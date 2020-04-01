Стратегия для Pocket Option "Разворот"

Торговля бинарными опционами на Pocket Option с использованием стратегии «Разворот» имеет одну особенность: сделка открывается сразу после изменения тенденции. При этом цена должна находиться рядом с уровнем поддержки или сопротивления. Сигналом по данной стратегии выступает ситуация, при которой очередная свеча достигает указанного предела, но закрывается, не пробивая его. Причем она может касаться этого уровня как тенью (выступающим сверху или снизу отрезком), так и своим телом.

Также трейдеры брокера Pocket Option рассматривают в качестве сигнала к покупке опциона момент, когда свеча закрывается в непосредственной близости от данного предела либо ее тень пересекла этот уровень. Но открывать сделку рекомендуется не сразу. Выставлять ордер на покупку опциона нужно, когда следующая свеча открывается в противоположном направлении.

Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

Правила торговли по данной стратеги в Pocket Option

Принцип торговли на Покетопшн с использованием данной стратегии сводится к следующему:

Открывать сделку нельзя, если свеча пробила уровни поддержки или сопротивления. Свеча должна закрыться, коснувшись этого уровня телом или тенью. После закрытия свечи нужно дождаться отскока ценового графика в противоположном направлении от уровня. Открывать сделку по направлению отскока. То есть нужно покупать опцион Call, если новая свеча направлена вверх, и Put – вниз.

Примеры торговли

Пример позиции для покупки опциона Put:

Пример позиции для покупки опциона Call:

Пример отскока цены от линий поддержки:

Пример отскока от линии сопротивления:

При построении уровней поддержки и сопротивления нужно учитывать, что такие границы определяет цена. Для проверки силы данной границы рекомендуется просмотреть историю ранних сделок на графике и посмотреть, как часть цена доходила до этого предела, но не пробивала его.

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