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        Ларри Вильямс "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"

        "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" Ларри Вильямс

        Долгосрочные секреты краткосрочной торговли Торговля, которая использует краткосрочную тактику, успешно используется многими участниками рынка во время игры на бирже. Популярность этого подхода заключена в практически гарантированном получении крупных доходов, однако нужно учитывать, что и риски этого метода довольно ощутимы. От трейдера требуется неусыпное внимание, здоровая настороженность и максимально строгое планирование своих действий.

        В этой книге приведены достоинства и изъяны упомянутой тактики. Благодаря многостороннему опыту торговли, автор может поделиться обоснованным мнением по поводу процессов существования рынка, их пониманием.

        Автор также дает некий объем знаний на тему наиболее главенствующих циклах биржи, оптимальном выходе из совершаемых сделок, сохранении выигрышных позиций.

         

         

        Ларри Вильямс "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"

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