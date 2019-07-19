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        Д. Трамп «Мысли по крупному и не тормози»

        Д. Трамп «Мысли по крупному и не тормози» - книга успешных людей

        Мысли по крупному и не тормозиКнига Д. Трампа «Мысли по крупному и не тормози» давно входит в список «10 книг успешных людей». В свойственной бизнесмену эксцентричной манере она рассказывает о принципах ведения бизнеса. Эти правила успешно работают, подтверждением чему является империя Трампа. Что за правила? Честность в бизнесе, уверенность в своем успехе, самоуважение, защита своих интересов и, главное – масштабное мышление. Вас ждет реальный рассказ о реальном бизнесе. Если вам нужны книги про бизнес, то эта книга без романтики расскажет, как добиться успеха.

         

         

         

        «Мысли по крупному и не тормози» Дональд Трамп

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        Комментарии

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        Богдан
        Богдан
        Оказывается он еще и книги пишет.)))
        tirant , Это скорее всего мотивационная литература. как зарабатывать деньги никто не напишет. У каждого свой путь.
        12 апреля 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        Оказывается он еще и книги пишет.)))
        21 марта 2024
        Ответить
        bondik368
        bondik368
        Прекрасная мотивационная книга! Читается очень легко! Сразу побуждает действовать и мыслить ПО-КРУПНОМУ. Трамп выдающаяся личность, объясняет в каком направлении двигаться и напоминает, что все зависит только от личности, от нас самих! Конечно в нашей стране экономическая ситуация отличается от штатов, соответственно это отражается и на бизнесе. Но как и в штатах, в работе требуется упорный труд и любовь к делу которым занимаешься!!!
        01 марта 2021
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        Vasiliy Babkin
        Vasiliy Babkin
        После прочтения этой книги вдруг понимаешь, насколько мелко плаваешь, насколько банальны и рутинны некоторые твои каждодневные мысли, как скучно живешь, когда изо дня в день «варишься» в этом котле… Хочешь превзойти самого себя – что мешает? Зачастую человек сам ограничивает себя какими-то самовнушенными запретами и рамками. Еще немного грустно от понимания того, насколько широка предпринимательская свобода в США, и как печальны наши реалии… Но дорогу осилит идущий! Замечательная книга для тех, кто не хочет стоять на месте!
        01 марта 2021
        Ответить
        Арсений
        Книга очень полезна тем кто хочет большего от своей жизни! Читается на одном дыхании! Не мог остановится)! Очень много полезных советов извлек для себя!!!
        01 марта 2021
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