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        Как верифицировать счет в компании FiNMAX

        Верификация счета у брокера бинарных опционов FiNMAX

        Верификация счета FiNMAX Процедура верификации у брокеров бинарных опционов уже давно принята во всем мире и считается обычным делом для любого человека. Используется она для того, чтобы свести на минимум возможность мошенничества, отмывания денег и финансирования террористической деятельности. И как уже понятно, пользуются данной процедурой чаще всего в банки и финансовые организации. Компании, которые не имеют никаких лицензий, могут сами диктовать правила себе и своим клиентам, но так как брокер бинарных опционов FiNMAX работает с лицензиями от регуляторов, верификация является обязательном условием. Этого требует регуляторы, дабы предотвратить манипуляции, о которых писалось выше. И при это не важна сумма депозита, верифицировать счет придется даже с капиталом в $10.

        Для чего нужно проходить верификацию у брокера бинарных опционов FiNMAX?

        Проходя верификацию, вы идентифицируете свою личность. Одной из первых и самых важных причин прохождения верификации является отсеивание несовершеннолетних и жителей государств, которым запрещено вести финансовую деятельность в европейских странах.

        Компания FiNMAX старается бороться с отмыванием денег максимально эффективно, так как соблюдает правила политики AML. Вот некоторые важные пункты из этих правил:

        • Данные о клиенте должны быть подтвержденными.
        • Данные о клиенте должны быть сохранены.
        • Все клиенты компании, проходящие верификацию, проверяются в международном террористическом списке.
        • Каждый клиент информируется о том, что его данные будут использованы для подтверждения личности.
        • Все финансовые операции клиентов будут отслеживаться.
        • Денежные переводы от третьих лиц, будь то наличные или безналичные, не принимаются компанией.

        При соблюдении таких пунктов случаи отмывания денег и многое другое почти невозможны. Кроме этого, брокер бинарных опционов FiNMAX позволяет выводить прибыль лишь тем способом, с помощью которого и пополнялся счет.

        Самой же главной причиной верификации является обеспечение безопасности средств и транзакций клиентов на счетах брокера. Выводить средства со счета можно только с верифицированных счетов, что дает дополнительную безопасность.

        Какие виды документы нужны для верификации счета брокера бинарных опционов FiNMAX?

        FiNMAX VerificationДля верификации счета в компании FiNMAX потребуется такой пакет документов:

        • Удостоверение личности. Подойдет обычный гражданский паспорт, а точнее скан-копия первой страницы с номером и страницы прописки. Кроме обычного паспорта подойдут водительские права или загранпаспорт.
        • Для подтверждения адреса проживания потребуется также сделать скан-копию квитанции об оплате коммунальных услуг за последние 3 месяца. Подойдет оплата как за интернет, так и за телефон, газ, воду и так далее. Выписка по какому-то из счетов из вашего банка тоже подойдет, но срок потребуется за последние 6 месяцев, и с обязательным указанием ваших данных, как в паспорте.
        • Если вы планируете пополнять счет с помощью именной карты, то ее тоже необходимо будет верифицировать. Нужно будет сделать скан-копию передней и задней стороны. Первые двенадцать цирф карты можно закрыть, и обязательно потребуется закрыть cvv-код на задней стороне карты.
        • Если планируете пополнять счет не именной картой, то верификация будет намного проще. Потребуется сделать скриншот вашего личного кабинета онлайн-банкинга. Все те же цифры можно будет скрыть, оставив 4 последние и обязательно нужна будет адресная строка онлайн-банкинга.
        • И последнее, что потребуется, это заполнить документ о пополнении баланса. Делается это вручную, потом так же сканируется или фотографируется и отправляется электронным письмом.

        Все скан-копии документов должны быть обязательно цветными и качественными, чтобы на них был видно любую информацию. За компанией остается право потребовать дополнительные документы, если вдруг возникнут какие-либо несоответствия или вопросы.

        Пошаговая инструкция для верификации счета у брокера бинарных опционов FiNMAX

        Отзывы трейдеров и клиентов компании на форумах и различных сервисах говорят о том, что процесс верификации в компании FiNMAX достаточно быстр, но часто задаются вопросы касательно пошаговой инструкции для прохождения верификации.

        Итак, краткая пошаговая инструкция:

        1. Соберите все необходимые документы, перечисленные выше. Это не обязательно должны быть скан-копии, можно сделать качественные фотографии. Файлы документов должны быть определённых форматов, таких как jpeg, jpg, png, gif, pdf, tiff, а общий объем всех документов не должен быть выше 8 мб.
        2. После того, как все документы готовы, их необходимо отправить на проверку брокеру. Можно отправить их по электронной почте на адрес support@finmaxbo.com, а можно загрузить в личном кабинете.

        Если в электронной почто все предельно просто, то с личным кабинетом некоторые клиенты могут сразу не разобраться. Для начала вы должны быть зарегистрированы и авторизоваться в личном кабинете.

        После авторизации необходимо будет открыть меню и выбрать раздел «Настройки счета».

        Настройки счета FiNMAX

        В открывшемся разделе выберите вкладку «Загрузка».

        Загрузка документов для FiNMAX

        Тут вы можете выбрать категорию документа и добавить комментарий, а также выбрать нужные файлы. После добавления файлов кнопка «Загрузка» станет активна, и вы сможете загрузить документы.

        После отправки документов нужно дождаться проверки ваших документов отделом безопасности. К сожалению, конкретных сроков прохождения верификации нет, так как все случаи индивидуальны. Обычно этот процесс занимает от 1 до 3 дней.

        Можно ли отказаться от верификации счета у брокера бинарных опционов FiNMAX?

        Большинство клиентов компании не хотят тратить время на прохождение верификации, так как считают это пустой тратой времени. Но для полноценной торговли бинарными опционами и для вывода прибыли пройти верификацию необходимо каждому трейдеру. Без верификации брокер просто не выведет ваши средства, и это прописано в регламенте. Поэтому если вы планируете торговать с помощью брокера бинарных опционов FiNMAX, то верификация обязательна.

        Заключение

        Как видно, пройти верификацию в компании FiNMAX довольно просто. Единственная сложность может возникнуть при сборе нужного пакета документов, но это всегда лишь вопрос времени. И так как верификация прежде всего необходима для более полноценной защиты ваших средств, тянуть с ее прохождением не стоит.

        А если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться в поддержку на сайте брокера или заказать там же обратный звонок.

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        Комментарии

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        Option Bull
        Option Bull
        Так как этот брокер закрылся, я принял решение перейти на торговую площадку Квотекс, потому что мне она показалась более открытой и дружелюбной к новичкам, ведь начальный депозит в ней составляет всего 10$, а также в ней есть множество обучающих материалов по трейдингу на бинарных опционах.
        15 февраля 2023
        Ответить
        Max
        Max
        Лично я сразу верификацию прошла, так как по опыту знаю, что при любом раскладе сней у тебя больше привилегий и меньше вопросов к тебе)
        Кира, Согласен, после прохождения верификации надежнее. Главное - собрать все необходимые документы.
        23 марта 2021
        Ответить
        Патриот
        Патриот
        Верификация есть во всех нормальных компаниях. И то что просят ваши документы, это наоборот хорошо. Вот когда ничего не просят, стоит задуматься, а легально ли ребята работают?
        05 февраля 2020
        Ответить
        Геннадий
        Геннадий
        Единственная фигня с верификацией этой, что ждать долго, а торговать то руки чешутся)) но без нее в финмаксе все равно депо не вывести, так что приходится терпеть и ждать
        05 февраля 2020
        Ответить
        Кира
        Лично я сразу верификацию прошла, так как по опыту знаю, что при любом раскладе сней у тебя больше привилегий и меньше вопросов к тебе)
        05 февраля 2020
        Ответить
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