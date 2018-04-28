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        Реальные бинарные опционы

        Реальные брокеры бинарных опционов

        Опытных трейдеров и тех, кто только начинает торговлю, интересуют только реальные брокеры бинарных опционов. Однако часто возникает вопрос о том, где именно совершаются эти сделки – на реальном рынке или же просто в пределах компании. Подробный ответ на него приведен ниже.

        Букмекерские и настоящие опционы

        Прежде чем начинать трейдинг, важно получить представление об истинной природе бинарных опционов. Такой инструмент действительно существует, однако сделки с прогнозами курса можно делать как на реальном рынке, так и в рамках платформы брокера. В первом случае говорят о реальных, настоящих опционах, а во втором – о букмекерских («кухня»).

        Реальные можно приобрести только на американских площадках. Доступ со стороны российских трейдеров туда закрыт в связи с экономическими, юридическими и отчасти политическими причинами. Поэтому реально попасть на такие биржи крайне затруднительно. Речь идет, например, о Чикагской бирже CBOE, которая существует уже на протяжении 170 лет.

        CBOE бинарные опционы

        Примечательно, что типичные интерфейсы отечественных брокеров практически ничем не отличаются от классической американской биржи – идея совершения прогнозов и получения денег за выигранные ставки точно такая же.

        Реальные брокеры бинарных опционов

        Однако на самом деле средства клиентов поступают на внутренние счета фирмы – оттуда же они выводятся по мере поступления соответствующих заявок. Поэтому каждому трейдеру следует особенно внимательно выбирать брокера для долгосрочного сотрудничества.

        Заработок на букмекерских опционах

        В России практически все ставки на бинарные опционы принимаются только внутри того или иного брокера. Поэтому речь не идет о сделках, которые обычно совершают на реальной валютной бирже. Тем не менее, многие трейдеры продолжают делать успешные прогнозы и благодаря этому получать достаточно крупные средства.

        Несмотря на то, что ставки действительно сопряжены с высоким риском, можно назвать не очень много составляющих успеха для прибыльного трейдинга:

        1. Личная дисциплина трейдера.
        2. Эффективная рабочая стратегия (или несколько стратегий).
        3. Честный, надежный брокер.
        4. Техническое обеспечение (надежный интернет, исправный компьютер и т.п.).

        Дисциплина – это важнейшее требование, поскольку многие люди поддаются эмоциям и в порыве азарта проигрывают большие суммы. Эффективная стратегия также важна, поскольку без нее прогнозирование будет напоминать игру на удачу, как в казино. Выбор брокера еще одно слагаемое успеха. Исходя из многолетнего опыта успешных трейдеров можно порекомендовать такие компании, как, например, ОлимпТрейд, Quotex, Финмакс, Бинариум, Pocket Option.

        Таким образом, в России практически недоступны реальные бинарные опционы. Однако это не повод для того, чтобы отказаться от столь выгодного инструмента заработка. Если выбрать действительно надежного брокера из рейтинга бинарных опционов, с его помощью можно вывести выигранные деньги и на реальный счет. А именно это и является конечной целью любого трейдера.

        PO

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        Бинарные опционы это развод?

        Как выбрать брокера бинарных опционов

        Autochartist индикатор технического анализа

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        Комментарии

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        Option Bull
        Option Bull
        реальными бинарками не каждый сможет торговать, принцип другой и денег надо больше
        это все еще мелочи. вот то что доступ на биржу надо получить, вот где проблема, долго это все и биржи амеркинаские
        Сеня, на московской бирже присутствуют опционы, предоставляющие трейдерам различные возможности для инвестирования и защиты своего капитала. Если у тебя есть интерес к опционам на московской бирже, то рекомендую обратиться к профессиональным финансовым консультантам или брокерам, которые смогут помочь в разъяснении деталей и помощи в проведении сделок с опционами.
        15 июня 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        как раз наоборот бинарные опционы были изначально реальными, и сейчас есть, а потом уже появились брокеры всякие)
        Серый, действительно, бинарные опционы были одной из форм инвестирования, которая существовала задолго до появления брокеров и онлайн-платформ) И сегодня они остаются вариантом для трейдинга. Каждый выбирает подходящий для себя инструмент инвестирования.
        15 июня 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        это все конечно круто, но сравнивать реальную биржу и те горе кухни, что сейчас есть, это не совсем правильно)
        Мистер Трейдер, я понимаю вашу точку зрения. Реальная биржа и онлайн-платформы действительно имеют свои особенности. Каждый выбирает то, что лучше соответствует его потребностям и предпочтениям.
        15 июня 2023
        Ответить
        Град
        На московской бирже есть опционы 100%
        21 мая 2020
        Ответить
        Сеня
        реальными бинарками не каждый сможет торговать, принцип другой и денег надо больше
        это все еще мелочи. вот то что доступ на биржу надо получить, вот где проблема, долго это все и биржи амеркинаские
        Так, а зачем американские, есть на мос. бирже опционы, пожалуйста.
        Реально? я думал там только акции и сьючи. я не знал про опционы
        12 апреля 2020
        Ответить
        Leonid
        Leonid
        реальными бинарками не каждый сможет торговать, принцип другой и денег надо больше
        это все еще мелочи. вот то что доступ на биржу надо получить, вот где проблема, долго это все и биржи амеркинаские
        Так, а зачем американские, есть на мос. бирже опционы, пожалуйста.
        30 марта 2020
        Ответить
        Сеня
        реальными бинарками не каждый сможет торговать, принцип другой и денег надо больше
        это все еще мелочи. вот то что доступ на биржу надо получить, вот где проблема, долго это все и биржи амеркинаские
        23 февраля 2020
        Ответить
        Dikiy
        Dikiy
        реальными бинарками не каждый сможет торговать, принцип другой и денег надо больше
        15 января 2020
        Ответить
        Серый
        как раз наоборот бинарные опционы были изначально реальными, и сейчас есть, а потом уже появились брокеры всякие)
        10 ноября 2019
        Ответить
        Карина Ким
        Карина Ким
        Значит мы мало что знаем о реальном мире финансов))
        02 октября 2019
        Ответить
        Роза
        Я вообще не знала, что бинарные опционы есть официальные где-то, думала везде они как не официальные компании)))
        19 сентября 2019
        Ответить
        Мистер Трейдер
        Мистер Трейдер
        это все конечно круто, но сравнивать реальную биржу и те горе кухни, что сейчас есть, это не совсем правильно)
        27 августа 2019
        Ответить
        Торгаш
        Торгаш
        А кто сказал, что бинарные опционы бывают не настоящие?))
        11 июля 2019
        Ответить
        Алексей
        Жаль что в России недоступны реальные опционы, но я выбрал брокера финмакс и уже год вывожу оттуда деньги, как трейдер я доволен
        01 мая 2018
        Ответить
        Дмитрий
        Согласен с автором, успех трейдера напрямую зависит от дисциплины и стратегии, иначе это просто игра в рулетку
        01 мая 2018
        Ответить
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