Индикатор TJ10X Forex Indicator изначально был создан для рынка Forex, но легко может использоваться трейдерами и при торговле бинарными опционами, так как является сигнальным индикатором с пятью различными режимами торговли, которые подойдут как любителям турбо-опционов, так и тем, кто торгует исключительно по тренду.

Индикатор для бинарных опционов TJ10X Forex Indicator v 1.0 является платным и стоит $59, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов TJ10X Forex Indicator

Установка индикатора для бинарных опционов TJ10X Forex Indicator в MT4

Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Обзор и настройки индикатора TJ10X Forex Indicator для бинарных опционов

Прежде чем перейти к режимам торговли индикатора для бинарных опционов TJ10X Forex Indicator, рассмотрим его настройки:

По итогу действительно важных настроек у индикатора не так много, так как большая часть из них относится к алертам и визуальной части. А единственной переменной, которая отвечает за сигналы для бинарных опционов, является переменная «Factor», которая позволяет выбрать один из пяти режимов торговли бинарными опционами, которые более подробно рассмотрим ниже.

Переменные «ShowLine», «ShowBars» и «ShowArrows» позволяют включить или выключить линию индикатора, бары и сигналы.

Также можно настроить алерты («Alerts» и указать, где будет находится информационная панель индикатора, использовав переменную «Corner» (расположить панель можно в любом из 4 углов графика).

Сам по себе индикатор выполнен в виде линии, которая следует за ценой, и сигналами в виде стрелочек, которые появляются при смене цвета линии.

Индикатор TJ10X Forex Indicator v 1.0 можно назвать универсальным индикатором для бинарных опционов, так как он имеет пять разных режимов, которые включают в себя:

Scalping; Fast Scalper; Tick Trend; Swing; Trend.

Режим скальпинга на бинарных опционах (Scalping) позволяет включить частые сигналы, которые будут появляться и при малых колебаниях рынка, но обратите внимание, что во флэте могут появляться ложные сигналы:

Режим Fast Scalper сложно назвать скальперским, так как сигналы становятся более редкими, но при этом во флэте все равно могут появляться ложные сигналы:

Режим Tick Trend подойдет разве что для торговли по тренду, так как сигналы против тренда являются чаще всего ложными, зато сигналы по тренду могут приносить хорошую прибыль:

Режим Swing является более трендовым режимом и в некоторых местах ложных сигналов уже можно избежать:

И последний режим Trend является максимально трендовым режимом, который реагирует только на затяжные флэты, но пропускает ценовой шум:

По итогу из всех пяти режимов выбирать стоит несколько и нет смысла использовать каждый из них, так как все они похожи друг на друга.

Также в индикаторе для бинарных опционов TJ10X Forex Indicator есть информационная панель, часть информации на которой предназначена для рынка Форекс, но есть полезная информация о силе тренда и для бинарных опционов, которая отображается в виде белой стрелочки и зеленых чисел напротив подписи – Trend Power:

По итогу чем сильнее тренд, тем выше значение. И стрелочка, направленная вверх, говорит о восходящем тренде, а направленная вниз – о нисходящем.

Правила торговли по индикатору TJ10X Forex Indicator для бинарных опционов

Так как в индикаторе для бинарных опционов TJ10X Forex Indicator присутствует несколько режимов трендовой торговли, то для эффективной торговли по нему следуют разбираться в том, как работает тренд:

Теперь, чтобы начать торговать при помощи индикатора TJ10X Forex Indicator v 1.0, необходимо определиться, какой режим подходит вам больше всего, после чего выбрать его в настройках.

Как уже говорилось ранее, остановится стоит на паре режимов, так как они повторяют другу друга и очень похожи, а значит выбрать можно либо скальперский режим для турбо-опционов, либо трендовый режим.

Для скальперского режима тренд не особо важен и покупать опционы можно по сигналам с экспирацией в 3 свечи. Поэтому, когда появляется зеленая стрелочка, то покупается опцион Call, а при появлении красной стрелочки – опцион Put:

Для трендового режима уже важен тренд и поэтому сделки необходимо совершать также по сигналам с экспирацией в 5 свечей (можно больше), но только по тренду и также обращать внимание на силу тренда на панели:

Сигналы и торговля по индикатору TJ10X Forex Indicator

И для примера возьмем еще несколько примеров торговли в режиме Scalping и Trend.

В режиме Scalping сделки совершаются с экспирацией в три свечи (тренд не особо важен):

В трендовом режиме тренд уже очень важен, а также важна его сила, поэтому опционы покупаются только по тренду с экспирацией в 5 свечей или больше:

Заключение

С учетом того, что индикатор является универсальным, подойдет он всем типам трейдеров, но новичков он может запутать, так как используя разные режимы можно получать много ложных сигналов. Чтобы этого избежать, индикатор для бинарных опционов TJ10X Forex Indicator обязательно необходимо протестировать в разных режимах на демо-счету, после чего приступать к торговле только с небольшими суммами.

Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать бесплатно индикатор TJ10X Forex Indicator

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