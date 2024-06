Calificación de corredores de Forex y opciones binarias 2024. Opiniones de los usuarios

Nuestra calificación detallada de opciones binarias y corredores de Forex fue creada para ayudarlo a tomar la decisión correcta al elegir un corredor confiable para operar.

Desde 2011, el comercio en los mercados financieros ha ido ganando impulso en Rusia y, con el tiempo, cada vez hay más partidarios de invertir en valores. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de cada tres personas invierte fondos libres en acciones y otros valores. Y gracias a la aparición de una herramienta como las opciones binarias, cada persona tiene la oportunidad de empezar a ganar dinero adicional operando en los mercados financieros.

Como todo el mundo sabe, el comercio de opciones binarias, acciones, CFD o pares de divisas en Forex se realiza a través de corredores. En Rusia, los primeros corredores de opciones binarias comenzaron a aparecer en 2011 y, por lo tanto, este mercado puede considerarse bastante joven. En la Federación de Rusia, los comerciantes dan preferencia a los corredores centrados en el público de habla rusa. Estos corredores de opciones binarias tienen oficinas de representación en los países de la CEI, soporte en línea en ruso, sitios web rusificados y, en la mayoría de los casos, estas empresas están reguladas por el Centro de Mercados Financieros.

Las principales ventajas de las opciones binarias y los corredores de Forex de la calificación 2024

Estos son los beneficios de trabajar con corredores de nuestra calificación de 2024:

La posibilidad de recargar una cuenta comercial real con rublos rusos y, por lo tanto, no hay conversión para el cambio de moneda.

Cuentas comerciales en rublos y, por lo tanto, no es necesario utilizar dólares o euros, ya que las ganancias se retirarán en rublos.

Chats en línea y soporte en ruso, ya que en los países de la CEI y en Rusia el 99% de los comerciantes hablan ruso y, por lo tanto, cualquier problema se puede resolver fácilmente.

Dado que las cuentas comerciales están en rublos, cualquier activo se puede comprar con rublos (por ejemplo, opciones binarias o acciones rusas).

En las principales ciudades de Rusia y los países de la CEI están abiertas las oficinas de empresas de nuestra calificación de opciones binarias y corredores de Forex, que puede visitar y comunicarse personalmente con gerentes, consultores y ejecutivos.

Para depositar y retirar fondos, cada corredor tiene los sistemas de pago y billeteras electrónicas más populares y populares.

Fiabilidad y reguladores de los corredores de opciones binarias en Rusia y en el extranjero en 2024

En Rusia actualmente no existen leyes que puedan oficializar el trabajo de los brokers de opciones binarias. Lo mismo puede decirse de los brokers de Forex. Por tanto, todos los brokers registran sus empresas en zonas offshore, donde existe un marco legal para esta actividad y los impuestos son varias veces más bajos.

Para garantizar que los corredores no engañen a sus clientes, se han creado organismos reguladores comerciales para controlar el trabajo de los corredores. No todos los corredores tienen regulación ya que no es fácil de obtener. Además de los documentos, también es necesario pagar tasas y crear un fondo de reserva en el que se guardarán los fondos para los pagos a los comerciantes afectados.

Los principales reguladores en este momento son:

TSROFR (Rusia).

CySEC (Chipre).

FCA (Reino Unido).

TsROFR es una organización comercial que regula a los corredores que operan en Rusia. Este regulador se ha consolidado desde hace mucho tiempo entre los comerciantes y las empresas. Además, este regulador tiene un fondo de 20.000 dólares por cada corredor al que le expide una licencia. Esto permite pagar una compensación a aquellos clientes de la empresa que sufrieron acciones controvertidas con el corredor.

CySEC es una organización chipriota que es ligeramente superior a la anterior en términos de fondo fiduciario y de garantía. Los operadores de Forex confían más en este regulador, ya que son los corredores de Forex los que con mayor frecuencia están regulados por el regulador de Chipre.

La FCA es la organización más seria de las tres representadas. Los requisitos de este regulador para los brokers son muy altos y es bastante difícil obtenerlo, por lo que casi siempre es un indicador de confiabilidad. Este regulador es una organización oficial en el Reino Unido y es por eso que el nivel de confianza de los comerciantes en la FCA es muchas veces mayor que en otros.

Si un corredor no tiene ninguna licencia, entonces no debes confiar en él, ya que lo más probable es que esta empresa no sea honesta con sus clientes. Estos intermediarios no tienen nada que perder y pueden infringir las leyes con impunidad. Y aquellos corredores de opciones binarias y Forex que tienen una licencia corren el riesgo de recibir una gran multa y estar sujetos a sanciones por parte del regulador, encontrándose en la lista negra de corredores.

¿A qué corredores de opciones binarias debería prestar atención en 2024?

Algunos comerciantes temen que los corredores centrados en los países de la CEI no sean fiables. Y si comienza a operar con opciones, pares de divisas Forex o contratos CFD, las empresas harán todo lo posible para "evitar" que los clientes ganen dinero. Por lo tanto, vale la pena prestar atención a los corredores con licencia de los reguladores mencionados anteriormente.

También es importante la disponibilidad de soporte en ruso, una plataforma conveniente y comisiones bajas. Después de todo, si decide intentar operar con un depósito mínimo de $10, las grandes comisiones harán que el comercio no sea rentable.

Si todavía tiene dudas sobre qué corredor elegir, nuestra calificación de corredores de opciones binarias y Forex lo ayudará a decidir y comenzar a trabajar con corredores rentables, autorizados y probados.

Conclusión

La calificación de opciones binarias y corredores de Forex 2024 puede ser una excelente ayuda para elegir un corredor confiable y probado. Lo principal es no olvidar revisar personalmente todas las empresas para evaluar el trabajo y el servicio, ya que elegir un broker es un paso muy importante antes de iniciar este difícil negocio.