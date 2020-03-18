    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Pocket Option
        /
        Торговые стратегии для Pocket Option
        /
        Среднесрочная стратегия на основе RSI, SMA и Stochastic Oscillator

        Среднесрочная стратегия для Pocket Option "RSI, SMA и Stochastic"

        Несмотря на видимые сходства, торговля бинарными опционами и другими финансовыми активами заметно различается между собой. Первые позволяют еще до открытия сделки зафиксировать как прибыль, так и убытки. В связи с этим торговля на Pocket Option бинарными опционами сводится к одному: необходимо максимально точно определить направление цены в течение заданного временного промежутка по выбранному активу.

        Для этого применяются различные методики. Одной из них является среднесрочная стратегия для бинарных опционов, в рамках которой одновременно задействованы 3 популярных индикатора: RSI, Stochastic и SMA. Эти инструменты по умолчанию встроены в терминал брокера Pocket Option. Данная стратегия минимизирует влияние импульсных движений цены. Кроме того, используя сразу три индикатора, можно существенно уменьшить число ложных сигналов, благодаря чему увеличивается общий доход.

        Индикаторы Pocket Option

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Настройка индикаторов

        Работать с данной системой торговли через терминал Покетопшн рекомендуется на таймфрейме Н1-Н4. В основе этой стратегии, как было указано выше, лежат один трендовый индикатор и два осциллятора, каждый из которых необходимо соответствующим образом настроить. Иначе при данном сочетании указанные инструменты не будут давать результативных сигналов.

        RSI, или относительный индекс силы, помогает определить, насколько силен текущий тренд и не ожидается скорый разворот тенденции. Применительно к рассматриваемой стратегии уровень данного индикатора нужно установить на отметку в 50. В терминале брокера Pocket Option необходимо заменить цифры 30 и 70 и на 50. Период менять не нужно (по умолчанию он выставлен на 14).

        Настройки RSI

        Stochastic применяется для определения зон, в которых выбранный актив находится в состоянии перекупленности или перепроданности. В рамках рассматриваемой стратегии этот осциллятор применяется для определения момента, оптимального для открытия сделки. В терминале брокера Pocket Option необходимо выставить следующие параметры Stochastic: период %d и замедление – 3, период %k -14.

        Настройки Stochastic Oscillator

        Несмотря на то, что индикатор средняя скользящая (SMA) появился несколько десятилетий назад, его до сих пор активно используют многие трейдеры. Благодаря ему можно быстро определять направление текущего тренда. Однако, используя одновременно 2 и более средних скользящих, удается находить момент для входа на рынок. Для рассматриваемой стратегии применяют 2 SMA с периодом 5 и 10.

        Настройки SMA

        Правила торговли в Pocket Option с использованием среднесрочной стратегии

        Торговля на Pocket Option с использованием среднесрочной стратегии сводится к следующему: открывать сделки необходимо, когда на ценовом графике одновременно возникнут три сигнала. Ордера на покупку опциона CALL нужно открывать, если:

        • быстрая медленная средняя скользящая снизу-вверх пересекла медленную (важное условие — свечи располагаются над линиями SMA);
        • таким же образом пересекаются обе линии Stochastis, но при этом, двигаясь в одном направлении, не вошли в зону перекупленности;
        • график RSA располагается выше горизонтальной линии 50.

        Опцион Call

        Опционы PUT нужно покупать при возникновении обратной ситуации. Быстрые линии Stochastic и SMA пересекают медленные сверху-вниз. А график RSI находится над границей 50. Как и в предыдущем случае, свечи должны располагаться выше средних скользящих, а линии Stochastic – не входить в зону перепроданности.

        Опцион Put

        Как ранее было отмечено, торговать в рамках рассматриваемой стратегии нужно на таймфреймах от Н1 до Н4. Срок экспирации при этом должен быть равен времени, необходимом для формирования трех баров. Описанная стратегия дает наилучший результат при торговле на Pocket Option с высоковолатильными активами. Данный метод, несмотря на кажущуюся сложность, со временем даст хороший доход. Причем, чтобы воспользоваться этой стратегией, достаточны те инструменты, которые по умолчанию встроены в терминал Pocket Option.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Смотрите также::

        Лучший брокер бинарных опционов! Кто он?

        Бесплатный робот для Pocket Option

        Как пользоваться социальной торговлей у брокера Pocket Option

        Как торговать экспресс-ордерами у брокера Pocket Option

        Как пользоваться сигналами на Pocket Option

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Хороший наборчик, должен работать
        07 ноября 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        От н1 до н4, ну ничего себе....
        06 ноября 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Эти индикаторы есть во всех терминалах.
        06 ноября 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Вот среднесрок это как раз для меня.
        03 ноября 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Эта стратегия подходит исключительно для Покета?
        Option Bull, да, потому что используемые в ней инструменты уже интегрированы в торговую платформу
        05 февраля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Хотелось бы скачать и попробовать ее в деле.
        05 февраля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Эта стратегия подходит исключительно для Покета?
        05 февраля 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Интересно, надо пробовать. Удобно что все покете прямо есть, осталось только понять что куда нажимать
        08 февраля 2021
        Ответить
        Maxtrade
        Maxtrade
        Стохастик и машки мои любимые индюки, и круто что они встроены у покета в платформу. можно наконец обойтись и без мт4
        18 марта 2020
        Ответить
        Ильяс
        Ильяс
        Под pocket option оказывается много стратегий интегрировано, это круто!
        18 марта 2020
        Ответить
        Саша
        Под pocket option оказывается много стратегий интегрировано, это круто!
        и не говори, если все время торгуешь у них, то и мт4 некоторым не понадобиться теперь)
        18 марта 2020
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!