а и в любых вопросах, связанных с финансами
        27 октября 2022
        Ответить
        Герман Гусев
        Герман Гусев
        вот кстати когда типа без пополнения счета терминал пашет, а потом фиг там, это тема у мошенников не редкая, особенно раньше так было.
        самое частое. и думаю все со мной согласятся - это блокировка счетов вот где подстава!!
        12 декабря 2020
        Ответить
        Макс
        Макс
        бонусы конечно иногда бывают полезны, но некоторые с такими условиями что лучше их и не брать вообще
        12 декабря 2020
        Ответить
        Анатолий
        Анатолий
        вот кстати когда типа без пополнения счета терминал пашет, а потом фиг там, это тема у мошенников не редкая, особенно раньше так было.
        12 декабря 2020
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!