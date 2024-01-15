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        5 лучших книг по торговле бинарными опционами

        5 лучших книг по торговле бинарными опционами

        В мире не существует человека, который с первой сделки стал бы профессиональным трейдером. Это касается не только рынка бинарных опционов и Форекс, но и любой другой торговой площадки, на которой заключаются сделки по покупке и продаже различных финансовых инструментов.

        Чтобы добиться хорошего результата в такой сложной сфере, как трейдинг бинарными опционами, необходимы большое терпение, упорство и конечно же знания. Без самообразования и систематической работы над ошибками ваши шансы на успех будут стремиться к нулю. Но где получить так необходимую информацию? Ответ очевиден – в книгах.

        Сегодня этот источник информации не заслуженно отошел на второй план. На первое место вышли социальные сети, сайты и мессенджеры. Современный мир неумолимо диктует свои правила. Однако, большая часть рыночных постулатов и закономерностей, выявленных спекулянтами, торговавшими по котировочной ленте еще в 30-х годах прошлого века, остаются актуальными и сегодня.

        Мы составили для вас рейтинг самых ценных, с нашей точки зрения, книг, посвященных торговле бинарными опционами. Мы уверены, что они будут полезны не только новичкам, но и тем, кто на рынке уже не первый год.

        Содержание:

        Книга «Как торговать бинарными опционами»

        Начнем мы свой рейтинг с книги бывшего советника по торговле сырьевыми товарами и независимого трейдера с 20-летним стажем - Дана ДеЧекко "Как торговать бинарными опционами".

        обложка книги по бинарным опционам

         

         

        Автор:

        Дана ДеЧекко Дана – профессиональный трейдер, зарегистрирован в CFTC и является членом Национальной фьючерсной ассоциации США (NFA).

        ДеЧекко опирается в своей торговле на технический анализ, используя разные методы построения графиков для прогнозирования будущего ценового движения.

        Зная, как функционируют рынки акций, опционов, фьючерсов и форекса, он находит закономерности в межрыночном анализе, которые впоследствии использует для принятия решений о покупке бинарных опционов Call и Put.

        В книге «Как торговать бинарными опционами» рассказывается о том, как совершать сделки на площадке Nadex, дается описание того, что из себя представляет торговля относительно новым для финансовых рынков инструментом, а также приводятся примеры сделок самого Даны.

        Отзывы реальных читателей на книгу «Как торговать бинарными опционами»:

        отзыв на книгу

        Книга «ТРЕЙДИНГ: бинарные опционы для начинающих, стратегии бинарных опционов, бинарные опционы для продвинутых, основы бинарных опционов»

        Следующая книга в нашем списке – полноценное руководство от Джордана Сайкса «ТРЕЙДИНГ: бинарные опционы для начинающих, стратегии бинарных опционов, бинарные опционы для продвинутых, основы бинарных опционов»

        обложка книги по трейдингу.

        Автор:

        Джордан Сайкс Опытный трейдер Джордан Сайкс в своей книге делится с читателями практическими приемами работы на рынке БО. По словам самого Сайкса его цель — открыть разум читателя, дать ему четкое понимание бинарных опционов и придать смелости отправиться в путешествие к новым высотам мастерства. Как говорит Сайкс, существует очень много способов заработать деньги, но многие просто не знают с чего начать. 

        Книга «Трейдинг» состоит из 4 частей. В первой раскрываются основные понятия рынка бинарных опционов, ключевые концепции и простые выигрышные торговые стратегии, которые помогут новичкам бинарных опционов освоить для себя новый вид заработка.

        Во второй части Сайкс уже делится секретами более продвинутых техник: гамма-скальпинга, использования Pivot-уровней, авторской стратегией «Забор», стратегией на основе уровней Фибоначчи, раскрывает особенности построения защитных позиций, а также делится секретами мани-менеджмента и грамотного управления рисками торговли. Использование одновременно нескольких таймфреймов для поиска наиболее надежных точек входа также входит в этот раздел.

        В третей части своей книги «Трейдинг» Джордан раскрывает перед читателями особенности применения технического анализа и более продвинутых методов торговли, а также подробно описывает стратегии спекуляций с разным инвестиционным горизонтом: от ультракраткосрочного скальпинга, до долгосрочных сделок с большими сроками экспирации бинарных опционов.

        Финальная пятая часть книги посвящена разбору фундаментальных методов прогнозирования рынка и их совместного применения с техническим анализом. В завершении автор делится с читателями любимыми свечными паттернами, обладающими высокой вероятностью прогноза ценового движения в определенную сторону.

        Книга однозначно заслуживает вашего внимания, о чем свидетельствуют и реальные отзывы:

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        Книга «Call или PUT: как я получаю прибыль, используя бинарные опционы»

        Каждому, кто хочет по-настоящему разобраться с бинарными опционами рекомендуем почитать книгу Денниса Престона «Call или PUT: как я получаю прибыль, используя бинарные опционы».

        обложка книги call или put

        Автор:

        Деннис Престон Деннис Престон обладает уникальной способностью - доносить до своего читателя сложные трейдинговые концепции простым языком. Его книги читаются на одном дыхании. Настолько просто и ясно автор излагает свои мысли.

        Престон не только пишет очень хорошие книги по торговле на финансовых рынках, но и помогает новичкам освоить торговлю бинарными опционами в своей компании JH Options.

        Помимо, ставших уже классическими тем с описанием основ торговли и самых базовых понятий, Деннис в своей книге «Call или PUT: как я получаю прибыль, используя бинарные опционы» описывает собственные правила выбора надежного брокера бинарных опционов. Советуем прочитать статью на нашем сайте, в которой мы подробно описываем этот процесс.

        В своей книге Престон детально описывает работу любимых индикаторов и стратегий, а также дает рекомендации по управлению капиталом и диверсификации инвестиций.

        Отзывы на книгу «Call или PUT: как я получаю прибыль, используя бинарные опционы»: 

        отзыв на книгу

        Книга «Бинарные опционы без маски»

        Книга Анны Куллинг «Бинарные опционы без маски» поможет новичкам расставить все точки над «и» в вопросе: «Бинарные опционы – это игра или серьезная торговля?». Каждый участник этого рынка согласится с тем, что достаточно произнести в слух слово «бинарный», как тут же разгораются жаркие споры о том, что это за финансовый инструмент.

        обложка книги бинарные опционы без маски.

         

        Автор: 

        Анна Куллинг Анна Куллинг– простая итальянская женщина, пытающаяся разобраться в сложных понятиях финансовых рынков. Торгует более 17 лет, пишет книги о своем пути на рынок бинарных опционов и не только.

        В своей книге Куллинг делится с читателями честным и непредвзятым взглядом рынка бинарных опционов. Она развенчивает миф о «легких деньгах», указывая на большое количество ловушек, в которые можно очень легко угодить, если не соблюдать определенные правила торговли. Вместе с тем она демонстрирует и реальный потенциал бинарных опционов, как инструмента заработка денег с присущими ему преимуществами и недостатками.

        В книге дается понимание основ статистики торговли бинарными опционами. Много внимания уделяется вероятности положительного исхода, а также правилам выбора хорошего брокера для торговли и соотношению доходность/риск. Основой подхода Анны Куллинг выступает смещение вероятности успеха в ее сторону за счет анализа объемов торговли.

        Отзывы на книгу «Бинарные опционы без маски»:

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        Книга «Как успешно торговать бинарными опционами: полное руководство по торговле»

        обложка книги как успешно торговать бинарными опционами

        По мнению Меира Лираза главный секрет успеха в торговле бинарными опционами заключается в преодолении страха и эффективном управлении капиталом. Книга содержит много полезных советов по торговле. Новички и не только смогут пополнить свои знания новыми методиками эффективного трейдинга и грамотного распределения рисков.

        Автор:

        Меир ЛиразМеир Лираз – бизнесмен, трейдер и инвестор, автор популярных книг. Его стратегии просты и понятны в использовании. Каждая его книга наполнена практическими инструкциями, формами, руководствами, рабочими листами и контрольными списками.

         

        В своей книге Лираз советует новичкам в первую очередь обзавестись демо-счетом. Отличное знание торговой платформы – необходимое условие успешного заключения сделок не только с бинарными опционами, но и на рынках Форекс, акций, деривативов и криптовалют.

        Второе на, что обращает внимание трейдеров, делающих свои первые шаги в торговле бинарными опционами Call или бинарными опционами Put – это открытие счета у надежного и проверенного брокера. Меир считает это критически важным, и мы его полностью поддерживаем в этом вопросе. У нас на сайте есть статья, посвященная вопросам выбора надежного брокера. Всем советуем ее обязательно прочитать и не допускать распространенных ошибок.

        Отзывы на книгу «Как успешно торговать бинарными опционами: полное руководство по торговле»:

        Заключение

        Как вы уже догадались, бинарные опционы одновременно очень просты по своей сути, но в тоже время наименее понятны большинству трейдеров. Они вызывают сомнение даже у тех, кому следовало бы в них разбираться в силу своих профессиональных обязанностей. Что уже говорить про обычных индивидуальных инвесторов?

        Поэтому очень важно в самом начале своей карьеры трейдера бинарными опционами основательно разобраться с ними и понять, как правильно выбирать брокера. Потому что от этого выбора во многом будет зависеть станете ли вы новым успешным трейдером или пополните список вечно недовольных клиентов, жалующихся на судьбу из-за того, что в самом начале пути нарвались на откровенных мошенников.

        Если вы прочитаете хотя бы несколько из рекомендованных нами книг, ваш опыт достигнет новых высот, а сделки по покупке бинарных опционов Call и Put станут средством достижения главной цели – стабильной прибыли. Желаем всем успеха и попутного тренда!

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        Комментарии

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        Артур
        Многие книги, которые помогут с бинарными опционами, посвящены торговле на рынке Форекс или торговле акциями. Однако хорошая книга по бинарным опционам может заверить вас, что она никогда не будет слишком сложной. Ищите книги, которые не содержат простых, исчерпывающих финансовых отчетов. Ведь ваша цель — понять теорию, а не усложнять процесс.
        12 июля 2024
        Ответить
        Магомедгаджи
        Книги могут помочь опытным трейдерам, новички могут только запутаться
        12 июля 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        А уже только потом следует постепенно переходить к таким мастодонтам в трейдинге, как тот же Дана ДеЧекко. Такие люди пишут более специфическим языком, на уровне академической литературы.
        Option Bull, согласен полностью. Когда начинаешь вкатываться в трейдинг с книг, написанных более сложным языком, то начинает болеть голова и возникает каша в ней. Начинать нужно с более простых вещей, чтобы было проще переваривать информацию)
        12 июля 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        А уже только потом следует постепенно переходить к таким мастодонтам в трейдинге, как тот же Дана ДеЧекко. Такие люди пишут более специфическим языком, на уровне академической литературы.
        12 июля 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Интересная подборка книг. На мой взгляд, новичкам лучше начинать изучение трейдинга БО с тех книг, которые написаны простым и понятным языком. В данном случае это книги "Call или Put" и "Бинарные опционы без маски".
        12 июля 2024
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