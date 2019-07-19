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        С. Нисон «Японские свечи»

        С. Нисон «Японские свечи»

        Книга Японские Свечи фотоСпециалисты финансового рынка на Востоке разработали систему технического анализа. Она мало известна в Европе, но достойна пристального внимания. Она включает в себя умение выявить сигналы свечей и их анализ. Считается прогрессивным методом прогноза. Каждый человек, желающий добиться успехов на финансовом рынке, обязан научиться умению «чтения» графиков свечей. Выявление точек разворота трендов, поиск сигналов индикаторов – факторы, способствующие заключению операций с финансами. Используя подобные знания можно избежать множества ошибок и сэкономить время. Самое главное, что специалисты данной методики собрали передовой опыт, который основывается на психологии трейдеров. Им непременно стоит воспользоваться, чтобы добиться грандиозных успехов.

         

         

        С. Нисон «Японские свечи»

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        Комментарии

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        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Вот эта книга может быть очень интересной.
        21 февраля 2024
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