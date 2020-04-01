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        Стратегия Разворот

        Стратегия для Pocket Option "Разворот"

        Торговля бинарными опционами на Pocket Option с использованием стратегии «Разворот» имеет одну особенность: сделка открывается сразу после изменения тенденции. При этом цена должна находиться рядом с уровнем поддержки или сопротивления. Сигналом по данной стратегии выступает ситуация, при которой очередная свеча достигает указанного предела, но закрывается, не пробивая его. Причем она может касаться этого уровня как тенью (выступающим сверху или снизу отрезком), так и своим телом.

        Также трейдеры брокера Pocket Option рассматривают в качестве сигнала к покупке опциона момент, когда свеча закрывается в непосредственной близости от данного предела либо ее тень пересекла этот уровень. Но открывать сделку рекомендуется не сразу. Выставлять ордер на покупку опциона нужно, когда следующая свеча открывается в противоположном направлении.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Правила торговли по данной стратеги в Pocket Option

        Принцип торговли на Покетопшн с использованием данной стратегии сводится к следующему:

        1. Открывать сделку нельзя, если свеча пробила уровни поддержки или сопротивления.
        2. Свеча должна закрыться, коснувшись этого уровня телом или тенью.
        3. После закрытия свечи нужно дождаться отскока ценового графика в противоположном направлении от уровня.
        4. Открывать сделку по направлению отскока. То есть нужно покупать опцион Call, если новая свеча направлена вверх, и Put – вниз.

        Примеры торговли

        Пример позиции для покупки опциона Put:

        Опцион Put

        Пример позиции для покупки опциона Call:

        Опцион Call

        Пример отскока цены от линий поддержки:

        Отскок цены от линий поддержки

        Пример отскока от линии сопротивления:

        Отскок от линии сопротивления

        При построении уровней поддержки и сопротивления нужно учитывать, что такие границы определяет цена. Для проверки силы данной границы рекомендуется просмотреть историю ранних сделок на графике и посмотреть, как часть цена доходила до этого предела, но не пробивала его.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

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        Комментарии

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        Артур
        Артур
        Я использую примерно такую же стратегию, из статьи узнал полезную и нужную мне информацию.
        игорь, В этих статьях можно найти настройки. А без них много ложных сигналов.
        14 ноября 2023
        Ответить
        игорь
        Я использую примерно такую же стратегию, из статьи узнал полезную и нужную мне информацию.
        13 ноября 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Так ведь уровни поддержки и сопротивления это условные линии. А тут говорится что если есть пробой - открывать сделку нельзя. Цена же может пробить, и отскочить назад.
        tirant, Теперь это целая стратегия!!!!
        Богдан, Статья хочет сказать, что не покупая стратегии можно успешно торговать с теми инструментами, какие есть в каждом терминале на старте.
        26 октября 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Так ведь уровни поддержки и сопротивления это условные линии. А тут говорится что если есть пробой - открывать сделку нельзя. Цена же может пробить, и отскочить назад.
        tirant, Теперь это целая стратегия!!!!
        19 октября 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Если случается пробой, то я стараюсь подождать - что будет. А то можно так отгрести...
        11 октября 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Так ведь уровни поддержки и сопротивления это условные линии. А тут говорится что если есть пробой - открывать сделку нельзя. Цена же может пробить, и отскочить назад.
        tirant, это в идеальном варианте!! На рынке зачастую все не так как в книжке.
        10 октября 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Так ведь уровни поддержки и сопротивления это условные линии. А тут говорится что если есть пробой - открывать сделку нельзя. Цена же может пробить, и отскочить назад.
        09 октября 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Лично мне интересно в ней не только то, что она позволяет определить разворот тренда, а и то, что она позволяет увидеть пробитие ценового потолка))
        Option Bull, да, интересный момент конечно, но думаю здесь это все таки не самая главная фишка)
        14 февраля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Лично мне интересно в ней не только то, что она позволяет определить разворот тренда, а и то, что она позволяет увидеть пробитие ценового потолка))
        14 февраля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Развороты любит ловить наверное почти каждый терйдер) стратегия стара как мир кстати
        Kristina, согласен, тем более она достаточно простая даже для новичков. Я когда начинал заниматься трейдингом, то был приятно удивлен, что есть такие понятные для начинающего стратегии)
        14 февраля 2023
        Ответить
        Женя
        Женя
        Да действительно очень удобная стратегия, попробовал, и да действительно было пару четких моментов когда отлично разворот был виден на графике!
        05 февраля 2021
        Ответить
        Kristina
        Kristina
        Развороты любит ловить наверное почти каждый терйдер) стратегия стара как мир кстати
        01 апреля 2020
        Ответить
        Kiparis
        Kiparis
        Развороты любит ловить наверное почти каждый терйдер) стратегия стара как мир кстати
        но не у каждого получается их ловить. а значит не достаточно просто каналы нарисовать)
        01 апреля 2020
        Ответить
        Энди
        Конечно не достаточно, надо как бы понимать как работают рынки для начала
        01 апреля 2020
        Ответить
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