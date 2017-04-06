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        Регулирования бинарных опционов в России

        Регулирования бинарных опционов в России: ЦБ проведет обсуждение вопроса

        НацБанкНа данный момент неизвестно, как проводить регулирование индустрии бинарных опционов. Деятельность компаний осуществляется из офшорных зон, что не попадает под юрисдикцию прямого регулирования. Заметим, что такой инструмент востребован среди россиян и является важной альтернативой, что вызывает сильную конкуренцию для легального бизнеса. Чтобы решить поставленный вопрос, ЦБ публично поднял проблему и ищет выход из сложившейся ситуации.

        Вопрос подымался в рамках современной конференции НАУФОР, где за круглым столом Виктория Денисова (ген.директор УК «Открытие») указывала на существующую проблему и риски, которые реализуются без соответствующих мер воздействия. На момент дискуссии у ЦБ, в лице Ольги Шишлянниковой, не было каких-либо методов воздействия на иностранные компании. Специалист отметил, что Центральный банк и Департамент рынка ценных бумаг не знает, как подступиться к решению проблемы:

        «На данный момент отсутствуют пути решения поставленной задачи. Не говоря о правильности выбранного механизма. Некоторые страны используют полноценный запрет, ограничивая доступ, другие реализуют регулирование, приравнивания инструмент к казино. Ни один регулятор не может в полной мере воздействовать на иностранные сервисы бинарных опционов».

        Чтобы решить проблему, будет проводиться совещание посредством консультативного доклада. Это позволит выслушать все мнения профессионального сообщества, обеспечить правильность реализации регулирующих процессов. Заметим, что подобные элементы взаимодействия наиболее корректно отражают действительность и имеют хорошее реагирование со стороны общественности.

        Основные проблемы при торговле бинарными опционами

        По мнению специалистов конференции, финансовый инструмент относится к опционному договору, что можно сравнить с такими сервисами, как Форекс. Хотя деятельность схожая, ее невозможно отнести ни к одному из представленных пунктов статей закона о ценных бумагах. Отсутствие регулирования – это проблема, которая остро стоит перед современными финансистами. Требуется решить проблему, что повысит защищенность граждан, которые занимаются торговлей через сервисные сайты бинарных опционов. Что касается основных проблем, которые возникают во время торговли, то они следующие:

        регуляция

        1. Отсутствие судебной защиты и соответствующих разбирательств, так как деятельность является внебиржевой. Производные финансовые инструменты не имеют регулирования гражданским кодексом, на что указывает статья 1062. Деятельность реализуется по договоренности сторон с использованием иностранного права. Поэтому клиенты зачастую не имеют действенной защиты со стороны отечественных властей;
        2. Проблема несимметричности информации, которая проявляется в рекламе обманного характера. Подобные материалы вводят в заблуждение граждан. Зачастую отсутствует информация относительно рисков работы на сайтах опционов;
        3. Как отмечают специалисты НАУФОР, еще одной важной проблемой является регулирование и манипуляции относительно ценности базовых активов. Это в значительной степени увеличивает рискованность операций.

        «Торговля на сайтах бинарных опционов считается нелицензированным финансовым инструментом, который нет возможности регулировать в полной мере. Для решения вопросов требуется разработка мероприятий, которые позволят уберечь граждан от высоко рискованных проектов» - таким был итог заседания НАУФОР.

         

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