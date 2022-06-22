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        Брокер закрыл мою сделку в минус, что делать?

        Брокер закрыл мою сделку в минус – он мошенник?

        Часто в отзывах о том или ином брокере бинарных опционов можно услышать: «брокер закрыл мою сделку в минус всего на один пункт…». Значит ли это что брокер мошенник или на это есть свои причины? Давайте разберемся в нашей статье.

        Содержание:

        Почему сделка может закрыться в минус один пункт?

        Немало трейдеров оказывались в такой ситуации, когда сделка даже у честного брокера бинарных опционов закрывалась в минус всего на один пункт. Такой исход сделки является очень неприятным, и если это происходит несколько раз, то закрадываются мысли, что брокер является мошенником и специально закрывает ваши сделки в убыток. Вот такие выводы можно часто увидеть как на других, так и на нашем форуме:

        негативный отзыв о quotex

        Но на самом деле это далеко не так, и в 99% случаев это происходит не из-за обмана со стороны компании. Тем более, что очень часто также бывает и обратная ситуация, когда сделка закрывается в плюс один пункт, тогда вы ведь не говорите, что брокер мухлюет с котировками?)

        Основными причинами таких неудачных закрытий сделок являются три причины:

        1. различные поставщики котировок;
        2. OTC-котировки;
        3. торговля через «черных» брокеров.

        Поставщики котировок

        Каждый надежный брокер бинарных опционов получает котировки от определенного поставщика, и редко когда у разных компаний один и тот же поставщик ликвидности. Именно поэтому может происходить так, что сделка закрывается в минус всего на один пункт в одном терминале, хотя в другом она закрылась бы в плюс.

        Самыми популярными поставщиками ликвидности являются:

        • MetaTrader 4/5 (MetaQuotes);
        • SaxoTrader;
        • Integral;
        • CQG;
        • LMAX;
        • Rithmic;
        • Currenex.

        Компания MetaQuotes, которая находится первой в списке и которая создала всем известный MetaTrader 4 и MetaTrader 5, позволяет работать с такими компаниями (эти компании можно выбрать в качестве поставщика котировок, если вы являетесь клиентом компании):

        поставщики ликвидности

        И это далеко не все поставщики ликвидности, так как существуют и более мелкие компании, о которых мало что известно, но их услугами могут пользоваться брокеры бинарных опционов.

        OTC-котировки

        OTC-котировки являются внебиржевыми и у каждой компании существует свой алгоритм построения цен в выходные дни и праздники. Такие цены являются ненастоящими и торговля по ним имеет лишь косвенные сходства с обычной торговлей, так как вы не можете провести фундаментальный или технический анализ. Точнее сказать, провести можно любой анализ, но сработает он или нет – будет решать случай.

        Для понимая того, чем отличаются реальные цены от OTC, можно посмотреть на одну и туже валютную пару в одно и тоже время, но в случае с МТ4 это реальные котировки, а в случае с Покет Опшен – внебиржевые:

        MT4 MT5
        реальные цены otc

         

        Разницу можно увидеть сразу, так как графики направлены в противоположные стороны. Поэтому если ваша сделка закрылась с убытком в минус один пункт, проверьте, не используете ли вы внебиржевые котировки.

        Раз уж зашла речь о брокерах, то давайте теперь более подробно рассмотрим котировки разных брокеров бинарных опционов и разных торговых платформ, включая брокеров мошенников.

        Торговля через «черных» брокеров

        В редких случаях ваша сделка может быть закрыта в убыток всего из-за одного или нескольких пунктов по причине того, что компания, в которой вы торгуете, является мошеннической и «рисует» свои котировки, выдавая их за реальные.

        Яркий пример – Stars Binary. Обязательно ознакомьтесь с ними, так как они выдают себя за честную компанию, которой не являются. Один из самых ярких случаев обмана своих клиентов на котировках, который был замечен одним из пользователей, показан на изображении ниже:

        Расхождение цен Stars Binary

        Конечно, структура ценового движения сохранена, но обратите внимание на отдельные свечи, которые абсолютно отличаются от реальных.

        Подобными манипуляциями с ценой уже мало кто занимается, но все же еще есть такие компании, поэтому внимательно изучайте брокера, через которого собираетесь торговать.

        Как проверять котировки брокеров бинарных опционов

        Проверить котировки любого брокера можно разными способами. К примеру, компания MetaQuotes имеет свой архив котировок каждой валютной пары, который можно скачать.

        В терминале MetaTrader 4/5 при нажатии клавиши «F2» открывается окно, где можно выбрать нужную валютную пару и скачать историю любого таймфрейма. Котировки в MetaQuotes сохраняются за каждую неделю в ее конце.

        Скачивание котировок происходит напрямую с серверов компании, поэтому неважно, какого брокера вы используете. Исключением является Alpari, у которого имеется свой архив котировок.

        Другой более простой способ проверки – это использование платформы TradingView, или нашего живого графика. В этом случае не нужно скачивать никаких котировок, и сравнить их можно с любым брокером, не переходя из терминала в терминал. Единственное, что нужно будет сделать, это добавить нужную валютную пару. Делается это путем нажатия на «плюс» на панели активов:

        как добавить актив в tradingview

        Далее в открывшемся окне находите нужную валюту через поиск и выбираете ее:

        панель с символами

        Котировки надежных брокеров: проверка на конкретных примерах

        Стоит ли считать проверенных брокеров мошенниками, если сделка на их платформе закрывается в минус один пункт? Ответ – конечно же нет. Самым простом объяснением того, что это не развод является тот факт, что часто сделки закрываются и наоборот, на один пункт в плюс. В этом случае никто из трейдеров не будет против, но почему-то, когда происходит обратная ситуация, винят компанию в обмане.

        Для проверки котировок рассмотрим несколько самых популярных компаний, предоставляющих торговлю бинарными опционами:

        1. Pocket Option;
        2. Quotex;
        3. Binarium;
        4. Deriv;
        5. Alpari.

        Pocket Option

        В Pocket Option существуют как биржевые, так и OTC-котировки, поэтому всегда обращайте на это внимание, чтобы не получить убыток из-за использования ненастоящих цен. Понять, какой актив на данный момент используется для торговли (биржевой или OTC) можно при помощи подписи или ее отсутствия:

        otc в pocket option

        Если же вы получили убыток в случае сбоя, то это обстоятельство подробно прописано в регламенте Покет Опшен:

        регламент покет опшен

        Поэтому если вы получили убыток в минус один пункт, но причина была в том, что произошел сбой, то PocketOption вернется вам средства на счет или исправить котировки.

        И теперь для уверенности давайте сравним цену на валютную пару EUR/USD в Pocket Option с брокером, который является поставщиком котировок (FXCM) вышеописанным способом, чтобы убедиться, что котировки не отличаются:

        сравнение цен pocket option

        Как можно видеть, цена вообще не отличается.

        Quotex

        Quotex также предоставляет торговлю как по биржевым ценам, так и по OTC. Различать активы не сложно, выглядят они так:

        otc в quotex

        Именно на Квотекс была жалоба из примера в начале нашей статьи, поэтому давайте проверим котировки этого брокера:

        сравнение цен quotex

        Как можно видеть, цена отличается всего на 0.00003 пипса (разница в 0.01%), что вполне допустимо.

        Binarium

        Binarium также предоставляет торговлю OTC, но только в выходные дни (суббота и воскресенье), поэтому с совершением сделок по биржевым ценам не должно быть проблем. Говоря о котировках и их проверке, мы сравнили их и на этом брокере, и вот результат:

        сравнение цен binarium

        Разница – 0.00001 пипса, что в процентном отношении равняет также всего 0.01%.

        Deriv

        Deriv пошел еще дальше в плане внебиржевых цен и предоставил трейдерам возможность торговли на синтетических активах, цена на которых все время генерируются случайным образом. Таких активов в Дерив сейчас двадцать два и выглядят они подобным образом:

        синтетические активы дерив

        Поэтому будьте осторожны, совершая сделки на таких активах, так как исход может быть непредсказуемым и легко может закрывать ваши сделки всего на один пункт в минус даже несколько раз подряд.

        Если же говорить о EUR/USD и биржевых ценах, то их мы тоже проверили, и вот результат:

        сравнение цен deriv

        Разница – 0.00003, что составляет 0.01%.

        Alpari

        Alpari и сам является поставщиком котировок для некоторых компаний, что уже говорит о его надежности в плане поставки цен. Помимо этого, в Альпари нет цен OTC, поэтому вы всегда будете торговать только по реальным ценам.

        Несмотря на вышеперечисленные плюсы, мы все равно сравнили его цену EUR/USD с ценой от FXCM:

        сравнение цен alpari

        Тут можно видеть самую большую разницу в цене, и она составляет 0.00009 пипса, что в процентах равняет немного более 0.01%, поэтому считается нормальной разницей.

        Выбрать надежного брокера

        Заключение

        Делая вывод, можно смело утверждать, что закрытие сделки в минус один пункт абсолютно не говорит о том, что брокер является мошенником. Это подтверждается нашей простой проверкой, которую каждый трейдер может проводить самостоятельно в любое время.

        Также всегда обращайте внимание на то, с какими котировками вы работаете, и если это OTC, то ваши сделки легко могут закрыться с убытком, так как в таких ценах нет логики, и они строятся случайным образом.

        В заключении хочется дать совет – всегда проверяйте котировки брокера перед тем, как пополнять реальный счет, и если компания проводит манипуляции с ценами, вы сразу это увидите.

        PO

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        Комментарии

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        Руслан
        Руслан
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        Кирилл Гаевский, ага)) все кругом мошенники и обманщики, если это мне не приносит пользы или выгоды) Так кто мошенник? Важно помнить, и правильно в статье дают акцент - ненастоящие цены ОТС использовать ОПАСНО. Может поэтому и получил пользователь трабл по депозиту и торговле в целом...
        Костя, и еще тупо забивают на то, чтобы просто погуглить информацию о торговой площадке)
        Руслан, так дело не обязательно в торговой площадке, да и сама статья вообще не об этом. Просто если перефразировать простым языком, то проблема может быть банально в котировках, даже если это не OTC, то может банально случится какой-нибудь глюк, из-за которого будут запаздывать котировки, даже просто из-за низкой скорости интернета например.
        Option Bull, понял, согласен, не ну закрытие в -1 пункт это еще не критично и если задуматься, то какой резон брокеру подворовывать так мелко, если он мошенник!? Помню на моей памяти сделка закрылась даже в +1 пункт))
        25 октября 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        Кирилл Гаевский, ага)) все кругом мошенники и обманщики, если это мне не приносит пользы или выгоды) Так кто мошенник? Важно помнить, и правильно в статье дают акцент - ненастоящие цены ОТС использовать ОПАСНО. Может поэтому и получил пользователь трабл по депозиту и торговле в целом...
        Костя, и еще тупо забивают на то, чтобы просто погуглить информацию о торговой площадке)
        Руслан, так дело не обязательно в торговой площадке, да и сама статья вообще не об этом. Просто если перефразировать простым языком, то проблема может быть банально в котировках, даже если это не OTC, то может банально случится какой-нибудь глюк, из-за которого будут запаздывать котировки, даже просто из-за низкой скорости интернета например.
        25 октября 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        Кирилл Гаевский, ага)) все кругом мошенники и обманщики, если это мне не приносит пользы или выгоды) Так кто мошенник? Важно помнить, и правильно в статье дают акцент - ненастоящие цены ОТС использовать ОПАСНО. Может поэтому и получил пользователь трабл по депозиту и торговле в целом...
        Костя, и еще тупо забивают на то, чтобы просто погуглить информацию о торговой площадке)
        21 октября 2022
        Ответить
        Костя
        Костя
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        Кирилл Гаевский, ага)) все кругом мошенники и обманщики, если это мне не приносит пользы или выгоды) Так кто мошенник? Важно помнить, и правильно в статье дают акцент - ненастоящие цены ОТС использовать ОПАСНО. Может поэтому и получил пользователь трабл по депозиту и торговле в целом...
        10 июля 2022
        Ответить
        Сергей
        Сергей
        наверное такое бывало у всех, тут ничего нет мошеннического, особенно если котировки норм. а котировки проверить не сложно. вот если у вас каждая сделка так закрывается, тогда может и разводят вас, но я такого не видел, у меня лично не было так, и в плюс 1 пипс закрывало, и в минус пару пунктов. если не хотите такого, берите экспирацию час, там мало когда будет так что - 1+ 1пункт будет
        Ирина Александрова, ну конечно, тот кто долго торгует и пробовал разных брокеров знает об этом, о чём подробно и написано в статье. А вот новичкам это конечно непонятно. И возникает иллюзия об обмане. Толково всё расписано!
        01 июля 2022
        Ответить
        Сергей
        Сергей
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        Кирилл Гаевский, ну да), если нам хорошо, то брокер молодец, а если у нас не получается брокер мошенник) и такая тенденция во сферах, да и в жизни в целом... что тут скажешь...
        01 июля 2022
        Ответить
        Алексей
        Алексей
        наверное такое бывало у всех, тут ничего нет мошеннического, особенно если котировки норм. а котировки проверить не сложно. вот если у вас каждая сделка так закрывается, тогда может и разводят вас, но я такого не видел, у меня лично не было так, и в плюс 1 пипс закрывало, и в минус пару пунктов. если не хотите такого, берите экспирацию час, там мало когда будет так что - 1+ 1пункт будет
        Ирина Александрова, 100% просто брать больше экспирацию и никаких проблем.
        01 июля 2022
        Ответить
        Алексей
        Алексей
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        Кирилл Гаевский, ага)) тут всё хорошо) это такая природа человеческая и ничего тут не поделаешь) так называемые двойные стандарты)
        01 июля 2022
        Ответить
        Андрей
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        нет, тогда брокер молодец) у меня было и так, что закрывало сделку в минус 1 пункт, и что в +1 пункт закрывало, поэтому не понимаю у кого такие мысли возникают, у тех разве кто вообще не умеет торговать)
        27 июня 2022
        Ответить
        Ирина Александрова
        Ирина Александрова
        наверное такое бывало у всех, тут ничего нет мошеннического, особенно если котировки норм. а котировки проверить не сложно. вот если у вас каждая сделка так закрывается, тогда может и разводят вас, но я такого не видел, у меня лично не было так, и в плюс 1 пипс закрывало, и в минус пару пунктов. если не хотите такого, берите экспирацию час, там мало когда будет так что - 1+ 1пункт будет
        27 июня 2022
        Ответить
        Кирилл Гаевский
        Кирилл Гаевский
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        27 июня 2022
        Ответить
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