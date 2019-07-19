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        Куртис Фейс "Путь черепах"

        Куртис Фейс "Путь черепах"

        Куртис Фейс Детальный рассказ об увлекательном эксперименте, который имел целью понять, можно ли «вылепить» из стандартного обывателя квалифицированного биржевого трейдера.

        Под «лепкой» подразумевается освоение новичком приемов и методов торговли, которые были предложены создателями данного проекта – парой популярных биржевиков того периода. Все этапы проекта подробно и красочно описывались журналистами многих изданий и привлекли внимание всех без исключения. Но прочитать об этом стало возможным лишь через 20 лет. Сложность состояла не в недостатке материала или отсутствии писательского таланта у организаторов. Дело в том, что всем, кто участвовал в проекте было запрещено описывать детали работы. По прошествии двадцати лет самый младший участник поведал читателям все подробности и оказалось, что ожидание было не напрасным. Куртис доказывает своим опытом, что четкое соблюдение всех правил, о которых твердят уже многие года, приносит прибыль в несколько миллионов долларов.

        Куртис Фейс "Путь черепах"

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