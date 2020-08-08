    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        HMA

        Индикатор HMA

        Индикатор для бинарных опционов HMA является аналогом индикатора SMA, но при этом имеет более усовершенствованный алгоритм построения, что дает еще более лучшие результаты при его использовании.

        Hull Moving Average можно использовать на любом рынке, и торговать при помощи него сможет даже новичок, так как данная версия индикатора меняет цвет «мувинга» в зависимости от роста или падения цены, и также имеет алерты, благодаря которым можно покупать опционы.

        Индикатор HMA

        Характеристики индикатора HMA

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-H4.
        • Экспирация: 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: HMA.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Binarium.

        Установка индикатора Hull Moving Average в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Индикатор HMA имеет различные настройки, которые позволяют настраивать как сам «мувинг», так и его визуальную часть:

        Настройки индикатора HMA

        Но стоит отметить, что стандартные настройки являются довольно точными и в большинстве случаев сигнализируют о развороте почти в самом его начале.

        Но если в торговле бинарными опционами будут использоваться несколько Скользящих Хала, то тогда настройки стоит подбирать в зависимости от тайм фрейма и инструмента.

        Правила торговли и описание индикатора HMA

        Так как индикатор HMA для бинарных опционов является трендовым, то прежде чем начинать торговлю по нему, стоит знать, что такое тренд и как его определять, а также то, как определять фазы тренда. И немаловажным будет понимать, что такое бычий и медвежий тренд. Конечно же данные темы не являются обязательным к изучению, но благодаря их полному пониманию можно будет достичь намного более лучших результатов в торговле бинарными опционами.

        Алгоритм работы Скользящей Хала заключается в том, чтобы усреднить стандартную SMA, используя при этом не сам период «мувинга», а специальную формулу расчета. Благодаря этому скользящая становится более «чувствительной» к ценовым изменениям и дает более точные результаты:

        Сравнение SMA и индикатора HMA

        И на изображении выше можно видеть, как Скользящая Хала и стандартная SMA с одинаковым периодом показывают абсолютно разные значения, но при этом Hull Moving Average определяет не только малые коррекции, а и более сильные движения, тогда как SMA запаздывает и во время слабых, и во время сильных движений.

        Прежде, чем начинать использовать индикатор HMA, стоит узнать о его минусах, которые, к сожалению, в нем имеются. Первым минусом индикатора Hull Moving Average является то, что он может завышать среднее значение цены, когда на самом деле оно таковым не является. Поэтому если покупать опционы на каждом сигнале, то некоторые сделки могут себя не оправдать, так как сигналы окажутся ложными, тогда как другие наоборот будут очень точными.

        Вторым минусом является то, что сигналы после пересечения нескольких Скользящих Хала часто будут ложными, так как в них нет элемента запаздывания, который присутствует в стандартных «мувингах»:

        Ложные сигналы индикатора HMA

        И как можно видеть, немало сигналов с пересечениями являются ложными и буду приносить убыток при таком использовании.

        Если говорить о правилах торговли по индикатору HMA, то благодаря встроенным в него сигналам они являются элементарными, и для покупки опциона Call нужна стрелочка, направленная вверх, а для опциона Put нужна стрелочка, направленная вниз.

        Также индикатор оснащен алертами, которые оповещают трейдера в момент появления сигнала:

        Алерты индикатора HMA

        Примеры торговли с помощью индикатора Hull Moving Average

        Примеры, которые будут рассмотрены далее, помогут более точно понять, когда же стоит покупать опционы при торговле по индикатору Hull Moving Average, так как использовать стоит не все сигналы.

        Открытие опциона Call

        На изображении ниже можно видеть, что тренд восходящий, а значит стоит рассматривать только сигналы для опционов Call, и после появления сигнала покупать опцион можно с экспирацией в пять свечей:

        Опцион Call и индикатор HMA

        И также стоит обратить внимание на то, что после появления сигнала обязательно стоит дождаться закрытия сигнальной свечи.

        Открытие опциона Put

        Ситуация с нисходящим движением точно такая же. Появляется сигнал, после чего стоит дождаться закрытия свечи и покупать опцион Put с экспирацией в пять свечей:

        Опцион Put и индикатор HMA

        Заключение

        Как можно видеть, индикатор HMA может генерировать точные сигналы для торговли бинарными опционами даже со стандартными настройками, особенно если использовать их по тренду. Но чтобы получать максимальную прибыль от использования данного индикатора, стоит потратить время и подобрать настройки, которые подойдут как под стиль торговли трейдера, так и под торгуемый инструмент. Также не стоит забывать о том, что перед началом торговли на реальном счету правильным подходом будет поторговать на демо, чтобы понять, как работает индикатор и чего от него стоит ожидать в будущем.

        Также нельзя забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они позволяют получать прибыль несмотря на убыточные сделки благодаря грамотному управлению. И не менее важным в торговле является надежный брокер, которого можно выбрать в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать шаблон и индикатор HMA

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Смотрите также:

        Стратегии торговли для бинарных опционов

        Книги по трейдингу

        Актуальные бонусы и промокоды на 2022 год

        Официальные брокеры бинарных опционов в России

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Богдан
        Богдан
        И хорошо что в настройки не надо лезть.
        23 августа 2023
        Ответить
        Inokentiy Norman
        Inokentiy Norman
        Cпасибо за хала именно за эту, потому что она с алертами уже настраиваешь и видишь где были бы входы, а без сигналов сложнее историю проверить
        05 февраля 2021
        Ответить
        ТрейдерБО
        ТрейдерБО
        Я вообще удивлен, что индикатора HMA не было у вас на сайте, это ж скользящая хала, которую знают все и она давно уже существует)
        08 августа 2020
        Ответить
        Мистер график
        Мистер график
        давно пора было сделать статью про мувинги хала, а то sma была, а этот опоздал))
        08 августа 2020
        Ответить
        Хиппи
        Спасибо, будем смотреть. возможно будет хорошей заменой старым машкам, а может наоборот уступить во всем
        08 августа 2020
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!