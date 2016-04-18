InstaForex (ИнстаФорекс) обзор брокера. Отзывы

Внимание! Брокер в черном списке! Мы не рекомендуем открывать счет у данного брокера! Возможны проблемы с выводом заработанных средств!
На данный момент данный брокер считается мошенником, ввиду частых не выплат заработанных денег своим клиентам, апеллируя лазейками в своем пользовательском соглашении.
Компания ИнстаФорекс вышла на рынок Форекс в 2007 году и уже несколько лет находится в числе ведущих мировых брокеров, неоднократно подтверждая свой статус высокими наградами, такими как “Лучший брокер Азии", “Лучший брокер СНГ" и т.п. Компания предлагает своим клиентам высокое качество обслуживания, одни из самых комфортных условий для торговли, передовые сервисы и технологии.
Сегодня c ИнстаФорекс работает более 2 000 000 клиентов и 265 официальных представительств.
Инстафорекс предоставляет качественные и удобные сервисы которые будут востребованы как начинающими так и продвинутыми трейдерами: ПАММ-систему, систему копирования сделок ForexCopy и, конечно, возможность для торговли бинарными опционами (форекс опционами).
Особенности платформы Instaforex:
Трейдеры торгующие бинарными опционами по нашим сигналам всё чаще выбирают именно ИнстаФорекс из-за преимуществ, выделяющих данного брокера среди других:
- минимальный депозит всего 1$
- минимальная стоимость опциона 1$
- высокая доходность инструментов- 80% прибыли для любого опциона
- возможность освоить тонкости трейдинга на демо-счёте бесплатно
- 72 актива бинарных опционов (валютные пары, CFD, Gold и Silver)
- удобный клиентский кабинет
- возможность рассчитать прибыльность сделки до покупки опциона
- риск ограничивается только ценой контракта,
- широкий выбор длительности опциона (от 1 минуты до 1 месяца)
- стоимость инструментов от 1 до 1000 USD
- отсутствие ограничений по количеству опционов
- возможность торговли на мобильных устройствах
- возможность ставить отложенные ордеры на опционы*
*идеально подходит для торговли по сигналам WinOptionSignals. Вы можете поставить все сигналы на день, сразу при их получении.
ИнстаФорекс предлагает следующие варианты форекс-опционов
- Внутридневные - срок опциона составляет от 1 минуты до 24 часов.
- Срочные - срок составляет до 4 недель.
Обучение бинарным опционам с Instaforex
Для тех, кто только начинает пробовать свои силы в трейдинге опционами, компания даёт отличную возможность для обучения всем шагам и тонкостям торговли. На сайте брокера вы найдёте массу обучающих материалов: это и виде-уроки, обучающие курсы и онлайн вебинары, также прямо на сайте можно заказать книги и диски о Форекс торговле.
Отдельно стоит отметить, что брокер обеспечивает своим клиентам качественную профессиональную поддержку. Свои вопросы клиенты могут задать в почте или он-лайн чате либо по телефону, скайпу, другим популярным мессенджерам или заказать обратный звонок.
ИнстаФорекс предоставляет своим клиентам весьма разнообразный выбор способов пополнения/снятия средств: банковские карты и переводы, Яндекс Деньги, карты VISA, Mastercard, RBKMoney, Qiwi, MoneyBookers/Skrill, Neteller, Деньги@Mail.ru, Z-Payment, RuRu, Ukash и другие. Если вы цените надёжность, то торговля с ИнстаФорекс то, что вам нужно.
Как торговать бинарными опционами в Instaforex:
Для того что бы начать торговать бинарными опционами в Instaforex, вам прежде всего необходимо авторизоваться на сайте компании instaforex.com
Далее, в личном кабинете раскрываем пункт меню Сервисы компании и выбираем пункт Форекс Опционы
На открывшейся странице, мы видим встроенный график, со списком набора символов, размер ставки, направление опциона и время открытия и закрытия сделки.
Нам остается выбрать нужный нам инструмент для торговли и купить нужный опцион. Информация о всех купленных вами опционах доступна в Результатах, над графиком.
Так же, веб-терминал Instaforex, позволяет добавлять индикаторы на график и менять его настройки. Изменения доступны как с меню графика, так и по клику правой кнопкой мыши на графике.
Как торговать бинарными опционами через терминал MetaTrader:
Компания Instaforex предоставляет своим клиентам возможность совершать сделки через терминал MetaTrader4.
После того, как вы скачали и установили терминал MT4 от Instaforex, вам необходимо будет установить программу IFX Option Trade, скачать ее можно здесь: скачать IFX Option Trade . Программа легко устанавливается и интегрируется в терминал MT4. После установки программы IFX Option Trade, вам необходимо будет произвести ее настройку:
Переходим в меню терминала Сервис, выбираем пункт Настройки и в открывшемся окне, настраиваем вкладку Советники согласно информации на картинке
Программа готова к работе и запускается как и любой другой советник с меню Навигатора. Интерфейс программы интуитивно понятен и схож с торговлей на сайте.
Внимание! Брокер в черном списке! Мы не рекомендуем открывать счет у данного брокера! Возможны проблемы с выводом заработанных средств!
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