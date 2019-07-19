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        Работа Д. Мерфи «Межрыночный технический анализ»

        Работа Д. Мерфи «Межрыночный технический анализ»

        Межрыночный технический анализКруговорот воды в природе ни у кого не вызывает сомнений, но на взаимосвязь между рынками облигаций, товаров и валют начали изучать только в последние годы! Работа Д. Мерфи «Межрыночный технический анализ» одна из первых предоставила наиболее целостное видение взаимодействия рыночных механизмов. На вопрос «в чем заключается психология трейдинга» книги Д. Мерфи отвечают со всей ясностью.Книги по трейдингу Д.Мерфи читать не легко, но безумно полезно, ведь в них раскрываются большинство методов теханализа. Изучив и межрыночный, и технический анализ, вы станете лучше понимать природу действующих сил рынка.

         

         

         

        Книга Д. Мерфи «Межрыночный технический анализ»

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        Комментарии

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        Сергей
        Сергей
        Слишком много всего здесь. Нужно постепенно погружаться. И выбрать то что нужно из литературы.
        Трейдер БО , да, нужно начать, хотя бы с одной ))))
        26 апреля 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Слишком много всего здесь. Нужно постепенно погружаться. И выбрать то что нужно из литературы.
        18 апреля 2024
        Ответить
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