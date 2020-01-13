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        Биткоин - спрос на фьючерсы продолжает расти

        Спрос на фьючерсы Биткоина вырос с начала 2020 года

        Опционы на БиткоинНа прошлой неделе наблюдался всплеск объема торговли фьючерсами на Биткоин и запуск опционов на CME.

        Согласно отчету Bitcoin.com, объемы торгов на фьючерсных рынках с BTC значительно увеличились с начала года и могут продолжать расти до конца 2020 года.

        Что же движет рынки выше? С одной стороны, были некоторые предположения, что значительная часть недавнего увеличения объемов торгов на CME может быть связана с запуском опционов на фьючерсные контракты BTC.

        Действительно, в заметке, цитированной Bloomberg в субботу, 11 января, группой аналитиков из JPMorgan Chase, возглавляемой Николаосом Панигирцоглу также указал, что «за последние годы активность базового фьючерсного контракта CME значительно возросла».

        Панигирцоглу также отметил, что открытый интерес увеличился на 69% с конца 2019 года, и что число крупных держателей открытых акций увеличилось. «Эта необычайно сильная активность в последние несколько дней, вероятно, отражает высокие ожидания участников рынка опционных контрактов».

        Открытый интерес по фьючерсам на Bitcoin был 5.400 контрактов 7 января, что на 69% больше, чем в конце 2019 года.

        Биткоин открытый интерес

        Согласно «Отчету о фьючерсной активности CME» от Ecoinometrics, «сильный объем торгов и открытый интерес остаются выше среднего по сравнению с прошлыми месяцами».

        Биткоин статистика

        Объемы торгов Биткоином на Bakkt также показывают восходящую динамику с начала года.

        Между тем, текущий для Bakkt рекорд по количеству фьючерсных контрактов, проданных в течение суток, по-прежнему сохраняется за 18 декабря 2019 года, когда было продано 6601 контракт на сумму $47 300 000. Тем не менее, объем торгов 7 января не сильно отставал: было продано 4823 контракта на общую сумму $40 750 000.

        В тот же день данные аналитической компании Skew также показали огромный всплеск объемов по разным криптовалютным биржам, на которых ведется торговля BTC.

        Биткоин Биржи

        Кроме того, средний объем торгов на Bakkt в течение второй недели года был все время выше по сравнению с декабрем 2019 года.

        Статистика Bakkt

        Объем спотового рынка Bitcoin также вырос в цене

        Спотовые рынки Bitcoin также показали бычьи настроения с начала года.

        Действительно, в четверг, 9 января, маркетинговая исследовательская фирма Arcane Research опубликовала отчет, в котором отмечается значительное улучшение объемов спотовых торгов BTC в течение второй недели года.

        Согласно отчету, в котором использовались рыночные данные Bitwise Asset Management, «средний реальный объем торговли за 7 дней демонстрирует хорошую динамику после тревожно низких уровней в праздничные дни. Восстановление со 192 миллионов долларов 1 января до 1.5 миллиарда долларов 8 января».

        В то время как данные о реальном объеме торговли за 7 дней недоступны для дней, следующих за 8 января, данные по объему торговли за 24 часа показывают увеличение с 18.5 миллиардов долларов США 1 января до 22.1 миллиардов долларов США на сегодняшний день.

        Это увеличение объема торгов на спотовом рынке сопровождалось повышением цены с начала года - 1 января цена Биткоина составляла около $7 200. По состоянию 13 января цена выросла примерно до $8 140.

        Биткоин график

        Binance

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        Александр Биткоин
        Александр Биткоин
        Выросли из-за Ирака 100%, но главное что не упали сразу же, значит и правда не манипуляция. цена держится.
        13 января 2020
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        Альбина
        Альбина
        Другая крипта тоже подросла, что радует. а то биткоин я не держу)) а эфир есть в портфеле
        13 января 2020
        Ответить
        Оксана
        все туземун никак не настанет, но вдруг это начало?)
        13 января 2020
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