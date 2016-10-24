Базовые стратегии для начинающих трейдеров

Базовые стратегии торговли бинарными опционами очень просты, они основаны на четких правилах и одном-двух индикаторах. Изучив и поняв эти стратегии начинающий трейдер сможет переместиться уже к более сложным стратегиям трейдинга, и, соответственно, более высоком доходу.
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Стратегия "Линии поддержки и сопротивления"
Линии тренда помогают определить направление движения, и коридора в котором колеблется цена.
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Стратегия "Пробой линии"
Суть стратегии поймать движение в тот момент, когда цена преодолевает уровни поддержки или сопротивления.
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Стратегия "Отскок от линии"
Цель данной стратегии поймать момент, когда цена не может пробить линии поддержки или сопротивления.
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Стратегия "Три черные вороны"
Стратегия основанная на анализе японских свечей. Суть стратегии в определении разворота восходящей тренда вниз.
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Стратегия "Просвет в облаках"
Восходящая тенденция. Суть стратегии в определении разворота нисходящего тренда вверх.
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Стратегия "Пин Бар"
Пин Бар - это свеча с маленьким телом и большим фитилем, устремленным вверх или в низ, в зависимости он направления рынка. Это сильный сигнал разворота движения рынка.
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