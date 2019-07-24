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        Цифровая валюта Libra от Facebook что это? Какая польза для криптовалют

        Цифровая валюта Libra от Facebook что это? Какая польза для криптовалют

        Пока все крипто-инвесторы ждут роста альткоинов, в финансовом мире произошло невероятное событие, по своему масштабу для всех криптовалют в целом.

        Фейсбук и криптовалютаПримерно два месяца назад Facebook объявили о запуске своей криптовалюты Libra, целью которой было дать доступ к банкам людям возле которых банков нету и при этом значительно снизить комиссии на международные переводы. Данная цель очень полезна для всех пользователей, не только для крипто инвесторов, при этом очень благая. Facebook забирает себе нишу международных переводов и затем будет получать комиссию с каждой транзакции в своей сети именно так все выглядит для обычных людей. Но то что вы прочитаете дальше полностью перевернет ваше восприятие этого процесса.

        С появлением криптовалюты Libra куда пользователи Facebook будут заводить реальный фиат (традиционные валюты RUB, USD, EUR…) фейсбуку, а Facebook будет им выдавать оцифрованный токен Libra, тут как бы все понятно обычный stablecoin, но вот в чем подвох.

        Что будет с полученными фиатами

        Знаете ли вы что потом будет с этими фиатными деньгами? Куда их Facebook засунет на какой счет и что он с ними будет делать именно на этом этапе?

        Именно в ответе на эти вопросы и раскрывается тайный секрет Libra. Фиат который пользователи заводят фейсбуку, Facebook будет покупать краткосрочные казначейские облигации США, то есть пользователи по всему миру теперь будут поневоле инвесторами в госдолг США.

        LibraЦифровая валюта Libra – это махина по привлечению капитала и спроса в госдолг. То есть и мало того, что правительство сидят в их госдолге, и мало того, что фонды корпорации сидят в их госдолге, так они теперь еще и рядовых физлиц решили туда нагнать.

        Но а для тех, кто не понимает, что им в итоге это даст, если будут держать их банды люди, они смогут печатать и увеличивать потолок своего госдолга еще, пока есть те, кто его держит.

        Но и это не все, каждый пользователь который покупает эти монеты, передает данные Facebook-у о том, что он купил coin в fiat и потом этот coin можно переводить и торговать на крипто биржах.

        И скорей всего, но этом этапе перевода на криптобиржу будут дальше передаваться данные, кто что и сколько купил какого коина за счет libre. Соответственно завесы анонимности с пользователей будет очень сильно спадать и это просто гениальный стратегический ход.

        Флаг и доллар СШАДавайте еще перечислим преимущества которые это дает:

        1-ое – 2 миллиарда пользователей теперь держатели госдолга поневоле.

        2-ое – Facebook становится монополистом на рынке международных переводов.

        3-е – это оцифровка доллара и навязывание его пользователям самой большой сетью в мире и самого продвинутого платежеспособного и работающего населения планеты.

        То есть любые спекуляции на теме того что Libra не выйдет или что там приостановил кто-то ее выпуск это лишь спектакль. Cлишком многое на кону, криптовалюту Libra обязательно выпустят!

        Влияние на другие криптовалюты

        А теперь остается задаться вопросом, что получают криптовалюты с этого процесса?

        Как минимум это массовое внедрение и упоминание темы криптовалют, плюс появление законодательства не только в США, но и в тех странах, в которых криптовалюта будет фигурировать. далее когда она выйдет фонды и управляющие и другие финансовые институты они более серьезно начнут относиться к теме криптавалют и соответственно более охотно в них инвестировать. Невооруженным глазом видно, что мировая финансовая система меняется и будущее за криптовалютами, поэтому сейчас вероятно самое время инвестировать в криптовалюты, пока цены не на своих пиковых значениях.

        Binance

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