Стратегия для бинарных опционов ASG GRAAL VOL SISTEM – это универсальная система, основанная на использовании тиковых объемов, уровней, построенных по профилю этих объемов, и дельте цены. Торговля по этой системе достаточно динамична и требует быстрого принятия решений, поэтому подходит только опытным трейдерам.

Прежде, чем приступать к изучению этой стратегии, необходимо иметь как минимум базовое понимание того, как работают горизонтальные объемы. Найти эту информацию можно в нашей статье – “Объемы в торговле бинарными опционами”.

Также обратите внимание, что стратегия ASG GRAAL VOL SISTEM является платной. Ознакомиться с содержанием пакета этой стратегии для торговли бинарными опционами можно совершенно бесплатно, скачав ее с нашего сайта и протестировав самостоятельно перед покупкой.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов ASG GRAAL VOL SISTEM

Установка стратегии для бинарных опционов ASG GRAAL VOL SISTEM

Индикаторы стратегии ASG GRAAL VOL SISTEM устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикаторов стратегии ASG GRAAL VOL SISTEM для бинарных опционов

Пакет со стратегией ASG GRAAL VOL SISTEM включает в себя четыре индикатора:

Индикатор кластеров;

Индикатор уровней;

Индикатор дельты;

Индикатор таймера.

Индикатор кластеров ASG_VOL_SISTEMS_GRAAL 2020-VOL-2 отображает тиковый объем внутри каждого из баров в виде кластеров, окрашенных в разные цвета в зависимости от проторгованного объема в каждом из них.

Каждые три пункта цены образуют отдельный кластер. По умолчанию самый малый объем в один тик окрашивается в ярко голубой цвет, объем от 35 до 50 тиков – в красный, а самый большой, превышающий 50 – в ярко розовый. Остальные кластеры имеют нейтральный цвет, слабо выделяющийся на фоне свечи:

Настройки позволяют изменить размер кластеров, их цветовую гамму, изменить масштаб графика, вывести на экран сетку кластеров и изменить количество баров для отображения:

Цифровые значения кластеров применяются в правилах торговой системы для бинарных опционов ASG GRAAL VOL SISTEM, поэтому в ней рекомендуется к использованию наибольший масштаб. При уменьшении масштаба цифры сливаются с друг другом, и показатели индикатора становятся слабо различимы.

Индикатор уровней (ASGVOLSISLEVV2.0) основан на профиле объемов за определенный период. Он отмечает ярко голубыми уровнями значения POC (point of control) и серыми уровни VAH (value area high) и VAL (value area low).

Настройки этого индикатора позволяют изменить количество баров, используемых для генерации уровней, заменить значение таймфрейма для построения профиля (Profile Timeframe), изменить процент для построения зоны стоимости в нем (VATPO Percent), продлить или сократить отражение уровней POC (ExtendedPocLines), а также настроить цвета и алерты:

Профиль строится на старшем таймфрейме, но используется на младшем в торговле бинарными опционами. Так, для торговли на M1 следует использовать M5 профиль, для M5 – профиль с 15-минутного таймфрейма и так далее (параметр Profile Timeframe).

Значение true в настройке ShowValueArea заменит серые уровни VAH и VAL на боксы, отражающие зону стоимости профиля:

Индикатор дельты (ASG_VOL_SISTEMS_GRAAL 2020-DELTA-1) отражает преобладание покупателей или продавцов на рынке. Зеленая растущая дельта означает силу покупателей, а красная падающая – продавцов:

Значимых настроек здесь нет, но вы можете поменять цветовую гамму подвальной панели дельты, изменить глубину истории для отображения и выбрать тип ее построения (по тикам или по пунктам):

Индикатор времени (ASG_VOL_SISTEMS_GRAAL 2020-Time) служит лишь вспомогательным инструментом. Он просто отражает время, оставшееся до закрытия текущей свечи, и не требует дополнительных настроек.

Правила торговли по стратегии ASG GRAAL VOL SISTEM для бинарных опционов

Несмотря на изобилие индикаторов и их настроек, правила торговли по стратегии ASG GRAAL VOL SISTEM для бинарных опционов достаточно просты. Тем не менее, ее использование рекомендуется только опытным трейдерам, потому что стратегия очень динамична. Сделки заключать здесь следует сразу при появлении сигнала, не дожидаясь окончания формирования свечи или какой-либо реакции цены на него.

На M1 таймфрейме базовые настройки не требуют вообще никаких изменений. Для торговли на других таймфреймах нужно указывать старший таймфрейм для построения профиля (Profile Timeframe) в индикаторе уровней перед началом торговли.

Существенно повысить прибыльность торговой системы можно совершая сделки в направлении тренда, и это мы будем использовать в правилах торговли по стратегии ASG GRAAL VOL SISTEM. Почему это так важно в торговле бинарными опционами, и как распознавать различные фазы рынка мы рассказываем в цикле статей:

Условия для покупки Call опциона в торговой стратегии ASG GRAAL VOL SISTEM будут следующими:

Рынок находится в восходящем тренде. Цена в первый раз ударила сверху об уровень. При касании уровня кластерный объем показал значение от 1 до 7. Дельта растет.

Если все условия соблюдены, следует сразу же покупать Call опцион с экспирацией в 1 свечу, не дожидаясь окончания формирования свечи или дополнительной реакции цены.

Условия для покупки Put опциона:

На рынке нисходящий тренд. Цена в первый раз ударила об уровень снизу. При касании уровня кластерный объем показал значение от 1 до 7. Дельта падает.

Можно покупать Put опцион с экспирацией в 1 свечу.

Открытие опциона Call

В данном примере мы видим, что на восходящем тренде цена подошла к свежему уровню сверху. При касании уровня, кластерные объемы показали значение меньше 7 (единицу), а дельта на отскоке от уровня повышалась. Соблюдения этих условий достаточно для покупки Call опциона на отскоке от уровня.

Открытие опциона Put

На нисходящем тренде цена ударила снизу о голубой, не тестировавшийся ранее уровень. Значение тикового объема в кластере меньше семи (3). Значения дельты снижаются. Значит, можно покупать Put опцион сразу на отскоке от уровня:

Заключение

Стратегия для бинарных опционов ASG GRAAL VOL SISTEM не подходит новичкам, так как требует одновременного отслеживания значений разных индикаторов и быстрой реакции на эту информацию. Также при работе по ней важно понимать, как работают объемы в торговле. Это позволит повысить эффективность этой стратегии.

Кроме этого, данная торговая система требует самостоятельного тестирования на демо-счету и тщательной проверки ожидаемой прибыльности. Как и в любой другой торговой системе, соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента поможет уберечь ваш депозит от нежелательных потерь, а для торговли мы рекомендуем выбирать надежного, проверенного партнера в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать бесплатно стратегию ASG GRAAL VOL SISTEM

Скачать

Попробовать на демо счете

Смотрите также:

Лучший брокер бинарных опционов

Живой график для бинарных опционов

Как заработать на бинарных опционах

Что делать если брокер не выводит деньги