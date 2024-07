Трейдинговая онлайн платформа Биномо

Binomo краткий отзыв Binomo одна из самых стремительно развивающихся трейдинговых платформ на рынке опционов. Для своих трейдеров Binomo предлагает широчайший спектр возможностей от турниров на демо-счете до Gold пакетов с расширенными возможностями торговли. Сайт Binomo Binomo отзывы

Современные платформы для онлайн-трейдинга открывают всем заинтересованным пользователям возможность получения дополнительного дохода через интернет. Залогом успешного продвижения на этом пути выступает сотрудничество с надежным брокером, и так как Binomo входит в наш список ТОП-брокеров, мы подробно рассмотрим его в этой статье.

Информация о платформе Binomo com

Платформа Binomo начала работу в 2014 году. Компания зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах. Официальный сайт Биномо плотно занимает свое место среди других трейдинговых компаний благодаря своей надежности и стремлению развиваться вместе со своими трейдерами. Binomo com предлагает для своих клиентов одни из самых выгодных условий торговли на рынке, а для начинающих трейдеров еще и проводит бесплатные турниры с реальным выигрышем.

Давайте разберемся, что же такое профессиональная торговая платформа? Это компания с максимально эффективной в инструментальном плане платформой, профессиональным и бесплатным обучением, качественной аналитикой, простым и скоростным алгоритмом вывода торговой прибыли, а также с минимальными параметрами торговых условий. И Binomo старается не отставать от приведенных выше качеств.

Выход на рынок – 2014 год;

Юрисдикция – Сент-Винсент и Гренадины;

Сайт компании - https://binomo.com;

Минимально возможный торговый капитал – от $10;

Стоимость минимальной рыночной позиции – от $1;

Активы – более 60 активов;

Доходность – до 90% в случае корректного прогноза;

Торговая платформа – собственный профессиональный терминал;

Бонусы – до 200% в зависимости от статуса трейдера;

Обучение трейдингу/торговле – есть;

Демо-платформа – есть;

Профессиональная аналитика – есть;

Мобильный терминал – есть;

Поддержка клиентов посредством онлайн-чата и e-mail – support@binomo;

Вывод прибыли – от нескольких минут до 3-х дней (может быть больше в зависимости от выбранной платежной системы).

Безопасность платформы Биномо

С мая 2018 года Биномо является членом Финансовой комиссии категории «А». Это говорит о надежности компании и гарантирует трейдерам платформы качество услуг, прозрачность отношений и защиту независимой профессиональной организации. В категорию A от The Financial Commission попадают только наиболее качественные сервисы для онлайн-трейдинга. Поэтому платформа Binomo проходит ежемесячный аудит качества исполнения торговых операций. С этой целью представители VMT заключают 5 000 контрольных сделок, анализируя при этом технические показатели. Verify My Trade – независимая контролирующая организация, сотрудничающая с FinaCom PLC LTD. По результатам проверки выдается соответствующее заключение:

Примечание: рассмотреть сертификат и ознакомиться с информацией по результатам последнего аудита от VMT можно на официальном сайте Биномо com и на сайте Финансовой Комиссии – https://financialcommission.org/binomo/

Членство в FinaCom PLC LTD обеспечивает защиту прав клиентов за счет компенсационного фонда в размере до 20 000 евро на каждый спор. Организация выступает в роли независимого гаранта соблюдения установленных правил:

Также на сервере официального сайта Binomo присутствует SSL-сертификат, обеспечивающий надежное шифрование пользовательских данных с использованием 2048-битного ключа. Поддерживается технология проведения безопасных платежей с банковских карт 3D Secure. Обработка пользовательских данных осуществляется согласно правилам Политики конфиденциальности, которые гарантируют приватность личной информации, включая платежные сведения.

Торговые условия Binomo

С момента становления на рынке опционов, компания Биномо выбрала политику, ориентированную на клиента, что подтверждается широким выбором торговых сервисов, качественными продуктами платформы и выгодными торговыми условиями.

Binomo открывает возможность приступить к трейдингу с минимальными депозитом – $10. При этом клиентам предлагается сразу увеличить операционный капитал за счет бонусных средств, а сделки можно совершать, начиная с $1.

Далее более подробно рассмотрим торговые условия Биномо com:

Депозит . Поддерживаемые валюты – евро, доллар, гривна (для Украины) и тенге (для Казахстана). Минимальное пополнение – от $10 или 300 гривен (2 500 тенге). Binomo демо-счет в размере $1 000 с возможностью обновления баланса при его исчерпании. Бонус – до 200%, который зависит от условий конкретных промоакций и уровня счета трейдера. Поддержка банковских карт и электронных платежных систем. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей – ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»;

. Поддерживаемые валюты – евро, доллар, гривна (для Украины) и тенге (для Казахстана). Минимальное пополнение – от $10 или 300 гривен (2 500 тенге). Binomo демо-счет в размере $1 000 с возможностью обновления баланса при его исчерпании. Бонус – до 200%, который зависит от условий конкретных промоакций и уровня счета трейдера. Поддержка банковских карт и электронных платежных систем. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей – ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»; Сделки . Минимальная инвестиция – $1 или 30 гривен (500 тенге). Доходность при корректном прогнозе – до 90%. Длительность сделок – от 1 до 60 минут. Круглосуточный трейдинг. Ассортимент из 60+ торговых активов, включая валютные пары, индексы, ценные металлы;

. Минимальная инвестиция – $1 или 30 гривен (500 тенге). Доходность при корректном прогнозе – до 90%. Длительность сделок – от 1 до 60 минут. Круглосуточный трейдинг. Ассортимент из 60+ торговых активов, включая валютные пары, индексы, ценные металлы; Выплаты. Минимальная сумма к выплате – $10 или 300 гривен (2 500 тенге). Скорость обработки заявки – от нескольких минут до 3-х дней (зависит от уровня счета трейдера). Срок выплаты может увеличиваться в зависимости от выбранной платежной системы.

Платформа Binomo

На платформе Binomo имеется собственная торговый терминал на официальном сайте, которая разрабатывалась и продолжает поддерживаться собственной командой разработчиков. Выпустив на рынок собственную торговую платформу, Binomo стал первой компанией на трйдинговом рынке, которая предложила клиентам профессиональный и специализированный инструмент для трейдинга. В настоящее время платформа Binomo работает в 133 странах мира и ежедневно на ней торгует около 1 млн. трейдеров.

Данная торговая платформа Биномо отличается функциональностью, высокой скоростью работы и качеством исполнения сделок, а также современным интерфейсом:

Ключевые характеристики платформы Binomo:

График котировок с большим количеством индивидуальных настроек: 4 типа графиков, таймфреймы от 1 секунды, масштабирование и прокрутка, история рынка, несколько форматов отображения котировок;

Более шестнадцати индикаторов (Fractals, Moving Average, RSI, MACD, Alligator, ADX и другие), а также статистический инструмент «Мнение большинства»;

Около пятнадцати графических инструментов – линии, каналы, уровни, Фибоначчи и другие;

Удобный формат отображения истории торговли трейдера;

Перечень оптимальных базовых активов для высоко результативной торговли (более 60 активов);

Контракты двух типов – турбо и длительные сделки с доходностью до 90% при условии корректного прогноза;

Трейдинг в любой день недели и любое время суток и обработка торговых приказов за 1.7 мс;

Период времени экспирации от 60 секунд до 24 часов.

Кроме этого, торговая платформа Биномо имеет мобильную версию для устройств на операционной системе Android и iOS, о которых поговорим далее.

Мобильный терминал Binomo (Андроид и iOS)

Мобильный трейдинг удобен своей доступностью, так как позволяет совершать сделки в любое время и в любой ситуации. Достаточно наличия смартфона или планшета с выходом в интернет, после чего можно скачать Binomo на андроид или iOS. Binomo андроид предлагает пользователям адаптированную версию веб-терминала, а также приложения для Android и Apple. Функционал обоих вариантов схож.

Мобильные приложения удобнее для использования, в то время как преимуществом адаптированной версии выступает поддержка полного ассортимента индикаторов.

Для установки приложений следует скачать Binomo на андроид или iOS. Для этого необходимо открыть на устройстве магазин Google Play или App Store, а затем ввести в поиск название платформы «Binomo» и выбрать первый вариант из списка результатов. Также можно воспользоваться прямой ссылкой, расположенной снизу официальной страницы Binomo com. Владельцы устройств с Android при желании могут произвести установку Binomo на андроид с использованием APK-пакета, загрузив его с официального сайта.

Регистрация, обучение и демо-счет на платформе Биномо com

Создание аккаунта на платформе Биномо занимает минимум времени – около 1-3 минут. Для этого следует открыть официальный сайт Binomo или мобильное приложение Binomo андроид. Затем нужно заполнить поля e-mail и пароля, а также определиться с предпочитаемой валютой счета (доллар, евро или гривна/тенге):

Примечание: после регистрации изменить валюту будет невозможно даже через службу поддержки.

Рекомендуется сразу подтвердить привязку электронной почты, а также добавить номер телефона на официальном сайте Binomo. Это повысит уровень защищенности аккаунта.

После регистрации на официальном сайте Binomo пользователю предстоит выбрать, кем он является – новичком или опытным трейдером. Далее система предложит пройти краткий ознакомительный гайд по интерфейсу терминала. Его содержание зависит от выбранного варианта. Новичков также познакомят с базовыми принципами трейдинга.

Всем новым пользователям предлагается демо-счет Binomo с балансом $1 000. Если остаток на балансе тренировочного депозита не позволит совершить сделку с минимальной инвестицией, то Binomo демо-счет можно будет обновить одним кликом до стартового состояния. Поэтому фактически демо-счет Binomo является безлимитным. Это уникальная возможность для самостоятельного обучения и совершенствования навыков без финансовых рисков.

В помощь новичкам предлагается Help Center Binomo, где находится инструкция по использованию платформы, а также ответы на частые вопросы. Начинающим трейдерам будут полезны готовые стратегии, отобранные профессионалами. Однако следует отметить, что гарантированно эффективных алгоритмов анализа рынка не существует. Поэтому стратегии носят информативный характер, а не являются торговой рекомендацией.

Площадка Binomo предлагает трейдерам бесплатное обучение, которое происходит при помощи видео уроков:

Если в справочных разделах не удалось найти ответ на интересующий вопрос, то можно обратиться за помощью в круглосуточную Службу поддержки. Операторы консультируют пользователей по e-mail и в онлайн-чате. VIP-пользователям предлагается услуга индивидуального консультирования под руководством персонального менеджера.

Турниры трейдеров у Биномо

Биномо предлагает трейдерам уникальную возможность для получения дополнительного дохода – турниры с реальными призами. Турниры трейдеров проводятся регулярно (ежедневно, еженедельно, ежемесячно). Призовой фонд колеблется от $300 до $35 000 и выше. Количество призовых мест – до 70. Стоимость участия зависит от размера призового фонда (от $5):

Привлекательной возможностью для новичков является участие в ежедневном бесплатном турнире Daily Free с призовым фондом $300. При этом финалисты получают призовые средства на реальный депозит. Фактически бесплатные турниры Binomo позволяют получать дополнительный доход без финансового риска (если не учитывать возможные докупки с целью повторной регистрации на тот же турнир). В рамках турниров торговля ведется на специальном виртуальном депозите, отличном от реального счета.

Примечание: перед регистрацией в конкретном турнире следует ознакомиться с его условиями, так как они варьируются в зависимости от мероприятия.

Выводы

Подход, ориентированный на клиентов компании, обеспечил устойчивый успех платформы на международном рынке. Новички выбирают Binomo из-за простого интерфейса, демо-счета и минимальных требований к реальному депозиту. А с точки зрения более опытных трейдеров, главным преимуществом платформы выступают выгодные торговые условия, поддержка инструментов технического анализа и графического анализа, а также возможность участия в турнирах.

В завершение нашего обзора считаем нужным подчеркнуть, что финансовые операции на трейдинговой платформе Binomo могут быть связаны с повышенным уровнем риска. Поэтому при использовании реального депозита следует проявлять особую осторожность и не забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.



