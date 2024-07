TopOption - обзор и отзывы брокера бинарных опционов

С момента своего учреждения в 2013 году, TopOption начал стремительно развиваться и на сегодняшний день является одним из ведущих брокеров бинарных опционов. По мере неуклонного роста популярности бинарных опционов улучшаются - и совершенствуются - предложения TopOption. Теперь трейдеры могут воспользоваться отличной, полнофункциональной платформой (на базе Keystone), торговать более 200 активами, получать щедрые бонусы, высокие выплаты, учебные ресурсы, а также отличное обслуживание. И при этом комиссия или сборы равны нулю. TopOption - ваш путь к вершине.

Деятельность TopOption, в лице лицензированных брокеров, регламентируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и акциям ( CySEC) и подтверждена лицензиями многих ведущих регулирующих структур Евросоюза. Таким образом, компания вправе предлагать свои услуги на всей территории ЕС и во всем мире.

Торговая платформа TopOption:

TopOption предлагает торговую платформу Keystone собственной разработки, которая одновременно и чрезвычайно мощная, и очень простая в использовании.

Минимальный депозит для трейдера составляет всего 100 долл, а сумма сделки может быть 5 долл. Классический опцион - весьма простой и самый легкий способ торговли активами. Все, что трейдеру нужно, - это выбрать актив, решить, в каком направлении будет двигаться цена (вверх или вниз), выбрать сумму сделки и открыть позицию. Трейдеры также могут воспользоваться целым рядом более продвинутых торговых опций в зависимости от выбранной торговой стратегии - One Touch, Touch/No Touch, Pro Option, а также сделки "60 секунд", которые приобретают все большую популярность. Также имеются такие инструменты, как Rollover (ролловер), Double-Up (удвоить ставку) и Buy Me Out (закрыть позицию досрочно).

Пополнение счета и вывод средств:

Пополнить счет можно с помощью кредитной карты, Webmoney или через ваш местный банк. Средства выводятся тем же способом, который вы использовали при пополнении счета, и занимают примерно столько же времени, сколько и обычный банковский перевод.

Как пополнение, так и вывод средств довольно просто осуществить на TopOption, при этом все операции полностью безопасны и надежны. Кроме того, для каждого депозита на сумму свыше 200 и до 499 долларов вы получите бонус 50%. А для каждого депозита более 500 долларов, вы получите бонус 100%!

Обслуживание клиентов и учебные материалы:

TopOption предлагает услуги на более чем 20 языках мира, поэтому есть вероятность, что независимо от того, на каком языке вы говорите, вы сможете четко понять все, что может вам предложить сайт TopOption.

Кроме того, TopOption предлагает учебные программы и материалы в помощь начинающим трейдерам. Клиенты получают абсолютно свободный доступ ко всем потрясающим учебным видеоматериалам, электронным книгам и вебинарам (также на множестве языков). Все, что для этого нужно, - зарегистрироваться на сайте.

Обслуживание клиентов доступно 24/5 по электронной почте, телефону или в чате.

Уникальные возможности:

Как уже упоминалось, TopOption предлагает различные торговые инструменты и опции. Два более специализированных инструмента фактически пользуются особым спросом среди трейдеров. Это опции Pro Trader and 60 секунд. Pro Trader позволяет анализировать данные, просматривать графики активов, историю и многое другое. При работе со сделками на 60 секунд вы должны быть готовы к волнительному риску - и шансу получить весьма высокие выплаты. И все это происходит стремительно в течение одной минуты.

Заключение:

TopOption - брокер для трейдеров всех уровней - предлагает отличную платформу, огромный список активов, высокие выплаты, щедрые бонусы, а также всю помощь и подготовку, необходимую на каждом этапе торговли.

Помните, что при открытии счета у данного брокера по ссылке с нашего сайта, вы гарантируете себе высокую надежность трейдинга и, в случаи возникновения споров, мы напрямую свяжемся с руководством данных компаний для решения ваших вопросов.

c 1.06.2016 брокер не принимает трейдеров из России!

Ознакомиться со всеми брокерами и выбрать надежного брокера бинарных опционов вы можете в Рейтинге брокеров бинарных опционов на нашем сайте.

Читайте так же:

Список надежных брокеров бинарных опционов

Как выбрать брокера бинарных опционов?

Бонусы брокеров бинарных опционов

На чем зарабатывают брокеры бинарных опционов?

Верификация счёта у брокера бинарных опционов