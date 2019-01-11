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        Binary Options Profit

        Стрелочный индикатор Binary Options Profit для бинарных опционов

        Binary Options Profit - еще один стрелочный индикатор для торговли на классических бинарных опционах типа CALL  PUT. После установки его на график, вы сможете увидеть процент прибыльности индикатора, который часто превышает 80%. Это очень, очень хороший результат! Но так ли это на самом деле? Binary Options Profit так хорош в реальности? Давайте разберемся.

        Стрелочный индикатор Binary Options Profit

        Характеристика индикатора для бинарных опционов Binary Options Profit

        Платформа: Метатрейдер4.

        Актив: любая валютная пара.

        Время торговли: круглосуточно.

        Таймфрейм: Любой (рекомендуется M15, M30).

        Эксперация: до конца текущей свечи.

        Рекомендуемый брокер: QuotexPocketOption, Binarium.

        настройки индикатора Binary Options Profit

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Настройки и принцип работы индикатора

        Индикатор использует 4 стандартных индикатора MT 4:

        • Индекс среднего направленного движения (ADX);
        • DeMarker (DeM);
        • Индекс денежного потока (MFI);
        • Процентный диапазон Уильямса (WPR).

        По умолчанию настройки индикаторов следующие: ADX (4), DeM (4), MFI (2), WPR (2). При необходимости вы можете изменить их по своему усмотрению в зависимости от конкретной ситуации на рынке, таймфрейма и валютной пары.

        Сигналы для бинарных опционов по индикатору Binary Options Profit

        При установке индикатора Binary Options Profit на график, вы увидите сигналы индикатора в виде стрелок и информационную панель. Как и с любым стрелочным индикатором, сигналы инидкатора Binary Options Profit очень простые: синяя стрелка вверх - Call , красная стрелка вниз - Put:

        сигналы прибыли на индикаторе Binary Options Profit

        Дополнительно к сигнальным стрелкам, в индикатор встроена информационная панель, которая считает количество прибыльных сделок ITM и проигрышных сделок OTM с момента появления сигналов.

        Очень важно! Для успешной торговли по индикатору Binary Options Profit требуется надежный брокер бинарных опционов, который не создает задержек при открытии позиций.

        Скачать индикатор Binary Options Profit

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

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        Комментарии

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        ILUA
        интересно, панель выдает реальную информацию...
        blondinka, Больше половины сигналов исчезают, если не прошли. Поэтому по оставшийся сигналам статистика верна
        11 мая 2021
        Ответить
        Robot
        Robot
        Обычный стрелочник, особенного ничего, трейдить при желании можно
        31 марта 2020
        Ответить
        blondinka
        blondinka
        интересно, панель выдает реальную информацию...
        21 февраля 2020
        Ответить
        Валерий
        Валерий
        Тестю его на демосчете, пока все идет неплохо
        17 февраля 2019
        Ответить
        Snezhok
        Хороший индикатор, профитных сделок больше 60-70%
        08 февраля 2019
        Ответить
        Колесников Игорь
        Попробовав индикатор, пришел к выводу, что это перекрашенный вариант индикатора win win. Те же минусы и принципы работы.
        18 января 2019
        Ответить
        Fizeke999
        Протестив тысячи индикаторов, работающих в автоматическом режиме, пришел к мнению, что этот индикатор лучший. Спасибо его создателю.
        06 января 2019
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