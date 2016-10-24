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        Стратегии торговли опционами
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        Базовые стратегии торговли бинарными опционами

        Базовые стратегии для начинающих трейдеров

        Базовые стратегии торговли бинарными опционами очень просты, они основаны на четких правилах и одном-двух индикаторах. Изучив и поняв эти стратегии начинающий трейдер сможет переместиться уже к более сложным стратегиям трейдинга, и, соответственно, более высоком доходу.

         

        Стратегия "Линии поддержки и сопротивления"

        Линии тренда помогают определить направление движения, и коридора в котором колеблется цена.

        Стратегия "Пробой линии"

        Суть стратегии поймать движение в тот момент, когда цена преодолевает уровни поддержки или сопротивления.

        Стратегия "Отскок от линии"

        Цель данной стратегии поймать момент, когда цена не может пробить линии поддержки или сопротивления.

        Стратегия "Три черные вороны"

        Стратегия основанная на анализе японских свечей. Суть стратегии в определении разворота восходящей тренда вниз.

        Стратегия "Просвет в облаках"

        Восходящая тенденция. Суть стратегии в определении разворота нисходящего тренда вверх.

        Стратегия "Пин Бар"

        Пин Бар - это свеча с маленьким телом и большим фитилем, устремленным вверх или в низ, в зависимости он направления рынка. Это сильный сигнал разворота движения рынка.

         

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

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        Комментарии

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        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Спасибо за такую подборку. Очень наглядно.
        19 июня 2023
        Ответить
        Ракета
        Ракета
        Блин, про тот же пинбар я почти сразу узнал, а потом уже закрепил знания, когда изучал прайс экшн
        17 марта 2020
        Ответить
        Ильяс
        Ильяс
        Михаил, поверь, не пожалеешь
        13 марта 2020
        Ответить
        Михаил Петров
        Михаил Петров
        Так расхвалили, что я теперь пересмотрю все видео))
        06 марта 2020
        Ответить
        Ибрагим
        Самый прикол в том, что тут собраны как раз способы, которые то и индикаторов не требуют, но это классика, которая будет работать всегда
        кстати да, без индикаторов торговать иногда даже лучше)
        19 февраля 2020
        Ответить
        Иннокентий Смоктуновский
        Иннокентий Смоктуновский
        Самый прикол в том, что тут собраны как раз способы, которые то и индикаторов не требуют, но это классика, которая будет работать всегда
        14 февраля 2020
        Ответить
        Роман
        Лично мне данные стратегии помогли слегка разобраться в трейдинге по началу)
        11 января 2020
        Ответить
        Ангелина
        Ангелина
        Отличная подборка базовых стратегий. Даже с этим набором уже можно приыбль получать)
        03 января 2020
        Ответить
        Евгений
        Евгений
        Самые основные стратегии - прям Азбука для начинающего трейдера. Новичкам обязательно нужно знать их.
        многие и этого не знают, но вы правы, это азы, с которыми все должны ознакомится.
        10 января 2017
        Ответить
        Nicolay
        Nicolay
        Самые основные стратегии - прям Азбука для начинающего трейдера. Новичкам обязательно нужно знать их.
        05 января 2017
        Ответить
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