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        Основные индикаторы для технического анализа

        Основные индикаторы для технического анализа

        Данное видео познакомит Вас с основными индикаторами технического анализа, расскажет о принципах их работы и покажет какие сигналы они могут давать.

         

        PO

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        Комментарии

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        Аркадий Михайлович Мащенко
        Аркадий Михайлович Мащенко
        И что с 2017 года больше не кого не было на этом сайте???
        09 августа 2020
        Ответить
        Виктор Андриенко
        Виктор Андриенко
        Давно искал подобное видео с таким разбором, вы как всегда на шаг впереди!
        26 декабря 2017
        Ответить
        Александр
        Александр
        Немного устарело видео,но для новичков в самый раз,рекомендую
        28 сентября 2017
        Ответить
        Рузанна
        Рузанна
        Познавательноe видео, вроде все доступно понятно, а на деле .... Короче, решила торговать по сигналам WinOptionsignals (-:
        24 июня 2016
        Ответить
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