Среднесрочная стратегия для Pocket Option "RSI, SMA и Stochastic"

Несмотря на видимые сходства, торговля бинарными опционами и другими финансовыми активами заметно различается между собой. Первые позволяют еще до открытия сделки зафиксировать как прибыль, так и убытки. В связи с этим торговля на Pocket Option бинарными опционами сводится к одному: необходимо максимально точно определить направление цены в течение заданного временного промежутка по выбранному активу.

Для этого применяются различные методики. Одной из них является среднесрочная стратегия для бинарных опционов, в рамках которой одновременно задействованы 3 популярных индикатора: RSI, Stochastic и SMA. Эти инструменты по умолчанию встроены в терминал брокера Pocket Option. Данная стратегия минимизирует влияние импульсных движений цены. Кроме того, используя сразу три индикатора, можно существенно уменьшить число ложных сигналов, благодаря чему увеличивается общий доход.

Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

Настройка индикаторов

Работать с данной системой торговли через терминал Покетопшн рекомендуется на таймфрейме Н1-Н4. В основе этой стратегии, как было указано выше, лежат один трендовый индикатор и два осциллятора, каждый из которых необходимо соответствующим образом настроить. Иначе при данном сочетании указанные инструменты не будут давать результативных сигналов.

RSI, или относительный индекс силы, помогает определить, насколько силен текущий тренд и не ожидается скорый разворот тенденции. Применительно к рассматриваемой стратегии уровень данного индикатора нужно установить на отметку в 50. В терминале брокера Pocket Option необходимо заменить цифры 30 и 70 и на 50. Период менять не нужно (по умолчанию он выставлен на 14).

Stochastic применяется для определения зон, в которых выбранный актив находится в состоянии перекупленности или перепроданности. В рамках рассматриваемой стратегии этот осциллятор применяется для определения момента, оптимального для открытия сделки. В терминале брокера Pocket Option необходимо выставить следующие параметры Stochastic: период %d и замедление – 3, период %k -14.

Несмотря на то, что индикатор средняя скользящая (SMA) появился несколько десятилетий назад, его до сих пор активно используют многие трейдеры. Благодаря ему можно быстро определять направление текущего тренда. Однако, используя одновременно 2 и более средних скользящих, удается находить момент для входа на рынок. Для рассматриваемой стратегии применяют 2 SMA с периодом 5 и 10.

Правила торговли в Pocket Option с использованием среднесрочной стратегии

Торговля на Pocket Option с использованием среднесрочной стратегии сводится к следующему: открывать сделки необходимо, когда на ценовом графике одновременно возникнут три сигнала. Ордера на покупку опциона CALL нужно открывать, если:

быстрая медленная средняя скользящая снизу-вверх пересекла медленную (важное условие — свечи располагаются над линиями SMA);

таким же образом пересекаются обе линии Stochastis, но при этом, двигаясь в одном направлении, не вошли в зону перекупленности;

график RSA располагается выше горизонтальной линии 50.

Опционы PUT нужно покупать при возникновении обратной ситуации. Быстрые линии Stochastic и SMA пересекают медленные сверху-вниз. А график RSI находится над границей 50. Как и в предыдущем случае, свечи должны располагаться выше средних скользящих, а линии Stochastic – не входить в зону перепроданности.

Как ранее было отмечено, торговать в рамках рассматриваемой стратегии нужно на таймфреймах от Н1 до Н4. Срок экспирации при этом должен быть равен времени, необходимом для формирования трех баров. Описанная стратегия дает наилучший результат при торговле на Pocket Option с высоковолатильными активами. Данный метод, несмотря на кажущуюся сложность, со временем даст хороший доход. Причем, чтобы воспользоваться этой стратегией, достаточны те инструменты, которые по умолчанию встроены в терминал Pocket Option.

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