Бинарные опционы и Ислам

Популярность бинарных опционов растет по всему земному шару, в том числе на Востоке. Многие жители ближневосточных и дальневосточных государств интересуются трейдингом на этом рынке. Однако в странах, исповедующих Ислам, возникает проблема: законы шариата не позволяют торговать бинарными опционами, и вот почему:

согласно священной книге мусульман – Корану, ростовщичество не допускается. Строго запрещено давать деньги под проценты. В данном случае имеется в виду кредитное плечо и начисление прибыли в случае успешной сделки; в бинарных опционах отсутствует реальный актив, поэтому они толкуются последователями Ислама не как вид торговой операции, а как азартная игра. А все, что связано с азартом, считается неправильным способом получения дохода и запрещено шариатом; в долгосрочных сделках взимается плата за перенос позиций «через ночь», что также недопустимо.

Однако для брокеров бинарных опционов страны Востока — это большое количество потенциальных клиентов. Поэтому они постарались разработать счета для мусульман (Swap free), которые не противоречат учениям пророка Маухаммеда.

Исламские счета в бинарных опционах

Основная идея исламских Swap free состоит в том, что законы шариата не позволяют иметь дело с деривативами, а также заниматься азартными играми, однако разрешают инвестировать свои средства и получать с них дивиденды. Виды и типы депозитов у разных брокеров могут имеют свои особенности, однако все они основаны на общих принципах:

отсутствие свопов (комиссии за перенос открытой сделки на следующий день). Трейдеры из других стран тоже были бы не прочь воспользоваться таким условием в целях экономии своего капитала. Однако компании-брокеры не согласны отказываться от прибыли, поэтому могут предусмотреть в договоре специальные условия — подтверждение места жительства при выводе средств. Не подтвердили — потеряли весь доход; не азартные игры, а инвестиции. Проблему ростовщичества, то есть одалживания под проценты, без создания реального продукта, брокеры решили, просто изменив подход к самому вопросу. В настоящее время при открытии исламского счета пользователь видит надпись, разъясняющую, что он инвестирует деньги, а не делает ставку на случайный исход. В этом случае законы шариата разрешают онлайн-трейдинг.

Торговля бинарными опционами в классическом виде не допускается Исламом. Однако все выглядит совершенно иначе, если сделки представить в качестве деловых вложений. Поэтому основное отличие счетов для мусульман — отсутствие свопа.

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