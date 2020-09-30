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        От чего зависит цена криптовалют?

        От чего зависит курс криптовалют

        Курс обычных денег во многом определяется политикой государства-эмитента, тогда как криптовалюты построены на принципах децентрализации. В связи с этим, факторов, влияющих на курс криптовалют, существенно больше и поэтому торговля криптомонетами всегда связана с высоким риском, что в свою очередь может принести как быструю прибыль, так и быстрый убыток.

        Binance

        Что влияет на курс криптовалюты

        Считается, что показатели ВПП отдельной страны или мировой экономики, индексы потребительских цен, действия Центробанков и другие фундаментальные обстоятельства не сказываются на состоянии цифрового рынка, но в действительности эти факторы оказывают косвенное влияние на курс криптовалют. Например, в случае угрозы возникновения очередного кризиса, вызванного политическими решениями, трейдеры могут начать активно как скупать, так и распродавать криптовалюты, тем самым меняя их курс.

        Ценообразование на рынке криптовалют часто зависит и от заявлений крупных трейдеров или политиков. Так, после негативных высказываний, которые сделали Джордж Сорос, министр финансов Японии и ряд других известных лиц, курс Биткоина резко пошел вниз.

        Но несмотря на сказанное, есть несколько факторов, которые оказывают прямое влияние на курс криптомонет:

        • Экономические;
        • Технические;
        • Спрос и предложение.

        В группу экономических факторов входят:

        • Частота (активность) использования криптомонет в реальных финансовых операциях (например, покупка товаров);
        • Объем эмиссии;
        • Средний показатель количества совершенных сделок за день.

        смартфон и биткоиныБыла выявлена одна примечательная особенность, характерная для Bitcoin: чем чаще криптовалюту покупают на бирже, тем больше пользователей используют монету при покупке реальных товаров, но такая корреляция наблюдалась только до конца 2017 года.

        Часть экспертов заявляет, что курс криптовалют зависит от следующих факторов:

        • Действия регуляторов, которые стремятся найти способы контроля транзакций криптовалют (в том числе установление контроля над серверами, введение запретов или ограничений);
        • Проведение форков (разделение сети или внесение изменений) и иные технологические события, которые способны вызвать падение или рост курса;
        • Проблемы криптовалютных бирж (взлом, запрет деятельности и тому подобное);
        • Резкое изменение курса популярных криптовалют (в частности, Биткоина);
        • Уровень спроса со стороны трейдеров.

        Обеспечение криптовалют

        Под обеспечением условно можно понимать имущество, которое можно получить вместо приобретенного актива. У акций это недвижимость, рабочие инструменты и мощности производств компаний, а реальные деньги до 1970-х годов обеспечивались золотом.

        Но сегодня ситуация изменилась и курс у реальных денег плавающий, что и привело к созданию валютного рынка Forex, поэтому в случае мировых финансовых кризисов многие люди становятся в разы беднее, так как деньги обесцениваются. Но в действительности национальные валюты имеют обеспечение и курс рубля отчасти держится на своем уровне благодаря наличию в России крупных запасов полезных ископаемых.

        Криптовалюты не имеют даже такого обеспечения, так как это полностью цифровой актив, курс которого определяется, по сути, доверием к нему со стороны широкой аудитории. Однако разработчики пытаются искоренить данную проблему, что позволить устранить высокую волатильность и одним из решений этого вопроса стало появление стейблкоинов.

        bitcoin на фоне графикаДанные валюты жестко привязаны к определенному активу, то есть ее курс определяется ценой, установленной на другую криптовалюту или фиатные деньги. К числу стейблкоинов относится Tether (USTD), который привязан к американскому доллару, и сегодня данная монета входит в список 50 самых популярных криптовалют.

        Внедрение стейблкоинов, несмотря на описанные преимущества, идет в разрез с принципами технологии блокчейн (децентрализация, распределенность и независимость от стороннего влияния) и поэтому криптовалюты обеспечиваются только:

        • Размером расходов, которые идут на майнинг криптомонет;
        • Размером инвестиций в фермы для майнинга;
        • Размером комиссий, взимаемых за транзации криптовалют.

        Нужно отметить, что приведенные выше варианты обеспечения характерны для криптовалют, которые можно майнить, однако стоимость каждой цифровой монеты определяется в основном уровнем спроса и предложения на них.

        Разница в формировании курсов криповалют и реальных денег

        К главным отличиям в процессе формирования курса криптовалют относят следующее:

        • Фиатные деньги – это средство платежа, тогда как криптовалюты являются объектом для инвестиций;
        • Курс фиатных денег определяется и стабилизируется государством, а обращение национальных валют контролируется соответствующими органами;
        • На курс фиатных денег влияет политика государства, его финансовое положение, решения руководства и другие подобные факторы, от которых не зависят криптовалюты;
        • Благодаря децентрализации и независимости криптовалют влияние маркет-мейкеров на них сведено к минимуму.

        Ценнообразование – это сложный в понимании механизм, хотя для активов он одинаков и стоимость определяется тремя составляющими:

        1. Затраты на создание, производство и добычу;
        2. Рыночная стоимость актива;
        3. Оценочная стоимость актива.

        Можно ли предсказать изменение курса криптовалют

        биткоин в рукеПри краткосрочной и среднесрочной торговле криптовалютами можно использовать инструменты технического анализа, так как они давно уже доказали свою эффективность. Но предсказать изменение курса криптовалют в долгосрочной перспективе сложнее и многое зависит от инструментов, которыми пользуются трейдеры и инвесторы.

        Немалую роль в движении курса играют спекулятивные факторы, то есть цена криптовалют во многом определяется ожиданием рынка, а не действиями регулятора или политикой государства. Кроме того, движение курса напрямую зависит от характера новостей о криптовалютах и даже откровенные «вбросы» информации могут спровоцировать резкий рост или падение цены.

        Основные изменения курса Биткоина к доллару

        На протяжении практически 10-летней истории Биткоина его цена довольно много раз резко вырастала и снижалась:

        1. В 2013 году отметился первый скачок курса, когда цена Bitcoin в течение весны поднялась с 20 до 200 долларов. Произошло это из-за повышенного внимания к криптовалюте со стороны СМИ.
        2. В апреле того же года всего за несколько часов цена криптовалюты упала на 71%. Резкое снижение курса обусловила арест самой популярной на тот момент криптовалютной биржи.
        3. К осени 2013 года Биткоин вновь стал популярен у трейдеров, из-за чего цена криптовалюты превысила 1 тысячу долларов.
        4. В декабре того же года произошла корреляция, вследствие которой курс опустился до 500 долларов. Последнее падение отчасти объяснялось наплывом трейдеров-любителей, которые спровоцировали повышение цены и также в снижении курса сыграло решение китайских властей запретить Bitcoin.
        5. До осени-зимы 2017 года криптовалюта демонстрировала резкие скачки, но именно в этот период произошел второй в истории взлет популярности Биткоина, и цена криптовалюты превысила 19 тысяч долларов.

        Было много факторов, которые повлияли на такой стремительный рост цены:

        • Признание Bitcoin японскими властями;
        • Выход на криптовалютный рынок множества крупных хедж-фондов;
        • Активное проведение ICO;
        • Растущий спрос инвесторов;
        • Увеличивающаяся сложность майнинга.

        монеты биткоина и калькуляторНо уже в начале 2018 года ситуация кардинально изменилась и началась незначительная коррекция, после которой крупные эксперты финансового рынка высказались негативно в адрес Биткоина, что вместе с другими обстоятельствами привело к резкому падению цены, которая в определенный период опускалась ниже четырех тысяч долларов.

        Почему курс криптовалюты на разных биржах отличается

        Цена криптовалюты определяется в соотношении между спросом и предложением, то есть, чем больше первый показатель, тем выше курс, и наоборот, поэтому цена будет расти до тех пор, пока все выставленные ордера на покупку криптовалюты не закроются. После этого наступает коррекция, то есть на рынок выходят трейдеры, которые не успели распродать криптовалюту и ее курс начинает падать до тех пор, пока не закроются все ордера. В связи с этим бирже используют так называемый стакан цен, который позволяет трейдерам оценивать уровень спроса и предложения.

        Описанный характер формирования курса объясняет, почему стоимость криптовалют отличается на разных биржах. Например, на одной площадке спрос на Bitcoin может быть гораздо выше, чем на другой, вследствие чего на первой стоить он будет дороже.

        Заключение

        Мнения инвесторов, политиков и экономистов разнится, и одни считают, что только поставщики видеокарт и оборудования для майнинга могут заработать на криптовалюте, а все остальное – это не более чем обычный мыльный «пузырь» или финансовая пирамида. Другие же утверждают, что за криптовалютами будущее и такая повышенная волатильность, это лишь временное явление. Поэтому перед тем, как инвестировать в криптовалюту, стоит разобраться, почему меняется ее курс и что влияет на него сильнее всего, и только потом инвестировать реальные деньги.

        Binance

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        Биткоин – лучшая инвестиция десятилетия

        Живой график криптовалют

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        Комментарии

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        tirant
        tirant
        Крипта очень сильно зависит от новостей, так как ни к чему не привязана, и ни чем не обеспечена.
        tirant, Картельный сговор если короче. Некоторая крипта или монеты держатся благодаря Маску. Вернее его высказываниям.
        Артур, Это вы про Dogecoin? Ну да, согласен, есть такое.)))
        19 мая 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Крипта очень сильно зависит от новостей, так как ни к чему не привязана, и ни чем не обеспечена.
        tirant, Картельный сговор если короче. Некоторая крипта или монеты держатся благодаря Маску. Вернее его высказываниям.
        19 мая 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Крипта очень сильно зависит от новостей, так как ни к чему не привязана, и ни чем не обеспечена.
        tirant, В ваших словах есть доля правды. Дело в том что не только криптовалюта зависит от новостей. Есть еще много активов которые чувствительны к новостному фону.
        05 мая 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Крипта очень сильно зависит от новостей, так как ни к чему не привязана, и ни чем не обеспечена.
        04 мая 2023
        Ответить
        Xannerot
        Очень много качественной информации на сайте **, на нем предоставлена информация о криптовалюте, обзоры криптобирж, обменников, криптовалют, платежных систем, составлены рейтинги лучших из них. Пишется всё на сайте на доступном, понятном языке, рекомендую.
        22 ноября 2021
        Ответить
        БиткоинТрейдер
        БиткоинТрейдер
        торгуют же люди и внутри дня, и среднесрок и инвестирование, так что предсказать цену крипты не сложно, главное с умом подходить.
        01 октября 2020
        Ответить
        Robot
        Robot
        если крипта не уйдет, рано или поздно станет как другие активы и волатильности не будет точно, а значит и курс будет легче предсказывать
        01 октября 2020
        Ответить
        Наташа
        торгуют же люди и внутри дня, и среднесрок и инвестирование, так что предсказать цену крипты не сложно, главное с умом подходить.
        бинарными тем более торгуют некоторые
        01 октября 2020
        Ответить
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